Spišská zdolala Zvolen 3:2 v 5. zápase, znížila v sérii na 2:3

štvrťfinále play off Tipos extraligy – piaty zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Spišská Nová Ves – HKM Zvolen 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)



Góly: 39. Rapáč (Žiak, Ford), 41. Barcík (Meireles, Hannoun), 45. Džugan (Hannoun, Valach) – 25. Lunter, 31. Macek (Lunter). Rozhodcovia: Klejna, J. Konc ml. - Bogdaň, Gegáň, vylúčení: 2:6 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2482 divákov.



/stav série: 2:3/



Spišská Nová Ves: Mitens – Ališauskas, Žiak, Valach, Groch, Romaňák, Barcík, Karaffa – Rapáč, Meireles, Števuliak – Hannoun, Ford, Kestner – Murin, Johnson, Džugan – Vandas, Bortňák, Drábek – Vartovník



Zvolen: Kantor – Brejčák, Halbert, Beňo, Pišoja, Kobolka, Bindulis, Sládok – Hecl, Olson, Zuzin – Lunter, Viedenský, Macek – Kudrna, Rapuzzi, Keefer – Marcinek, Fekiač, Súľovský – Gron

Spišská Nová Ves 26. marca (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi triumfovali v piatom štvrťfinálovom stretnutí play off Tipos extraligy nad Zvolenom 3:2. V sérii hranej na štyri víťazstvá znížili stav na 2:3. Šiesty duel je na programe vo piatok 28. marca o 18.00 h na ľade Zvolena.Spišiaci začali od úvodu s cieľom znížiť stav série, no v prvej tretine nevyužili tri presilové hry a neujala sa ani šanca Michaela Drábeka. Vedenia sa ujal v 26. minúte Zvolen, keď Lukáš Lunter trafil presne do horného rohu bránky. V polovici duelu sa dostal do samostatného úniku Matej Macek a prekonal Mareksa Mitensa. Domáci však dokázali znížiť pred koncom druhej tretiny. V početnej výhode strelu Adama Žiaka tečoval pred bránkou kapitán Branislav Rapáč. Už po 43 sekundách tretej časti vyrovnal zakončením od modrej Samuel Barcík. Spišiaci v 45. minúte dokonali obrat po góle Róberta Džugana v ďalšej presilovke a tesný náskok už udržali.