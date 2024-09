Spišská Nová Ves zdolala Poprad 4:3,pripravila mu prvú prehru v sezóne

Tipos extraliga – 4. kolo:



HK Spišská Nová Ves – HK Poprad 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)



Góly: 9. Andrusiak (Rapáč, Majdan), 28. Myklucha (Groch, Majdan), 38. Barcík (Romaňák, Majdan), 59. Rapáč (Majdan, Mitens) – 5. Suchý (Šotek, Bourque), 39. Coskey (Kotvan, Centazzo), 60. Kotvan. Rozhodcovia: Klejna, Žák – Pribula, Hajnik, vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 4112 divákov.



Spišská Nová Ves: Mitens – Ališauskas, Žiak, MacKinnon, Romaňák, Valach, Groch, Barcík – Rapáč, Ford, Majdan – Hannoun, Myklucha, Andrusiak – Števuliak, Bortňák, Chlán – Džugan, Drábek, Šuty – Danielčák



Poprad: Belányi – Ligas, Kotvan, Turan, Bourque, Fereta, Brejčák, Sluka – Calof, Cracknell, Centazzo – Coskey, Šiška, Paločko – Šotek, Suchý, Nauš – Török, Urbánek, Kundrik – Murin

hlasy po zápase:



Jason O'Leary, tréner Spišskej Novej Vsi: "Poprad má veľmi skúsený tím a má rýchlych hráčov. Mali sme ťažký začiatok, ale postupne sme zlepšili našu hru a som hrdý na odpoveď mojich hráčov. Tlačili sme sa do brány a prinieslo nám to aj šťastnejšie góly. Kľúčové bolo ubrániť oslabenie 3 na 5, hráči odviedli počas nej skvelú prácu. Teším sa z výsledku."



Ján Šimko, asistent trénera Popradu: "Myslím si, že zápas splnil naše očakávanie. Nemyslím však výsledok a našu prehru. Pre nás ten začiatok nebol dobrý, riešili sme veľmi pomaly situácie, predlžovali sme si striedania. Nevyšla nám presilovka 5 na 3, ktorú sme hrali komplikovane, chýbala chladnokrvnosť, čo sa prejavilo v konečnom zúčtovaní. V záverečných minútach sme išli do rizika, chceli sme ešte urobiť niečo s výsledkom. Bohužiaľ náš tretí gól prišiel už neskoro."

Spišská Nová Ves 27. septembra (TASR) - Hokejisti Popradu zaznamenali prvú prehru v novej sezóne Tipos extraligy. "Kamzíci" v 4. kole neuspeli na ľade vicemajstra zo Spišskej Novej Vsi 3:4. Domáci sa vďaka triumfu dostali na prvé miesto, Poprad klesol na 2. priečku.Popradčania sa ujali vedenia v 5. minúte, Šotek našiel pred prázdnou bránkou Suchého, ktorý sa nemýlil. Domáci odpovedali v presilovej hre vďaka Andrusiakovi. V druhej Spišiaci najprv udreli po góle Mykluchu a prvý presný zásah v najvyššej súťaži zaznamenal Barcík, ktorého strelu si Turan stečoval do vlastnej sieti. "Kamzíci" znížili v 39. minúte, Coskey využil početnú výhodu. Triumf potvrdil strelou do prázdnej bránky Rapáč. Výsledok potom ešte upravil Kotvan.