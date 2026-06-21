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Spišská Nová Ves angažovala kanadského obrancu Macka

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Mack má za sebou štvorročné pôsobenie v univerzitnej lige NCAA.

Autor TASR
Spišská Nová Ves 21. júna (TASR) - Do kádra hokejistov HK Spišská Nová Ves pribudol 25-ročný kanadský obranca Simon Mack. Bude to pre neho prvé pôsobisko mimo Severnej Ameriky. Spišiaci informovali o najnovšej akvizícii na sociálnych sieťach.

Sme veľmi radi, že sa nám po dlhých rokovaniach podarilo získať Simona Macka. Ide o hráča, ktorý prešiel jedným z najkvalitnejších univerzitných programov v USA a následne získal skúsenosti aj v AHL. Je to moderný, pohyblivý obranca s výborným korčuľovaním, ktorý aktívne podporuje útok v prechodovej fáze. Veríme, že jeho herný štýl sa veľmi dobre hodí do európskeho hokeja a bude pre náš tím výraznou posilou,“ uviedol generálny manažér klubu Richard Rapáč.

Mack má za sebou štvorročné pôsobenie v univerzitnej lige NCAA. Uplynulú sezónu 2025/2026 začal vo farbách Calgary Wranglers v AHL. V 26 zápasoch získal dva body za asistencie. Neskôr pôsobil v ECHL v drese Rapid City Rush. V 10 dueloch mu do štatistík pribudlo 7 kanadských bodov (2+5).
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