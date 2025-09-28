< sekcia Šport
Spišská Nová Ves angažovala kanadského útočníka Teasdalea
Autor TASR
Spišská Nová Ves 28. septembra (TASR) - HK Spišská Nová Ves posilnil kanadský hokejista Joël Teasdale. Dvadsaťšesťročný útočník si premiérovo vyskúša pôsobenie v Európe. Doterajší priebeh kariéry strávil prevažne vo farmárskej AHL, na konte má aj dva štarty v NHL v drese Montrealu Canadiens počas sezóny 2022/23. Na konte má jednu asistenciu v profilige.
Teasdale odohral v AHL dovedna 255 stretnutí v základnej časti, v ktorých nazbieral 116 bodov (61+55). V rámci súťaže si zahral najvýraznejšiu časť za Laval Rocket, farmu Montrealu. Predošlý ročník strávil v tíme Syracuse Crunch, sezónu 2023/24 zas odohral v organizácii Iowa Wild.
Debut za „rysov“ si odbyl hneď v nedeľňajšom zápase 7. kola proti HK Nitra. „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dotiahnuť Joëla. Je to silové krídlo, ktoré sa dokáže udržať na puku a je veľmi silné v predbránkovom priestore. Dokáže byť produktívny a najmä gólový, čo naše mužstvo v aktuálnej situácii potrebuje. Naposledy hrával v zámorskej AHL, kde mal produktívne sezóny. Veríme, že sa od začiatku zaradí k rozdielovým hráčom a pomôže nám k želaným výsledkom aj cieľom. Zároveň mu prajem veľa zdravia i šťastia v našom drese," povedal k príchodu novej posily generálny manažér klubu Richard Rapáč.
