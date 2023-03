Spišská Nová Ves zdolala Banskú Bystricu a postúpila do semifinále

7. štvrťfinálový zápas play off TEL:



HC '05 Banská Bystrica – HK GROTTO Spišská Nová Ves 2:3 pp (0:1, 2:1, 0:0 – 0:1)



Góly: 21. Kabáč (Kontos, Bíreš), 34. Urbánek (Bačik, Tamáši) – 4. Džugan (Malina), 31. Majdan (Bortňák), 65. Réway (Vartovník, Kerbashian). Rozhodovali: P. Stano, Štefik – Gegáň, Šoltés, vylúčení na dve min.: 3:2, vyššie tresty: 36. Ulander (Sp. N. Ves) za napadnutie hlavy alebo krku, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 2857 divákov.



/konečný stav série: 3:4, Spišská Nová Ves postúpila do semifinále/



Spišská Nová Ves: Melicherčík – J. Valach, Malina, Ouellet-Beaudry, Ulander, Ališauskas, Žiak, Groch – LaPorte, Vartovník, Vandas – Réway, Kerbashian, Verbeek – Rapáč, Bortňák, Majdan – Belluš, Myklucha, Džugan



Banská Bystrica: Belányi – Luža, Bačik, Ryczek, Kojo, Cormier, Ďatelinka – Gašpar, Tamáši, Výhonský – Šoltés, Kontos, Watling – Jendek, Bíreš, J. Sukeľ – Urbánek, G. Gabor, Kabáč







Banská Bystrica 27. marca (TASR) - Hokejisti HK GROTTO Spišská Nová Ves postúpili prvýkrát v histórii do semifinále play off Tipos extraligy. V siedmom štvrťfinálovom zápase zdolali HC´05 Banská Bystrica na jej ľade 3:2 po predĺžení a v sérii triumfovali 4:3 na zápasy. Autorom víťazného gólu bol Martin Réway. V sérii o postup do finále nastúpia Spišiaci proti HKM Zvolen, pre Banskú Bystricu sa sezóna skončila.Prvá tretina patrila hosťom, do vedenia išli v štvrtej minúte, keď vyrazený puk poslal z medzikružia bekhendom do bránky Džugan. Domáci na začiatku druhej tretiny využili presilovku. Puk si po strele Kontosa stiahol pred bránkou nikým nekrytý Kabáč a pokoril Melicherčíka. Spišiakom potom vyšla štanadardka, po vyhratom buly tvrdo pálil z kruhu Majdan, lenže Bystričania znovu odpovedali v presilovke tečom Urbánka. Tohto hráča potom napadol Ulander, ktorý dostal trest do konca zápasu. V tretej tretine oba tímy šance nevyužili a tak rozhodnúť muselo v predĺžení. V ňom využili hostia presilovku, do odkrytej bránky skóroval Réway.