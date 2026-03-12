< sekcia Šport
Spišská zdolala Michalovce 5:0 v predkole a vyrovnala sériu
O svojom triumfe rozhodla v tretej tretine, ktorú vyhrala 4:0.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 12. marca (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves si v druhom dueli predkola play off Tipsport ligy poradili s HK Dukla Michalovce hladko 5:0 a vyrovnali stav série hranej na tri víťazné zápasy na 1:1. O svojom triumfe rozhodli v tretej tretine, ktorú vyhrali 4:0. Tretí zápas je na programe v sobotu o 16.30 v Michalovciach.
Spišiaci otvorili skóre v 14. minúte, keď po kombinácii Žiaka a Girouxa využil presilovku Danick Martel. Domáci pokračovali v aktivite, hostí držal v hre iba pozorný brankár Glosár. Odpor hostí definitívne zlomili v polovici tretej tretiny, keď v priebehu 38 sekúnd skórovali opäť D. Martel a Romaňák, ktorý zvýšil na 3:0. V závere ešte poistil víťazstvo Spišiakov dvoma presnými zásahmi Marek Giľák. Brankár Filip Surák si udržal čisté konto, keď zlikvidoval všetkých 26 striel hostí.
Tipsport liga - predkolo play off (kvalifikácia o postup do play off) - 2. zápas:
HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)
Góly: 14. D. Martel (Žiak, Giroux), 47. D. Martel (Viedenský), 48. Romaňák (Karaffa), 54. Giľák (McIsaac, Giroux), 60. Giľák (Paločko, McIsaac). Rozhodcovia: Hronský, Žák – Gegáň, Tichý, vylúčení: 6:8 na 2 min., navyše Karaffa - Kubka obaja DKZ za nešportové správanie sa, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1930 divákov.
Spišská Nová Ves: Surák - Groch, McIsaac, Žiak, Ališauskas, Romaňák, Barcík, Stas - Karaffa, Hain, Savoie - Šuty, Giroux, D. Martel - Džugan, Paločko, Števuliak - Bačo, Viedenský, Giľák
Michalovce: Glosár - Marcinko, Welsh, Meliško, Bindulis, Kubka, Sertti, Rimko, Stahoň - J. Martel, Roy, Virtanen - Matta, Kytnár, Spodniak - Bartánus, Šmida, Fominych - A. Varga, Lichanec, Hrabčák
/stav série: 1:1/
