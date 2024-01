Spišská potvrdila post lídra, Slovan i Zvolen víťazne

TEL - 33. kolo:



HK Spišská Nová Ves - HC 19 Humenné 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)



Góly: 28. Majdan (Burgess, Kerbashian), 55. Burgess (Björkung), 60. Burgess - 42. Šoltés. Rozhodovali: Adamec, Novák - Šoltés, Jurčiak, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4016 divákov.



Spišská Nová Ves: Surák - Merežko, Ališauskas, Valach, Romaňák, Björkung, Groch - Drábek, Nellis, Bakoš - Burgess, Kerbashian, Majdan - Vandas, Myklucha, Džugan - Frankovič, Zöld, Šuty - Vaverčák



Humenné: Boľo - Novický, Glazkov, Sergijenko, Meliško, Djakov, Novota - Šoltés, Linet, Vaško - Novák, Lačný, Borov - Jacko, Krajňák

Na snímke zľava Samson Mahbod (Slovan), Marek Sloboda (Dukla Trenčín), brankár Denis Godla (Slovan) a Šimon Petráš (Dukla Trenčín) počas zápasu 33. kola hokejovej Tipos extraligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Trenčín 5. januára 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský

HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín 3:2 pp (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)



Góly: 32. Findlay (Ahnelöv), 58. Poirier (Pecararo), 61. Pecararo (Findlay) - 23. Š. Petráš (Pietroniro, Immo), 60. Ahl (Pietroniro). Rozhodovali: Kalina, Orolin - Knižka, Junek, vylúčení: 3:5, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 5422 divákov.



Slovan: Godla - Korenčík, Ahnelöv, Romančík, Golian, Beňo, Sersen, Maier - Pecararo, Findlay, Ranford - Mahbod, Poirier, Takáč - Žitný, Šille, Fominych - Török, Preisinger, Lukošik - S. Petráš



Trenčín: LaCouvée - Pietroniro, Starosta, M. Hudec, Nemčík, Bokroš, Hlaváč, Goljer - Immo, Baláž, Ahl - Giľák, Charbonneau, D. Hudec - Š. Petráš, Vaňo, Sloboda - Tomík, Škvarek, Krajčovič

HK Poprad – HK 32 Liptovský Mikuláš 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)



Góly: 34. Coulter (Kukuča, Dmowski), 49. Dmowski (Cardwell) – 16. Sukeľ (Quince), 40. A. Nauš (Berry, Vasiljev), 42. Quince (Hraško, Lahtinen). Rozhodovali: Hronský, Jobbágy – Gegáň, Pribula, vylúčení: 6:7 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2797 divákov.







Poprad: Vay – Turan, Kotvan, Cardwell, Brincko, D. Brejčák, Betker, Drgoň – Kukuča, Coulter, Dmowski – Svitana, Paločko, Calof – Peresunko, Suchý, Belluš – Melcher, Halama, Stanček – Bodnár



Liptovský Mikuláš: Krasikov – Lalík, Mezovský, Vasiljev, Žilka, Fekiač, Hraško, Jendroľ – Sukeľ, Quince, Avcin – Berry, Egle, A. Nauš – Kriška, Uhrík, Lahtinen – Nespala, Vankúš, T. Nauš

HK Nitra - HC Mikron Nové Zámky 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)



Góly: 26. Buček (Gates), 36. Bača, 50. Jackson (Buček, Harper) - 12. Kováč (Ondrušek, Hatala), 48. Loggins (Roy, Lee). Rozhodovali: Crman, Goga - Stanzel, Bogdaň, vylúčení: 3:4, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 2916 divákov



Nitra: Aittokallio – Mezei, Cotton, Gajdoš, Valent, Stacha, Vitáloš, Bača – Buček, Gill, Bubela – Jackson, Gates, Harper – Okoličány, Čederle, Lacka – Hrnka, Slovák, Pobežal - Ridzoň



Nové Zámky: Kantor – Hatala, Lee, Laurenčík, Mamčics, Roman, Kozák, Ružek - T. Mikúš, Johnson, Loggins – Stupka, Roy, Michnáč – Šišovský, Prokeš, Števuliak – Barto , Ondrušek, Kováč - Fafrák



