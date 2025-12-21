Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Spišská Nová Ves zdolala Prešov 3:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Do vedenia ich poslal v siedmej minúte Martel a o výhre rozhodli v druhej tretine, keď skórovali Turanský a Giľák.

Autor TASR
Spišská Nová Ves 21. decembra (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi zvíťazili v nedeľňajšom zápase 31. kola Tipsport ligy nad posledným Prešovom 3:0 a na predposlednom mieste zvýšili svoj náskok pred svojím súperom už na dvanásť bodov.

Do vedenia ich poslal v siedmej minúte Martel a o výhre rozhodli v druhej tretine, keď skórovali Turanský a Giľák. Prešovčania v zostávajúcom čase nedokázali odpovedať a tak si domáci brankár Surák pripísal čisté konto.



31. kolo Tipsport ligy:

HK Spišská Nová Ves - HC Prešov 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Góly: 7. Martel (Turanský, Žiak), 29. Turanský (Viedenský), 36. Giľák (Martel, Giroux). Rozhodcovia: Snášel ml., Krajčík - Šoltés, Hajnik, vylúčení: 1:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 1967 divákov.

Spišská Nová Ves: Surák - Romaňák, McIsaac, Žiak, Ališauskas, Zajac, Barcík, Groch - Giľák, Giroux, Martel - Rapáč, Kaspick, Džugan - Vandas, Paločko, Števuliak - Frankovič, Viedenský, Turanský - Belluš

Prešov: Janus - MacDougall, Nátny, Hain, Eperješy, Ullman, Semaňák – Valigura, Rockwood, Avcin - Chalupa, Suja, Bačo - Danielčák, Bortňák, Jokeľ - Blaško, Frič, Novota - Rapuzzi
