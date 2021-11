Spišská Nová Ves angažovala obrancu Levina z tímu Bratislava Capitals

Spišská Nová Ves 18. novembra (TASR) - Nováčik najvyššej hokejovej súťaže HK Spišská Nová Ves angažoval 22-ročného kanadského útočníka izraelského pôvodu Davida Levina. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



"Mali sme o neho záujem už pred sezónou 2021/2022, takže som rád, že sa nám ho nakoniec podarilo dotiahnuť na Spiš. Ide o talentovaného hráča, ktorý by nám mal pomôcť s vytváraním šancí a kreativitou v útočnom pásme. V IHL mal výborný začiatok sezóny, takže verím, že podobnú formu si prinesie aj k nám. David si v súčasnosti doliečuje menšie zranenie, ktoré by ho malo pustiť do zápasu za 10 až 12 dní," povedal generálny manažér klubu Richard Rapáč.



Levin začal sezónu 2021/2022 v drese Bratislava Capitals v medzinárodnej IHL. V šiestich zápasoch si do štatistík pripísal gól, päť asistencií a dve trestné minúty. V ročníku 2020/2021 hral vo Švédsku a Lotyšsku, predtým sa jeho kariéra odvíjala v kanadskej juniorskej súťaži OHL.



Po nedávnych úmrtiach útočníka Borisa Sádeckého a viceprezidenta Dušana Pašeka sa vedenie klubu Bratislava Capitals rozhodlo ukončiť pôsobenie v IHL pre sezónu 2021/2022. Už 13 hráčov z tímu si našlo nové pôsobisko. Do Slovenskej extraligy zamierili aj Denis Hudec, Martin Chovan (obaja Trenčín), Dávid Buc, Roman Faith (obaja Michalovce), Jamie Arniel, Dávid Bondra (Poprad) a Samuel Fereta (Nové Zámky). V zahraničných súťažiach budú pôsobiť Vojtech Zeleňák (Jihlava), Connor LaCouvee (KalPa/Fín.), Marc-Olivier Roy (SaiPa/Fín.), Sam Jardine (IFK Helsinki/Fín.) a Nikolaj Žerdev (HCM Meran/Tal.).