Na snímke zľava Kevin Gábor (Zvolen) a Patrik Bačík (Banská Bystrica) počas zápasu 33. kola hokejovej Tipos extraligy HKM Zvolen – HC '05 Banská Bystrica 5. januára 2024 vo Zvolene. Foto: TASR - Ján Krošlák

HKM Zvolen – HC 05 Banská Bystrica 5:3 (2:1, 3:1, 0:1)



Góly: 6. Csányi (Mucha, K. Gabor), 9. M. Hecl (M. Hults, R. Bondra), 23. Kolenič (Jakúbek, V. Fekiač), 26. V. Fekiač (Kolenič, Jakúbek), 35. M. Hults (M. Hecl, Mudrák) – 20. Výhonský (Petriska), 33. Hora (Vela), 43. R. Faith (Ďatelinka). Rozhodcovia: Baluška, Snášel ml. – M. Orolin, Ordzovenský. Vylúčení na 2. min: 2:3, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 3573 divákov.



Zvolen: Kupsky – Mudrák, C. Hults, Kubka, Rauhauser, Hain, Sládok, Čulík – M. Hecl, M. Hults, R. Bondra – Marcinek, Langkow, Zuzin – Kolenič. V. Fekiač, Jakúbek – Csányi, K. Gabor, Mucha



Banská Bystrica: Krošelj (35. Belányi) – Bačík, Žabka, Hora, D. Stránský, Luža, Ďatelinka, Pavúk – Turnbull, Vela, Wilkins – Gašpar, Bíreš, Macek – Výhonský, R. Faith, Petriska – Štrauch, A. Stránský, Matoušek

tabuľka po 33. kole:



