Spišská zdolala Košice 4:2, priblížila sa im na rozdiel 4 bodov

Tipos extraliga, 41. kola:



HK Spišská Nová Ves - HC Košice 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)



Góly: 5. Džugan (Majdan, Hannoun), 20. Rapáč (MacKinnon, Ford), 23. Žiak (Hannoun), 29. Meireles (Rapáč) - 43. Lamper (Rosandič, Chovan), 57. Petráš (Teves, Parlett). Rozhodcovia: Novák, Crman - Pribula, Bogdaň, vylúčení: 6:7 na 2 min, navyše Hannoun (Spiš.) 10 min. OT za nešportové správanie sa - Gildon (Koš.) 5 min. + DKZ za napadnutie hlavy alebo krku, presilovky: 4:1, oslabenia: 0:0, 3026 divákov.







Spišská Nová Ves: Mitens - Barcík, Ališauskas, MacKinnon, Romaňák, Žiak, Karaffa, Vaverčák - Rapáč, Ford, Kestner - Hannoun, Meireles, Majdan - Vandas, Bortňák, Danielčák - Šuty, Vartovník, Džugan



Košice: Janus (29. Eliaš) - Parlett, Rosandič, Teves, Deyl, Šedivý, Gildon - Lamper, Chovan, Petráš - Archambault, Mikúš, Jääskeläinen - A. Bartoš, Havrila, Rogoň - J. Bartoš, Zigo, Dachnovskij



Spišská Nová Ves 24. januára (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili nad HC Košice 4:2 v šlágri 41. kola Tipos extraligy. Ukončili tým štvorzápasovú víťaznú sériu lídra tabuľky, na ktorého strácajú štyri body, pričom odohrali o jeden duel menej. Spišiaci zdolali Košice v siedmom domácom stretnutí za sebou.Hosťujúcemu trénerovi Danovi Cemanovi chýbalo pre zdravotné problémy osem hráčov a ďalší dvaja, Brett Pollock a Peter Repčík, si absenciou v tomto zápase odpykali trest.Domáci vykročili za dôležitým víťazstvom presvedčivým výkonom v prvej tretine. V nej využili dve presilovky, pričom situáciu Košíc skomplikovalo aj vylúčenie obrancu Maxa Gildona na 5 minút a do konca zápasu. Spišiaci pridali v druhej časti ďalšie dva presné zásahy v presilovkách, no hostia sa dokázali vrátiť do stretnutia. Po góloch Patrika Lampera a Šimona Petráša už nedokázali v nervóznom závere zápasu vyrovnať.