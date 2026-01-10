< sekcia Šport
Spišská Nová Ves v repríze finále zdolala Kysucké Nové Mesto 9:8pp
V nadstavbovej B-skupine uspeli obaja favoriti – Nemšová s Fiľakovom a tak je už takmer isté, že si zahrajú vo štvrťfinále.
Autor TASR
Bratislava 10. januára (TASR) - Florbalistky ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves vyhrali v úvodnom nadstavbovom kole Hyundai Extraligy v repríze minuloročného finále nad obhajcom titulu Kysuckým Novým Mestom 9:8 po predĺžení. V druhom dueli prvej štvorky vyhralo Pruské nad Partizánskym 6:4. V nadstavbovej B-skupine uspeli obaja favoriti – Nemšová s Fiľakovom a tak je už takmer isté, že si zahrajú vo štvrťfinále.
Hyundai extraliga žien – Nadstavba A – 1. kolo
ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves – MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 9:8 pp (6:6, 0:0, 2:2, 1:0)
Góly: 7. Talpašová Katarína, 12. Grossová Klára (Bajtošová Anna), 16. Bajtošová Anna (Buková Miriam), 18. Cupráková Lenka (Grossová Klára), 19. Stanková Viktória (Palčová Lea Antónia), 20. Grossová Klára, 52. Grossová Klára, 57. Talpašová Katarína (Grossová Klára), 62. Grossová Klára (Kocúrová Barbora) – 1. Varošová Ema (Tvrdá Veronika), 2. Dúbravská Veronika (Knotková Katarína), 3. Chúpeková Klaudia, 12. Chúpeková Klaudia (Varošová Ema), 16. Varošová Ema, 20. Tvrdá Veronika (Záteková Sára), 44. Knotková Katarína, 59. Dúbravská Veronika (Knotková Katarína)
ŠK 98 Pruské – FBK Harvard Partizánske 6:4 (3:1, 1:2, 2:1)
Góly: 3. Virdzeková Michaela, 4. Virdzeková Michaela (Hrehušová Ivana), 6. Hrehušová Ivana (Trošková Jana), 25. Pánová Sára (Levčíková Anna), 60. Trošková Jana (Reseková Renáta), 60. Trošková Jana (Reseková Renáta) – 16. Dobošová Tamara (Petríková Aneta Mária), 28. Dobošová Tamara (Mrázová Zuzana), 34. Petríková Aneta Mária (Gabrielová Veronika), 42. Jelenčiaková Viktória (Valentová Ela)
Hyundai extraliga žien – Nadstavba B – 1. kolo
FTC Bojkun Trucks Fiľakovo – Snipers Bratislava 7:3 (3:0, 1:1, 3:2)
Góly: 10. Mikulová Hilda (Uhrinová Denisa), 14. Muzslay Lili (Gálfi Orsolya), 20. Gombás Csenge (Gálfi Orsolya), 32. Hlávková Klára (Vargová Viktória), 48. Gombás Csenge (Kallai Fanni Anna), 59. Uhrinová Denisa, 60. Gálfi Orsolya (Kallai Fanni Anna) – 30. Hergottová Ema, 55. Bučičová Nikola (Hergottová Ema), 57. Dundová Zuzana (Vargová Barbora)
NTS FK-ZŠ Nemšová – ŠK Florbal Modra 9:3 (4:1, 3:1, 2:1)
Góly: 12. Vyletelková Kristína (Papierniková Denisa), 15. Borovská Alexandra (Liptáková Sophie), 16. Kopčanova Nina (Vyletelková Kristína), 18. Kopčanova Nina, 25. Kulová Timea (Hoštáková Eliška), 33. Vyletelková Kristína (Kopčanova Nina), 48. Kulová Timea (Vyletelková Kristína), 58. Papierniková Denisa (Vyletelková Kristína) – 11. Holekšiová Timea (Sucháňová Paulína), 34. Tabaková Ema (Eckerová Eliška), 41. Holekšiová Timea (Kušnierová Emma Tamara)
