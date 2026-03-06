< sekcia Šport
Spišská Nová Ves aj Slovan vyhrali v 53. kole, Nitra si prebrala pohár
Nitranom pred stretnutím odovzdali Pohár Dušana Pašeka pre víťaza základnej časti, na čele tabuľky majú pred posledným duelom ZČ sedembodový náskok pred Slovanom Bratislava.
Autor TASR
Bratislava 6. marca (TASR) - Hokejisti HK Poprad budú hrať štvrťfinále play off Tipsport ligy. Rozhodlo sa o tom v piatkovom predposlednom 53. kole základnej časti, v ktorom zvíťazili vo Zvolene 4:3 po predĺžení. Víťazný gól vsietil Jakub Urbánek v prvej minúte predĺženia.
Pred posledným 54. kolom je tak už istých všetkých šesť priamo postupujúcich do štvrťfinále, štvorica účastníkov predkola play off i dvaja účastníci baráže. Na prvých štyroch miestach v tabuľke sa už nič nezmení, obsadia ich postupne Nitra, Slovan, Košice a Žilina. Poprad a Banská Bystrica budú ešte súperiť o 5. priečku.
Do predkola pôjde s istotou zo 7. priečky Spišská Nová Ves a z ôsmej Liptovský Mikuláš. O konečnú deviatu pozíciu budú bojovať Zvolen s Michalovcami. Baráž o udržanie neminie Trenčín a Prešov, čo bolo známe už dávnejšie.
Hokejisti HK Nitra zvíťazili v piatkovom zápase 53. kola Tipsport ligy nad HC Prešov 8:6. Nitranom pred stretnutím odovzdali Pohár Dušana Pašeka pre víťaza základnej časti, na čele tabuľky majú pred posledným duelom ZČ sedembodový náskok pred Slovanom Bratislava. Prvenstvo v dlhodobej časti si zabezpečili „corgoni“ ziskom bodu vo Zvolene. Štrnásť gólov pod Zoborom bol najvyšší počet v prebiehajúcom ročníku.
Konfrontácia prvého s posledným ponúkala možnosť domácim pošetriť kľúčových hráčov, no mužstvo trénera Andreja Kmeča stavilo na zachovanie zápasovej záťaže. Nitra rozhodla o svojom víťazstve už v úvodnej tretine, po ktorej viedla 4:0. Prešov síce v prostrednej časti stiahol manko na rozdiel gólu, no Josh Passolt dvoma presnými zásahmi v priebehu desiatich sekúnd zariadil stav 6:3 a definitívne rozhodol. Gólové hody pokračovali aj v treťom dejstve, Prešovčania vyhrali záverečnú dvadsaťminútovku rovnakým výsledkom 3:2 ako druhú tretinu.
Hokejisti Spišskej Novej Vsi zdolali v 53. kole Tipsport ligy na domácom ľade Banskú Bystricu tesne 1:0. Vďaka víťazstvu za tri body si udržali nádej na účasť v prvej šestke, na jej zachovanie však potrebovali prehru Popradu vo Zvolene v riadnom hracom čase.
Diváci čakali na gól až do 58. minúty, keď využil presilovku Carter Savoie. Domáci už v závere tesné víťazstvo ubránili, hosťom nepomohla ani power play bez brankára. Oporou „rysov“ bol brankár Filip Surák, ktorý zneškodnil všetkých 18 striel súpera a druhýkrát za sebou a piatykrát v sezóne si udržal čisté konto. „Barani“ si pripísali tretiu prehru v sérii.
HK Spišská Nová Ves - HC MONACObet Banská Bystrica 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Gól: 58. Savoie (Viedenský, D. Martel). Rozhodovali: Výleta, Crman – Jedlička, Hercog, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2374 divákov.
