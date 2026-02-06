< sekcia Šport
Spišská Nová Ves zvíťazila nad Liptovským Mikulášom 4:1
V drese Liptovského Mikuláša si odkrútil debut obranca Lukáš Kozák, ktorý ako prvý nastúpil v najvyššej slovenskej súťaži za desať rôznych klubov.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 6. februára (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi si pripísali piate víťazstvo z uplynulých šiestich zápasov. V piatkovom stretnutí 45. kola Tipsport ligy na domácom ľade zdolali 4:1 Liptovský Mikuláš, ktorý tak zaznamenal desiatu prehru z uplynulých 12 duelov.
„Rysy“ zdolali Liptákov tretíkrát v sezóne v šiestom vzájomnom stretnutí, ale po prvý raz v riadnom hracom čase. Po prvej tretine viedli zásluhou Giľáka, v prostrednej časti skórovali v presilovke Paločko a v hre päť na päť Viedenský. V 57. minúte síce znížil na 1:3 z pohľadu hostí Cormier, ale výsledku dal konečnú podobu 4:1 v početnej prevahe Hain.
V drese Liptovského Mikuláša si odkrútil debut obranca Lukáš Kozák, ktorý ako prvý nastúpil v najvyššej slovenskej súťaži za desať rôznych klubov. Predtým hral za rodný Martin, bratislavský Slovan, Skalicu, Trenčín, Žilinu, Poprad, Nové Zámky, Banskú Bystricu a Prešov.
„Rysy“ zdolali Liptákov tretíkrát v sezóne v šiestom vzájomnom stretnutí, ale po prvý raz v riadnom hracom čase. Po prvej tretine viedli zásluhou Giľáka, v prostrednej časti skórovali v presilovke Paločko a v hre päť na päť Viedenský. V 57. minúte síce znížil na 1:3 z pohľadu hostí Cormier, ale výsledku dal konečnú podobu 4:1 v početnej prevahe Hain.
V drese Liptovského Mikuláša si odkrútil debut obranca Lukáš Kozák, ktorý ako prvý nastúpil v najvyššej slovenskej súťaži za desať rôznych klubov. Predtým hral za rodný Martin, bratislavský Slovan, Skalicu, Trenčín, Žilinu, Poprad, Nové Zámky, Banskú Bystricu a Prešov.
Tipsport liga - 45. kolo:
HK Spišská Nová Ves - HK 32 Liptovský Mikuláš 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Góly: 8. Giľák (McIsaac, Groch), 32. Paločko (D. Martel, Viedenský), 37. Viedenský (McIsaac, Stas), 59. G. Hain (Martel, Viedenský) - 57. Cormier (Sukeľ, Lalík). Rozhodcovia: Štefik, Výleta - Gegáň, Pribula, vylúčení: 5:8 na 2 min., navyše Vandas 5+DKZ - Uhrík 5+DKZ (obaja za bitku), presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2519 divákov
Spišská Nová Ves: Godla - McIsaac, Groch, Ališauskas, Žiak, Barcík, Romaňák, Belluš - Savoie, G. Hain, D. Martel - Giľák, Viedenský, Stas - Števuliak, Paločko, Džugan - Vandas, Vartovník, Turanský
Liptovský Mikuláš: Houser - Kozák, Robertson, Flood, Čajkovič, Lalík, F. Fekiač, Kadlubiak - Sukeľ, Cormier, Vojtech - Záborský, Tritt, Farren - Nespala, Vankúš, Šandor - Ferkodič, Uhrík, B. Kotvan
HK Spišská Nová Ves - HK 32 Liptovský Mikuláš 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Góly: 8. Giľák (McIsaac, Groch), 32. Paločko (D. Martel, Viedenský), 37. Viedenský (McIsaac, Stas), 59. G. Hain (Martel, Viedenský) - 57. Cormier (Sukeľ, Lalík). Rozhodcovia: Štefik, Výleta - Gegáň, Pribula, vylúčení: 5:8 na 2 min., navyše Vandas 5+DKZ - Uhrík 5+DKZ (obaja za bitku), presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2519 divákov
Spišská Nová Ves: Godla - McIsaac, Groch, Ališauskas, Žiak, Barcík, Romaňák, Belluš - Savoie, G. Hain, D. Martel - Giľák, Viedenský, Stas - Števuliak, Paločko, Džugan - Vandas, Vartovník, Turanský
Liptovský Mikuláš: Houser - Kozák, Robertson, Flood, Čajkovič, Lalík, F. Fekiač, Kadlubiak - Sukeľ, Cormier, Vojtech - Záborský, Tritt, Farren - Nespala, Vankúš, Šandor - Ferkodič, Uhrík, B. Kotvan