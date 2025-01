Spišská Nová Ves sa posilnila o útočníka Bena Johnsona

Spišská Nová Ves 26. januára (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi pricestujú na nedeľňajší duel 42. kola Tipos extraligy s novou posilou. Do kádra "rysov" pribudol 30-ročný americký útočník Ben Johnson, naposledy hráč Michaloviec.



"Sledovali sme situáciu na hráčskom trhu a po dôkladnom zvážení sme sa rozhodli, že Ben bude pre naše mužstvo najlepšou voľbou. Nechceli sme riešiť príchod hráča zo zámoria, alebo z inej európskej ligy, ktorý nemá žiadne skúsenosti so slovenskou extraligou vzhľadom k pokročilej fáze sezóny. Po našej komunikácii s hráčmi i trénermi z Nových Zámkov či Michaloviec vieme, že Ben má výbornú pracovnú morálku a je bezproblémový v kabíne. Jeho hráčsku kvalitu, samozrejme, poznáme, keďže posledné tri sezóny pôsobil na Slovensku a patril k rozdielovým hráčom. Angažovaním Bena sa nám otvára viacero možností, ktoré sú pred blížiacou sa play off dôležitým faktorom. Prajem mu veľa šťastia a verím, že bude dôležitým článkom na ceste k víťazstvám," prezradil športový manažér Spišskej Novej Vsi Radomír Heizer pre oficiálnu klubovú webstránku.



Johnson prekvapil pred niečo vyše mesiacom nečakaným odchodom z Michaloviec, podľa vyhlásenia klubu ho "dobehli problémy z minulosti" a z tímu odišiel bez akéhokoľvek oznámenia. Navyše začal rokovať o takmer 300-percentnom navýšení zmluvy. Dovtedy patril v drese Dukly k najproduktívnejším hráčom, po 26 odohraných zápasoch mal na svojom konte šesť gólov a 15 asistencií. Američan sa tak v rámci Tipos extraligy predstaví už v treťom tíme, v predošlých dvoch sezónach hral za Nové Zámky.