HK Spišská Nová Ves: Surák – McIsaac, Groch, Ališauskas, Sluka, Barcík, Romaňák, Tóth, Gonda – Savoie, G. Hain, D. Martel – Bačo, Giroux, Karaffa – Džugan, Paločko, Števuliak – Stas, Viedenský, Giľák
HC MONACObet Banská Bystrica: Rabčan – Galipeau, Lucas, Žabka, Lee, D. Stránský, Česánek, Laurenčík – Turnbull, Myklucha, Šoltés – Kukuča, M. Valach, Gron – Jasenec, Ondrušek, Kabáč – Paučík, Buc, Tomka
Séria prehier hokejistov Slovana Bratislava v Tipsport lige sa zastavila na čísle tri. V piatkovom stretnutí 53. kola zvíťazili na ľade Liptovského Mikuláša 3:1, čím si poistili druhé miesto v tabuľke. Liptáci po dvoch výhrach vyšli tentoraz bodovo naprázdno a zostávali naďalej na ôsmom mieste.
Hostí poslal už v 28. sekunde do vedenia olympionik Samuel Takáč, domáci odpovedali o osem minút neskôr zásluhou Xaviera Cormiera. Slovanu sa napokon podarilo strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Na konci druhej tretiny získal opätovne náskok vďaka Martinovi Bakošovi a v 46. minúte upravil na konečných 3:1 v oslabení Róbert Varga, ktorému prihral dvojbodový Takáč.
Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili v piatkovom dueli 53. kola Tipsport ligy na ľade Dukly Michalovce 6:2. O svojom triumfe rozhodli v tretej tretine, ktorú vyhrali 3:0. Hetrikom sa na víťazstve hostí podieľal Jordan Bellerive, ktorý skóroval z trestného strieľania, v presilovke i v hre 5 na 5. Dva góly a asistenciu si v drese „vojakov“ pripísal Jaedon Descheneau.
Už pred zápasom bolo jasné, že Trenčania sa z 11. pozície nemôžu dotiahnuť na svojho súpera a budú hrať baráž o udržanie. Michalovce utrpeli druhú prehru za sebou, ale už pred stretnutím mali istotu účasti v kvalifikácii play off (predkole play off). Do nej pôjdu z desiatej priečky.
Hokejisti Zvolena v 53. kole Tipsport extraligy prehrali na svojom ľade s Popradom 3:4 po predĺžení, hoci po dvoch tretinách viedli jednoznačne 3:0. Tím spod Tatier zvrátil nepriaznivý stav v tretej tretine a definitívne si už remízou poistil účasť v play off. Gólom v extra čase sa dokonca vyšvihol na piatu priečku.
V prvej tretine oba tímy nevyužili šance a ani po jednej presilovke, góly padali až v druhej časti a presadzovali sa domáci hokejisti. Skóre otvoril v polovici zápasu prudkou strelou švihom Hecl po prienikovej prihrávke Zuzina a na 2:0 zvýšil tečom pred bránkou Šramaty. Zvolenčania využili v závere druhej tretiny aj presilovku, keď Berger napriahol od modrej čiary a prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste. Podtatranci v tretej tretine prepli na vyššie obrátky a za necelú jednu minútu vyrovnali na 3:3. Najprv znížil Cracknell po teči zblízka, o 34 sekúnd pretlačil puk za Mandoleseho Bjalončík a za ďalších 23 sekúnd sa presadil od modrej čiary Lefebvre. Obrat dokonal Urbánek v 29 sekunde predĺženia po prečíslení z kruhu.
Hokejisti HC Košice zvíťazili v zápase 53. kola Tipsport ligy nad tímom Vlci Žilina 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodujúci nájazd premenil Filip Krivošík. Pre Košičanov išlo o tretie víťazstvo za sebou, „vlci“ prehrali tretíkrát v uplynulých štyroch stretnutiach na ľade súperov. Košičania majú po tejto strate bodov istotu tretieho miesta po základnej časti, Žilina je definitívne štvrtá.
Žilinčania išli do vedenia už v 3. minúte, keď zlú rozohrávku Deyla potrestal Kolenič. Tlak „oceliarov“ v prvej tretine však priniesol zásahy po delovkách Petráša a Luntera. V druhej časti sa hosťom podarilo vyrovnať po teči Korczaka, no nerozhodné skóre dlho netrvalo. V 38. minúte využil presilovú hru presnou strelou Mikúš. Na začiatku tretej dvadsaťminútovky sa presadil Gachulinec a nasmeroval duel do predĺženia. Ani v ňom sa však nerozhodlo a extra bod zabezpečil domácim až v samostatných nájazdoch Krivošík.
