< sekcia Šport
Spišská Nová Ves zaznamenala ôsme víťazstvo, nad Žilinou zvíťazili 2:1
Vlci šli pred domácimi divákmi do vedenia, vo 4. minúte využil presilovú hru Jakub Dubravík.
Autor TASR
Žilina 23. novembra (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi zaznamenali ôsme víťazstvo v prebiehajúcom ročníku Tipsport ligy. V nedeľnom zápase 22. kola zvíťazili na ľade Žiliny 2:1 a v tabuľke sa posunuli na deviate miesto za Duklu Trenčín. Vlaňajší semifinalisti zo Žiliny zostali na štvrtej priečke.
Vlci šli pred domácimi divákmi do vedenia, vo 4. minúte využil presilovú hru Jakub Dubravík. V početnej výhode vzápätí uspeli hostia, keď sa z dorážky presadil Mathias Laferriere. Na začiatku druhého dejstva sa Kanaďan blysol aj druhým presným zásahom a keďže počas zvyšných 39 minút už gól nepadol, Spišiakom zariadil zisk troch bodov.
Vlci šli pred domácimi divákmi do vedenia, vo 4. minúte využil presilovú hru Jakub Dubravík. V početnej výhode vzápätí uspeli hostia, keď sa z dorážky presadil Mathias Laferriere. Na začiatku druhého dejstva sa Kanaďan blysol aj druhým presným zásahom a keďže počas zvyšných 39 minút už gól nepadol, Spišiakom zariadil zisk troch bodov.
Tipsport liga - 22. kolo:
Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Góly: 4. Dúbravík (Kosmachuk, Ranford) - 6. Laferriere (Giroux, Rapáč), 21. Laferriere (Archambault). Rozhodovali: Baluška, Novák - Hercog, Staššák, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2358 divákov.
Žilina: Rychlík - Pobežal, Gachulinec, Chicoine, Korenčík, Miller, Holenda, Vajko - Ranford, Korczak, Kolenič - Tkáč, Baláž, Kosmachuk - Dej, Šmída, Juščák - Dúbravík, Galamboš, Vašaš
SNV: Godla - Žiak, Romaňák, Ališauskas, Groch, Zajac, Barcík - Archambault, Giroux, Laferriere - Džugan, Kaspick, Rapáč - Králik, Viedenský, Drábek - Vandas, Bortňák, Števuliak
Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Góly: 4. Dúbravík (Kosmachuk, Ranford) - 6. Laferriere (Giroux, Rapáč), 21. Laferriere (Archambault). Rozhodovali: Baluška, Novák - Hercog, Staššák, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2358 divákov.
Žilina: Rychlík - Pobežal, Gachulinec, Chicoine, Korenčík, Miller, Holenda, Vajko - Ranford, Korczak, Kolenič - Tkáč, Baláž, Kosmachuk - Dej, Šmída, Juščák - Dúbravík, Galamboš, Vašaš
SNV: Godla - Žiak, Romaňák, Ališauskas, Groch, Zajac, Barcík - Archambault, Giroux, Laferriere - Džugan, Kaspick, Rapáč - Králik, Viedenský, Drábek - Vandas, Bortňák, Števuliak