Spišskí Rytieri a Lučenec ukončili v 18. kole série prehier

Ilustračná fotka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 7. januára (TASR) - Spišskí Rytieri ukončili v 18. kole Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) trojzápasové čakanie na víťazstvo, na palubovke Košice Wolves triumfovali 108:72. Krátka séria prehier je minulosťou aj u Lučenca, ktorý zdolal domácu Handlovú 94:90. Iskra Svit zastavila úspešnú sériu Nitra Blue Wings, pred vlastnými divákmi zvíťazila 101:98.



Tipos SBL - 18. kolo:

MBK Baník Handlová - BKM Mimel Lučenec 90:94 (49:36)

najviac bodov: Harris 21 (12 asistencií), Petráš 20, Henson 17 - Boone 34, Beck 21, Siládi 15



Iskra Svit - Nitra Blue Wings 101:98 (48:53)

najviac bodov: Witt 20, Atwood 15, Jackson (13 asistencií) a Rožánek po 14 - Jones 29, Bolek 17, Belikov (10 doskokov) a Ikpe po 14



Košice Wolves - Spišskí Rytieri 72:108 (32:57)

najviac bodov: Wolfe 17, Monček 12 (15 asistencií), Halada 12 - Jefferson 25, Hill 16, Kenney 15 (15 doskokov)

