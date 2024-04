Spišská Nová Ves porazila Košice v 5. zápase semifinále

semifinále play off Tipos extraligy – piaty zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Spišská Nová Ves – HC Košice 4:3 pp (0:2, 1:0, 2:1 – 0:0, 1:0)



Góly: 29. Rapáč (Majdan, Merežko), 47. Bakoš (Kerbashian, Björkung), 54. Kerbashian (Majdan, Björkung), 82. Bakoš (Majdan, Vandas) – 8. Jokeľ, 18. Lalonde (Jääskeläinen, Chovan), 41. Jääskeläinen. Rozhodovali: J. Konc ml., Štefik – Šoltés, Kacej, vylúčení: 1:5 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 4155 divákov.



Spišská Nová Ves: Melicherčík – Merežko, Romaňák, Ališauskas, Björkung, Valach, Žiak – Burgess, Nellis, Archambault – Bakoš, Kerbashian, Majdan – Rapáč, Bortňák, Danielčák – Vandas, Myklucha, Džugan



Košice: Janus – Olsson, Breton, Lalonde, Deyl, Ferenc, Šedivý, Hudec – Chovan, Berger, Fejes – Jääskeläinen, Pollock, Mikúš – Bartánus, Slovák, Rogoň – Jokeľ, Havrila, Šimun



/stav série: 3:2/



Spišská Nová Ves 12. apríla (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v piatom semifinálovom stretnutí play off Tipos extraligy nad HC Košice 4:3 po predĺžení. V sérii hranej na štyri víťazstvá sa dostali do vedenia 3:2 na zápasy a o svojom postupe do finále môžu rozhodnúť v šiestom stretnutí, ktoré je na programe v nedeľu od 18.00 h na ľade Košíc. Víťazný gól strelil v 82. minúte Martin Bakoš.Spišiaci nastúpili od úvodu aktívne, ale Majdan ani Bortňák svoje šance nevyužili. Na druhej strane zahrozil Mikúš, obaja brankári však podržali svoje tímy. V 7. minúte sa dostal do samostatného úniku Archambault, ale neprekonal Janusa. Krátko na to urobila obrana domácich veľkú chybu a Jokeľ poslal Košice do vedenia. Hostia zlepšili svoj pohyb, výraznejšie sa presadzovali v útočnom pásme a v 18. minúte to potvrdil gólom Lalonde. Domáci znížili v polovici duelu počas presilovej hry vďaka kapitánovi Rapáčovi. "" po 55 sekundách tretej časti vrátil dvojgólové vedenie presnou strelou Jääskeläinen. Spišiaci sa vrátili späť do hry v 47. minúte, keď Bakoš zakončením z pravého kruhu prekonal Janusa. Zverenci Wojnara sa odvtedy tlačili za vyrovnaním a podarilo sa im to v početnej výhode. Kerbashian bekhendom upravil na 3:3. Domáci sa mohli krátko na to dostať prvýkrát do vedenia, ale Bakoša vo veľkej šanci vychytal Janus. Duel dospel za stavu 3:3 do predĺženia. Domáci sa radovali v 75. minúte po góle Majdana, ale presný zásah nakoniec neplatil pre ofsajd. Spišiaci predsa len strelili rozhodujúci gól v úvode druhého predĺženia, ked sa presadil Bakoš.Vedenie domáceho klubu odovzdalo pred duelom útočníkovi Michaelovi Vandasovi symbolický dres, pretože odohral 500 zápasov v najvyššej slovenskej súťaži.