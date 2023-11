Spišská Nová Ves zdolala Zvolen a udržala sa na čele tabuľky

Tipos extraliga - 16. kolo:



HK Spišská Nová Ves - HKM Zvolen 4:3 po predĺžení (0:0, 3:0, 0:3 - 1:0)



Góly: 22. Archambault (Kerbashian, Merežko), 26. Burgess (Archambault, Kerbashian), 27. Merežko (Majdan, Nellis), 63. Archambault (Kerbashian) - 46. M. Hults (Hecl, C. Hults), 51. Rymsha (M. Hults), 52. Viedenský (Rauhauser, Kašlík). Rozhodovali: Výleta, Jobbágy - Kacej, Pribula, vylúčení: 6:7, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0



Spišská Nová Ves: Melicherčík – Ališauskas, Merežko, Žiak, Groch, Romaňák, Beaudry – Archambault, Kerbashian, Burgess – Majdan, Nellis, Danielčák – Džugan, Myklucha, Vandas – Vartovník, Bortňák, Hamráček



Zvolen: Kupsky – Kapcheck, Hain, C. Hults, Mudrák, Rauhauser, Kubka, Čulík – R. Bondra, Langkow, Kašlík – Hecl, M. Hults, Mucha – Zuzin, Viedenský, Marcinek – Csányi, Šiška, Rymsha





Spišská Nová Ves 3. novembra (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v piatkovom šlágri 16. kola Tipos extraligy nad HKM Zvolen 4:3 po predĺžení. Spišiaci v zápase stratili trojgólové vedenie, no napokon si ziskom dvoch bodov postrážili pozíciu lídra tabuľky, práve pred druhým Zvolenom. Spišská je na domácom ľade naďalej bez prehry.Spišiaci si vypracovali v druhom dejstve pohodlný trojgólový náskok, keď sa strelecky presadili v priebehu necelých piatich minút legionári Archambault, Burgess a Merežko. "Novejša" bola lepším mužstvom a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa jej cesta za tromi bodmi mohla skomplikovať. Zvolenčanov však nakopol v 46. minúte siedmym gólom v sezóne Mitchell Huts a následne líder tabuľky ponúkol Zvolenu presilovú hru o dvoch hráčov. Využiť ju dokázal Rymsha a v pokračujúcej početnej výhode 5 na 4 poslal duel do predĺženia Viedenský. Dva body pre domácich zabezpečil v jeho 3. minúte druhým gólom v stretnutí Archambault.