Tipsport liga - 53. kolo:
HK Nitra - HC Prešov 8:6 (4:0, 2:3, 2:3)
Góly: 6. Čederle (Lacka, Vitaloš), 12. Buček (Paulovič, Mezei), 15. Jackson (Lawrence, Osburn), 20. Hrnka (Osburn, Bajtek), 38. Passolt (Krištof, Graham), 39. Passolt (Lacka, Čederle), 41. Jackson (Lawrence), 52. Lacka (Čederle, Passolt) – 25. Avcin (Brejčák), 28. Hamráček (Maruna, Valigura), 31. Bukarts (Indrašis, Cormier), 47. Valigura (Feranec, Brejčák), 50. Semaňák (Kadyrov, Avcin), 60. Bukarts (Cormier, Kadyrov). Rozhodovali: Novák, Klejna - Tichý, Kacej, vylúčení: 1:1 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3003 divákov.
Nitra: Ferguson – Mezei, Osburn, Carmichael, Graham, Stacha, Vitaloš, Bača – Buček, Krištof, Paulovič – Jackson, Chrenko, Lawrence – Passolt, Čederle, Lacka – Bajtek, Hrnka, Kováč
Prešov: Vyletelka (39. Kozel) – Nátny, Brincko, Brejčák, Kadyrov, Macejko, Semaňák, Chatrnúch – Bukarts, Cormier, Indrašis – Avcin, Frič, Hamráček – Feranec, Bortňák, Valigura – Jokeľ, Maruna, Blaško
Hokejisti Spišskej Novej Vsi zdolali v 53. kole Tipsport ligy na domácom ľade Banskú Bystricu tesne 1:0. Vďaka víťazstvu za tri body si udržali nádej na účasť v prvej šestke, na jej zachovanie však potrebovali prehru Popradu vo Zvolene v riadnom hracom čase.
Diváci čakali na gól až do 58. minúty, keď využil presilovku Carter Savoie. Domáci už v závere tesné víťazstvo ubránili, hosťom nepomohla ani power play bez brankára. Oporou „rysov“ bol brankár Filip Surák, ktorý zneškodnil všetkých 18 striel súpera a druhýkrát za sebou a piatykrát v sezóne si udržal čisté konto. „Barani“ si pripísali tretiu prehru v sérii.
HK Spišská Nová Ves - HC MONACObet Banská Bystrica 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Gól: 58. Savoie (Viedenský, D. Martel). Rozhodovali: Výleta, Crman – Jedlička, Hercog, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2374 divákov.
HK Spišská Nová Ves: Surák – McIsaac, Groch, Ališauskas, Sluka, Barcík, Romaňák, Tóth, Gonda – Savoie, G. Hain, D. Martel – Bačo, Giroux, Karaffa – Džugan, Paločko, Števuliak – Stas, Viedenský, Giľák
HC MONACObet Banská Bystrica: Rabčan – Galipeau, Lucas, Žabka, Lee, D. Stránský, Česánek, Laurenčík – Turnbull, Myklucha, Šoltés – Kukuča, M. Valach, Gron – Jasenec, Ondrušek, Kabáč – Paučík, Buc, Tomka
Séria prehier hokejistov Slovana Bratislava v Tipsport lige sa zastavila na čísle tri. V piatkovom stretnutí 53. kola zvíťazili na ľade Liptovského Mikuláša 3:1, čím si poistili druhé miesto v tabuľke. Liptáci po dvoch výhrach vyšli tentoraz bodovo naprázdno a zostávali naďalej na ôsmom mieste.
Hostí poslal už v 28. sekunde do vedenia olympionik Samuel Takáč, domáci odpovedali o osem minút neskôr zásluhou Xaviera Cormiera. Slovanu sa napokon podarilo strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Na konci druhej tretiny získal opätovne náskok vďaka Martinovi Bakošovi a v 46. minúte upravil na konečných 3:1 v oslabení Róbert Varga, ktorému prihral dvojbodový Takáč.
Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili v piatkovom dueli 53. kola Tipsport ligy na ľade Dukly Michalovce 6:2. O svojom triumfe rozhodli v tretej tretine, ktorú vyhrali 3:0. Hetrikom sa na víťazstve hostí podieľal Jordan Bellerive, ktorý skóroval z trestného strieľania, v presilovke i v hre 5 na 5. Dva góly a asistenciu si v drese „vojakov“ pripísal Jaedon Descheneau.
Už pred zápasom bolo jasné, že Trenčania sa z 11. pozície nemôžu dotiahnuť na svojho súpera a budú hrať baráž o udržanie. Michalovce utrpeli druhú prehru za sebou, ale už pred stretnutím mali istotu účasti v kvalifikácii play off (predkole play off). Do nej pôjdu z desiatej priečky.
Hokejisti Zvolena v 53. kole Tipsport extraligy prehrali na svojom ľade s Popradom 3:4 po predĺžení, hoci po dvoch tretinách viedli jednoznačne 3:0. Tím spod Tatier zvrátil nepriaznivý stav v tretej tretine a definitívne si už remízou poistil účasť v play off. Gólom v extra čase sa dokonca vyšvihol na piatu priečku.
V prvej tretine oba tímy nevyužili šance a ani po jednej presilovke, góly padali až v druhej časti a presadzovali sa domáci hokejisti. Skóre otvoril v polovici zápasu prudkou strelou švihom Hecl po prienikovej prihrávke Zuzina a na 2:0 zvýšil tečom pred bránkou Šramaty. Zvolenčania využili v závere druhej tretiny aj presilovku, keď Berger napriahol od modrej čiary a prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste. Podtatranci v tretej tretine prepli na vyššie obrátky a za necelú jednu minútu vyrovnali na 3:3. Najprv znížil Cracknell po teči zblízka, o 34 sekúnd pretlačil puk za Mandoleseho Bjalončík a za ďalších 23 sekúnd sa presadil od modrej čiary Lefebvre. Obrat dokonal Urbánek v 29 sekunde predĺženia po prečíslení z kruhu.
Hokejisti HC Košice zvíťazili v zápase 53. kola Tipsport ligy nad tímom Vlci Žilina 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodujúci nájazd premenil Filip Krivošík. Pre Košičanov išlo o tretie víťazstvo za sebou, „vlci“ prehrali tretíkrát v uplynulých štyroch stretnutiach na ľade súperov. Košičania majú po tejto strate bodov istotu tretieho miesta po základnej časti, Žilina je definitívne štvrtá.
Žilinčania išli do vedenia už v 3. minúte, keď zlú rozohrávku Deyla potrestal Kolenič. Tlak „oceliarov“ v prvej tretine však priniesol zásahy po delovkách Petráša a Luntera. V druhej časti sa hosťom podarilo vyrovnať po teči Korczaka, no nerozhodné skóre dlho netrvalo. V 38. minúte využil presilovú hru presnou strelou Mikúš. Na začiatku tretej dvadsaťminútovky sa presadil Gachulinec a nasmeroval duel do predĺženia. Ani v ňom sa však nerozhodlo a extra bod zabezpečil domácim až v samostatných nájazdoch Krivošík.
1. Nitra 53 30 7 5 11 187:131 109 ****
2. Slovan 53 26 9 6 12 175:137 102 ***
3. Košice 53 28 3 8 14 152:125 98 ***
4. Žilina 53 24 6 6 17 158:141 90 ***
5. Poprad 53 19 9 6 18 171:141 83 ***
6. B. Bystrica 53 23 5 4 21 169:152 83 ***
---------------------------------------------
7. Spišská N. Ves 53 21 5 5 22 136:143 78 **
8. L. Mikuláš 53 18 6 8 21 160:168 74 **
9. Zvolen 53 15 10 5 23 164:173 70 **
10. Michalovce 53 18 4 7 24 162:178 69 **
--------------------------------------------
11. Trenčín 53 15 3 10 25 123:157 61 *
12. Prešov 53 9 4 2 38 101:212 37 *
**** - istý víťaz základnej časti
*** - istá účasť vo štvrťfinále
** - istá účasť v predkole play off
* - istá účasť v baráži o udržanie