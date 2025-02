Spišská Nová Ves zdolala po obrate Zvolen, Košice prehrali s Popradom

HK Spišská Nová Ves - HKM Zvolen 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)



Góly: 47. Kestner (Ford, MacKinnon), 53. Bortňák (Majdan, Karaffa) - 29. Hecl (Kudrna, Olson). Rozhodcovia: Jobbágy, M. Novák - Šoltés, Knižka, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2039 divákov.



HK Spišská Nová Ves: Mitens – Groch, Žiak, Romaňák, MacKinnon, Karaffa, Valach – Kestner, Ford, Rapáč – Majdan, Johnson, Meireles – Džugan, Drábek, Hannoun – T. Danielčák, Bortňák, Vandas



HKM Zvolen: Kantor – Halbert, D. Brejčák, Beňo, Bindulis, Fairbrother, M. Pišoja, Sládok – Kudrna, Olson, Hecl – Marcinek, Rapuzzi, Zuzin – Senčák, M. Šramaty, Macek – L. Lunter, V. Fekiač, Suľovský

HC Nové Zámky - HC MONACObet Banská Bystrica 1:6 (0:2, 1:3, 0:1)



Góly: 34. Ligas (Čajkovič) - 1. Voyer (Scarlett, Boucher), 13. Voyer (Turnbull, Zeleňak), 25. Boucher (Voyer, Chicoine), 25. Faith (Adams, Wedman), 33. Petriska (Kukuča, Šoltés), 46. Faith (Wedman, Adams. Rozhodcovia: Výleta, Baluška - Tichý, Hercog, vylúčení: 0:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 299 divákov.



HC Nové Zámky: Mičík – Čajkovič, Ligas, Věntuš, Čapoš, Konrád, Jasečko, Liniaev – Berčík, Ondrušek, Kováč – Frankovič, Zemko, Ridzoň – Stan. Gron, Šutý, Gron jr. – Búlik, Šechný, Synák



HC MONACObet Banská Bystrica: Rabčan – Kozák, Žabka, Chicoine, Scarlett, Zeleňák, Michalčin, Česánek – Turnbull, Boucher, Voyer – Kukuča, Wedman, Faith – Adams, Petriska, Šoltés – Kalousek, Bíreš, Tomka

HC Košice - HK Poprad 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)



Góly: 24. Archambault (Rosandič, Parlett), 30. Teves (Krivošík, Repčík) – 9. Bjalončík (Cracknell), 22. Nauš (Thomas, Cracknell), 26. Broadhurst (Suchý, Giľák), 33. Bjalončík (Calof, Cardwell), 48. Nauš (Mlynarovič, Török). Rozhodcovia: J. Konc ml., Rojík – Ordzovenský, Tomáš, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3108 divákov.



Košice: Jurčák – Rosandič, Parlett, Deyl, Šedivý, Gildon, Ferenc, Mitro – Petráš, Pollock, Mikúš – Teves, Krivošík, Repčík – Rogoň, Havrila, Archambault – Šimun, Kohút, Zigo



Poprad: Vay – Borque, Turan, Romančík, Thomas, Malina, Cardwell, Sluka – Bjalončík, Cracknell, Calof – Kundrik, Török, Nauš – Broadhurst, Suchý, Giľák – Stanček, Mlynarovič, Šotek

hlasy:



Tomáš Surový, tréner Slovana: "Žilina je za posledné dva mesiace najlepšie mužstvo ligy podľa štatistík aj herne. Mala dobré výsledky. Po tej zmene, čo sa tu udiala, sme potrebovali hlavne impulz do mužstva. Bola tam energia, chalani to oddreli. Niektoré veci, ktoré sme zmenili, nefungovali na sto percent. Na to máme zajtrajší deň, aby sme to ešte vyladili pred utorkovým zápasom. V prvej tretine mali hostia šance, ktoré našťastie neskončili v našej bránke. V druhej tretine sme vyrovnali, no Žiline sme dovolili tie brejky, ktoré má najlepšie v lige. Bol to taký remízový zápas, ktorý pre nás nedopadol dobre. To mrzí, pretože to záverečné oslabenie 3 na 4 sme ubránili, no hneď na to sme dostali gól."



