Spišská Nová Ves sa dohodla na zmluve s Danickom Martelom
Tridsaťročný útočník začal túto sezónu vo fínskom klube Äsät Pori, v 23 dueloch zaznamenal 7 gólov a 6 asistencií.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 10. decembra (TASR) - Kanadský hokejista Danick Martel sa po krátkej pauze vráti do Tipsport ligy. Dohodol sa na zmluve so Spišskou Novou Vsou. Klub o tom informoval na sociálnej sieti.
Tridsaťročný útočník začal túto sezónu vo fínskom klube Äsät Pori, v 23 dueloch zaznamenal 7 gólov a 6 asistencií. V uplynulej sezóne hral za HC Košice, v základnej časti nazbieral 40 bodov (15+25) a ďalších 10 bodov (6+4) získal v play off. Práve z jeho hokejky padol v predĺžení rozhodujúceho siedmeho zápasu víťazný gól vo finále s Nitrou, „oceliari“ vďaka tomu získali svoj 10. titul majstrov Slovenska. „Ide o skúseného útočníka, ktorý má za sebou bohatú kariéru. Dokázal byť produktívny v rôznych európskych ligách. Minulý rok patril k rozdielovým hráčom majstrovských Košíc. Primárne s ním počítame na pozíciu centra. Veríme, že prinesie do tímu, čo teraz veľmi potrebujeme, a to sú góly. Aj týmto príchodom chceme našim fanúšikom ukázať, že túto sezónu v žiadnom prípade nebalíme. Naopak, robíme všetko pre to, aby sme ju zvrátili a otočili. Veríme, že sa nám podarí zmenami v kádri posunúť mužstvo na vyšší level,“ uviedol športový manažér Radomír Heizer.
