Spišská Nová Ves zdolala Duklu Trenčín 3:2
V prvej tretine boli aktívnejší Spišiaci, ale ani jeden z brankárov neinkasoval.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 1. februára (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves si v Tipsport lige pripísali štvrté víťazstvo za sebou. V nedeľnom stretnutí 44. kola zdolali doma Duklu Trenčín 3:2 po predĺžení. V extra čase rozhodol kanadský útočník Danick Martel. Hostia zaznamenali tretiu prehru v sérii.
V prvej tretine boli aktívnejší Spišiaci, ale ani jeden z brankárov neinkasoval. Vstup do prostrednej časti vyšiel lepšie Dukle a v 24. minúte otvoril skóre presnou strelou obranca Samuel Hain. Na druhej strane odpovedal o štyri minúty neskôr Marek Viedenský a v 35. minúte poslal domácich prvýkrát do vedenia americký útočník Gavin Hain. Trenčania dokázali vyrovnať v závere riadneho času, keď odvolali brankára a Denis Hudec poslal duel do predĺženia. V ňom zariadil bod navyše pre domácich Martel už po piatich sekundách.
Tipsport liga - 44. kolo:
HK Spišská Nová Ves - Dukla Trenčín 3:2 po predĺžení (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)
Góly: 28. Viedenský (Will, Giľák), 35. G. Hain (Savoie), 61. Martel (G. Hain) – 24. S. Hain (Jakubec), 58. Hudec (Šiška, Varone). Rozhodovali: Jobbágy, Žák – Pribula, Konc, vylúčení: 2:5 na 2 min., presilovky a oslabenia 0:0, 2743 divákov
Spišská Nová Ves: Godla – McIsaac, Groch, Ališauskas, Žiak, Belluš, Romaňák, Vartovník – Savoie, G. Hain, Martel – Rapáč, Will, Giľák – Števuliak, Paločko, Džugan – Stas, Viedenský, Turanský
Trenčín: Junca – Hlaváč, Hatala, Starosta, Goljer, S. Hain, Ullman, Rajnoha, Rezničák – Bellerive, Šiška, Descheneau – Lapšanský, Varone, Bezúch – Hudec, Švec, Krajčovič – Safin, Krajč, Jakubec