Daniel Babka, asistent tréner Žiliny: "Mali sme náročný program, v piatok sme hrali v Košiciach, takže dnes to pre nás nebol jednoduchý zápas z pohľadu fyzického fondu. Vedeli sme, že na Slovane sa udiala zmena a čakali sme, s čím príde. Mali sme dobrý úvod, mohli sme aj odskočiť, dali sme dvakrát žŕdku a nepremenili šancu 2 na 1. V druhej nás Slovan troška zavrel na začiatku, ale potom sme to otočili, mali sme viacej z hry my. Výborne zachytali obaja brankári. V predĺžení to vymyslel Walega spoza bránky a sme radi za body. Bol to taký oduševnený výkon z našej strany."



Martin Bakoš, strelec jediného gólu domácich: "Hrali sme dobre dozadu, mali sme šance, ale zatiaľ to nepadá. Musíme tomu ísť naproti. V riadnom čase sme dostali iba jeden gól, škoda, že sme nedali dva. Prekvapilo ma, že tréner Oremus skončil, ale hokej je v tomto ťažký. Tieto rozhodnutia nie sú na nás. Ideme ďalej a veríme tomu, čo tu je teraz."



HC Slovan Bratislava - DOXXbet Vlci Žilina 1:2 pp (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)



Góly: 15. Bakoš (Takáč, Peterek) - 7. Fejes (Galamboš, Mucha), 64. Walega. Rozhodcovia: Krajčík, Žák - Kacej, Frimmel, vylúčení: 3:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 4368 divákov.



Slovan: Godla - Acolatse, Bačik, Královič, Ahnelöv, Kubka, Maier, Sersen - Bondra, Tracey, Ritchie - Bakoš, Peterek, Takáč - Puliš, Hoelscher, Jendek - Slovák, Minárik, Kukumberg



Žilina: LaCouvee - Miller, Tourigny, Holenda, Diakov, Pobežal, Gachulinec - Mucha, Walega, Fejes - Kolenič, Dej, Koyš - Šmída, Baláž, Avcin - Varga, Galamboš, Beták

Spišská Nová Ves 16. februára (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi ukončili v 48. kole Tipos extraligy dvojzápasovú šnúru prehier a na domácom ľade vyhrali nad Zvolenom 2:1. "Rysy" síce prehrávali do 47. minúty, ale góly Joshuu Wesleyho Kestnera a Dalibora Bortňáka znamenali zisk troch bodov do tabuľky.Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica zvíťazili v 48. kole Tipos extraligy na ľade Nových Zámkov 6:1. Po sérii prehier zaznamenali tretiu výhru za sebou, v tabuľke Tipos extraligy sa vďaka tomu posunuli na piatu pozíciu.Pre Nové Zámky to bola dvanásta prehra v rade, naposledy sa radovali z úspechu 7. januára. Pre tím z juhu Slovenska to bolo prvé stretnutie od momentu, keď prišla definitíva, že po deviatich rokoch opustí najvyššiu slovenskú súťaž.Hokejisti Popradu zvíťazili v nedeľňajšom zápase 48. kola Tipos extraligy na ľade Košíc 5:2. "Kamzíci" nadviazali na triumf s druhou Spišskou Novou Vsou (4:0) a zdolali aj vedúci tím tabuľky. "Oceliari" napriek prehre zostali na čele tabuľky, no Spišiaci sa k nim vďaka plnému bodovému zisku so Zvolenom dotiahli na rozdiel bodu.Popradčania, ktorí bojujú o prvú šestku, naplno bodovali v piatom z uplynulých šiestich duelov. Na ľade Košíc mal na víťazstve hostí veľký podiel útočník Aurel Nauš, ktorý skóroval dvakrát.Hokejisti Slovana Bratislava prehrali pod vedením nového trénera Tomáša Surového duel 48. kola Tipos extraligy s DOXXbet Vlci Žilina 1:2 po predĺžení. Pre "belasých" to bola už štvrtá prehra v sérii a šiesta domáca za sebou. Patrí im šieste miesto v tabuľke. Žilinčania ťahajú šnúru troch víťazstiev a figurujú na štvrtej priečke.Hostia v úvode nastrelil žŕdku a krátko na to ich poslal do vedenia Fejes. Slovan vyrovnal v 15. minúte zásluhou Bakoša. V ďalšom priebehu hrali prím obrany a brankári, ktorí už ďalšie góly za svoj chrbát nepustili. Duel tak dospel do predĺženia, v ktorom rozhodol o triumfe hostí Walega.Slovan v sobotu prepustil pre neuspokojivé výsledky trénera Petra Oremusa a na uvoľnený post zasadol jeho dovtedajší asistent Surový.