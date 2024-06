Spišská Nová Ves angažovala kanadského obrancu MacKinnona

Spišská Nová Ves 15. júna (TASR) - Do kádra hokejistov HK Spišská Nová Ves pribudol kanadský hokejista Ryan MacKinnon. Pre dvadsaťdeväťročného obrancu pôjde o prvé európske pôsobisko v kariére, naposledy pôsobil v nižšej zámorskej AHL. Extraligový vicemajster informoval o novej posile na sociálnych sieťach.



MacKinnon striedal v uplynulých šiestich sezónach pôsobiská v kvalitných zámorských ligách ECHL a AHL. Naposledy si obliekal dres klubu farmy Ottawy Senators. "S Ryanom sme boli v kontakte viac ako mesiac. Boli to náročné rokovania, a preto sme radi, že sa nakoniec rozhodol pre nás. Je to komplexný obranca, ktorý je výborný v defenzíve, ale takisto dokáže podporiť útok a riadiť presilovú hru. Celú uplynulú sezónu odohral v AHL za Belleville Senators. Od trénera tohto tímu sme dostali výborné referencie na jeho charakter a pracovnú morálku. Ide o hráča, ktorého chceme využiť vo všetkých herných činnostiach a rátame s ním na presilovky aj oslabenia. Veríme, že bude rozdielový obranca, ktorý potiahne náš tím za ďalším úspechom," uviedol generálny manažér klubu Richard Rapáč.