Vedúca Spišská Nová Ves v derby pokorila Košice 3:2 v 9. kole

Tipos extraliga – 9. kolo:



HK Spišská Nová Ves – HC Košice 3:2 (1:0, 1:2, 3:2)



Góly: 5. Kerbashian (Burgess, Majdan), 28. Bortňák (Archambault, Merežko), 48. Majdan (Kerbashian, Ališauskas) - 21. Jääskeläinen (Breton, Berger), 36. Bartánus (Bačo, Šimun). Rozhodovali: Hronský, Rojík – Jurčiak, Orolin, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3278 divákov.



HK Spišská Nová Ves: Melicherčík - Merežko, Ališauskas, Valach, Žiak, Ouellet-Beaudry, Groch – Džuga, Nellis, Archambault – Burgess, Kerbashian, Majdan - Rapáč, Myklucha, Drábek - Hamráček, Bortňák, Vartovník



Košice: Janus - Olsson, Breton, Ferenc, Šedivý, Bartoš, Deyl, Hudec - Krivošík, Pollock, Fejes - Rogoň, Chovan, Lunter - Jääskeläinen, Berger, Lamper - Bačo, Šimun, Bartánus

Michalovce 13. októbra (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves triumfovali v piatkovom zápase 9. kola Tipos extraligy nad úradujúcim majstrom HC Košice 3:2. Domáci zvíťazili tretíkrát za sebou a udržali sa na čele tabuľky.O víťazstve domácich rozhodol v 48. minúte Juraj Majdan, od ktorého korčule sa puk odrazil do bránky. Jeho tím sa dostal do vedenia tretíkrát a do konca zápasu si ho už ustrážil. Košice figurujú priebežne na piatom mieste, s rovnakým počtom bodov ako Michalovce a Slovan. V domácej súťaži si pripísali druhú prehru za sebou.