Spišská Nová Ves zvíťazila nad Nitrou 6:5 po nájazdoch

HK Spišská Nová Ves - HK Nitra 6:5 pp a sn (1:1, 3:2, 1:2 - 0:0, 1:0)



Góly: 1. Petgrave (Giľák, Chovan), 23. Giľák (Atwal), 36. Rapáč (Petgrave, Salituro), 38. Pegrave (Salituro, Atwal), 50. Giľak (Kuru), rozhodujúci nájazd Tyczynski – 6. Tvrdoň (Raskob, Rockwood), 31. Baláž (Raskob, Švarný), 31. Hrnka (Holešinský, Nemec), 53. Varga (Raskob, Tvrdoň), 59. Buček (Nemec). Rozhodovali: Snášel ml., Výleta, – Synek, Crman, vylúčení: 5:8, presilovky: 3:3, oslabenia: 0:0



Spišská Nová Ves: Surák - Atwal, Petgrave, Romaňák, Beaundry, Malina, Ordzovenský, Chovan - Majdan, Salituro, Giľák - Nieminen, Kuru, Rapáč – Hamráček, Tyczynski, Ščurko - Tomala, Vartovník, Vrábeľ



Nitra: Honzík - Nemec, Švarný, Vitaloš, Pupák, Mezei, Raskob, Socha – Holešinský, Hrnka, Buček - Tvrdoň, Rockwood, Varga - Sýkora, Baláž, Šramáty - Drábek, Bajtek, Múčka

Spišská Nová Ves 30. novembra (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v utorňajšej dohrávke 14. Tipos extraligy nad HK Nitra 6:5 po nájazdoch."Najlepší vstup do zápasu. Dali sme rýchly gól, prechod do útoku bol konečne taký, aký má byť. Teší nás využitie presiloviek. Škoda, že sme neustáli oslabenia. Vedeli sme, že súper je v tomto silný. Teší víťazstvo za dva body.""Môžeme byť radi za bod. Pustili sme domácich do hry za stavu 2:3. Domáci rýchlo otočili a my sme nestihli reagovať. Mrzí nás slabšia disciplína, inkasovali sme v oslabeniach tri góly."