1. Spišská Nová Ves 33 20 3 1 9 116:89 67



2. Poprad 33 17 2 2 12 109:82 57



3. Michalovce 32 16 3 1 12 111:83 55



4. Košice 32 16 0 4 12 101:84 52



5. Zvolen 33 14 1 8 10 114:107 52



6. Banská Bystrica 33 14 5 0 14 96:108 52



7. Nitra 33 14 3 3 13 113:106 51



8. Liptovský Mikuláš 33 13 3 2 15 98:103 47



9. Trenčín 33 12 4 1 16 92:109 45



10. Slovan Bratislava 33 11 4 3 15 95:110 44



11. Nové Zámky 33 10 2 3 18 92:108 37



12. Humenné 33 9 1 3 20 82:129 32

Spišská Nová Ves 5. januára (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v piatkovom zápase 33. kola Tipos extraligy nad HC 19 Humenné 3:1. Upevnili si tým pozíciu lídra tabuľky a zároveň potvrdili dominanciu na domácom ľade. Pred vlastnými divákmi zvíťazili vo všetkých šestnástich doterajších zápasoch a k vytvoreniu nového extraligového rekordu im ostáva zvíťaziť už iba v nasledujúcom stretnutí. Hráči Humenného sú po 20. prehre v sezóne naďalej na poslednom 12. mieste tabuľky.Tréner Humenného Martin Štrba mal k dispozícii iba necelé tri formácie. Dôvodom boli príznaky vírusového ochorenia u viacerých hráčov, ktorí napokon do Spišskej Novej Vsi nevycestovali.Výrazne oslabení hostia v prvej tretine vzdorovali favorizovaným Spišiakom. Tí sa viackrát dostali do útočného pásma a vytvorili si niekoľko gólových príležitostí, no brankár Boľo podržal svoj tím. Domáci išli do vedenia v 28. minúte, keď Majdan zblízka prekonal Boľa - 1:0. Hráči Humenného naďalej pokračovali v disciplinovanej hre a v 42. minúte sa dočkali vyrovnania. Počas hry štyroch proti štyrom brankár Surák nestačil na zakončenie Šoltésa - 1:1. Črtajúce sa prekvapenie však Spišiaci odmietli a v 55. minúte Burgess gólom v presilovke upravil na 2:1. Hostia skúsili vyrovnať počas hry so šiestimi korčuliarmi, no gól padol do ich bránky, keď sekundu pred koncom Burgess uzavrel skóre.Hokejisti Slovana Bratislava triumfovali na domácom ľade nad Duklou Trenčín 3:2 po predĺžení. "Belasí" tak natiahli svoju víťaznú sériu na päť stretnutí, Dukla prehrala druhé za sebou. Slovanu patrí 10. priečka v tabuľke a na deviaty Trenčín stráca bod.V úvodnej tretine si oba tímy vypracovali viacero dobrých šancí, ale nedokázali ich premeniť. Slovan podržal brankár Godla, na druhej strane sa zaskvel Lacouvée. Strelecky boli aktívnejší "belasí", no skóre otvorili v 23. minúte Trenčania, keď využil presilovku Š. Petráš. Pri početnej výhode na druhej strane spálili tutovky Šille a Ranford. V polovici zápasu trafil Ahnelöv žŕdku. Tlak domácich využil až v 31. minúte v presilovke Findlay - 1:1. Na ďalšie góly sa čakalo až do záveru zápasu. V 58. minúte poslal domácich do vedenia Poirier, no 27 sekúnd pred koncom vyrovnal pri hre bez brankára Ahl. Extrabod nakoniec zostal v Bratislave, po 41 sekundách predĺženia o tom rozhodol Pecararo.Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš zvíťazili na ľade HK Poprad 3:2. Liptáci triumfovali v treťom z uplynulých štyroch duelov a potvrdili 8. miesto v tabuľke. Kamzíci prehrali po troch stretnutiach, ale zostali na 2. priečke, keďže zápas Michaloviec a Košíc odložili pre chorobu Zemplíčanov.Hostia v 16. minúte strelili prvý gól zápasu, keď Sukeľ presnou strelou prekonal Vaya. "Kamzíkom" sa podarilo vyrovnať až v druhej polovici duelu, Kukuča našiel medzi kruhami Coultera a jeho zakončenie skončilo v sieti. Liptáci si však 46 sekúnd pred koncom druhej časti zobrali späť jednogólové vedenie. Berryho zakončenia ešte brankár Vay zneškodnil, ale Aurel Nauš sa už z dorážky nemýlil a využil presilovú hru. V úvode tretej Quince premenil ďalšiu početnú výhodu a hostia viedli 3:1. Popradčania v 49. minúte znížili pri avizovanom vylúčení Liptákov, skóroval Dmowski. Hostia v závere zvládli tlak domácich a získali tri body.Hokejisti HK Nitra zvíťazili v piatkovom zápase 24. kola Tipos extraligy v krajskom derby nad Novými Zámkami 3:2. Novozámčania prehrali už piaty duel za sebou, Nitrania zdolali svojho rivala tretíkrát v sezóne a upravili bilanciu vzájomných zápasov na 3:2.Hostia vyťažili v prvom dejstve z minima maximum, keď na streleckú prevahu domácich odpovedali gólom Kováča. V prostrednej časti Nitrania otočili zásluhou Samuela Bučeka a Mateja Baču, no o vedenie prišli v 48. minúte, keď sa v presilovke presadil Troy Loggins. Už o necelé dve minúty však odpovedal rovnakou kartou v početnej výhode nitriansky útočník Robby Jackson, ktorý rozhodol proti svojmu bývalému zamestnávateľovi.Hokejisti Zvolena zdolali v 33. kole Tipos extraligy v derby Banskú Bystricu 5:3 a po troch prehrách v rade sa tešili z troch bodov. Navyše svojho rivala spod Urpína preskočili v tabuľke na 5. mieste o skóre. Pomohli im k tomu pre maródku v tíme aj traja hráči z prvoligového Žiaru nad Hronom.Domáci začali lepšie, v šiestej minúte uspel pred odkrytou bránkou Csányi a v deviatej sa presadil z prečíslenia Hecl. V presilovke potom Zuzin mieril do žŕdky a namiesto 3:0 bolo 2:1 na konci prvej tretiny, keď po nepovšimnutej ofsajdovej situácie Výhonský znížil z dorážky. Na začiatku stredného dejstva zostal úplne voľný medzi kruhmi Kolenič a zvolenský krídelník sa nemýlil, podobne nepokrytý bol o tri minúty neskôr V. Fekiač, ktorý zvyšoval na 4:1 bekhendom. Lenže Bystričania potom v oslabení predviedli nezvyčajný rýchly výpad do útoku a z medzikružia zakončoval presne Hora. V 35. minúte z ľavej strany skóroval Hecl na 5:2 a vyhnal z bránky Krošelja, nahradil ho Belányi. V tretej tretine po prieniku znížil R. Faith a keďže domáci Fekiač a Hecl zvonili na žŕdkach, hostia mohli hrať v závere v šestici bez brankára, no drámu už neprivodili.