Spišskí Rytieri ovládli basketbalové finále, zdolali domáci Inter

IMPULS-LEASING Final Four Slovenský pohár - finále:



Inter Bratislava - Spišskí Rytieri 66:95 (28:56)



zostava a body:



Inter: Fusek 20, Lopez 19, Beručka 9, Körner 7, Musil 0 (M. Malovec 6, T. Malovec a Shelton po 2, Koller 1, Borodovčák, Boros, Randuška 0)



Rytieri: Spencer 27, Baťka a Ihring po 14, Stevanovič 8, Antoni 5 (Nikolič 15, Mrviš 10, Hasaj 2, Krajňák a Židzik 0)



TH: 17/13 - 18/12, fauly: 23 - 16, trojky: 5 - 11, rozhodovali: Fuska, Ženiš, Doušek, štvrtiny: 10:27, 18:29, 25:22, 13:17, bez divákov.

Prehľad víťazov Slovenského pohára mužov:



1994/95 AŠK Inter Slovnaft Bratislava



1995/96 AŠK Inter Slovnaft Bratislava



1996/97 BK Slovakofarma Pezinok



1997/98 BK Chemosvit Svit



1998/99 BK Slovakofarma Pezinok



1999/00 BK Slovakofarma Pezinok



2000/01 BK Chemosvit Svit



2001/02 BK Slovakofarma Pezinok



2002/03 AŠK Inter Slovnaft Bratislava



2003/04 E.S.O. Lučenec



2004/05 Chemosvit Svit



2005/06 BK 04 AC LB Spišská Nová Ves



2006/07 E.S.O. Lučenec



2007/08 BC Skanska Pezinok



2008/09 AB Cosmetics Pezinok



2009/10 AB Cosmetics Pezinok



2010/11 Slovenský pohár sa v tejto sezóne neuskutočnil



2011/12 BK Bemaco SPU Nitra



2012/13 MBK Rieker Komárno



2013/14 BK Iskra Svit



2014/15 BK Inter Incheba Bratislava



2015/16 BK Inter Bratislava



2016/17 KB Košice



2017/18 KB Košice



2018/19 BK Levickí Patrioti



2019/20 BC Prievidza



2020/21 Spišskí Rytieri



Bratislava 20. marca (TASR) - Víťazmi IMPULS-LEASING Slovenského pohára sa stali basketbalisti Spišských Rytierov. V sobotnom finálovom zápase zdolali organizátora turnaja a domáci tím Inter Bratislava 95:66. Pre "Novovešťanov" je to len druhý zisk tejto trofeje v klubovej histórii. Naposledy sa im podaril podobný počin pred 15 rokmi, v roku 2006 tiež zdolali bratislavský tím.Spišskí Rytieri odštartovali finálový duel vo veľkom štýle, trojkovú kanonádu režíroval hlavne Spencer, ktorý sa v úvode postaral o 9 z 12 bodov svojho tímu. Domáci Inter nevedel zastaviť ofenzívnu produkciu súpera, v 4. minúte už prehrával 4:14. Na malý moment sa „žlto-čierni“ vďaka Fusekovi dostali do hry a do sťahovania manka, ale rýchlo sa scenár zápasu vrátil do rúk Spišiakov. Tí pokračovali vo svojej hre a už po prvej 10-minútovke vyhrávali 27:10. V druhej časti pokračoval rovnaký scenár, „Novovešťania“ kontrolovali dianie na palubovke a zodpovednou hrou eliminovali všetky silné zbrane Interu. Kolektívna hra im priniesla stále sa zvyšujúce vedenie, Spencer trojkou s klaksónom upravil na 56:28 po prvom polčase z pohľadu Rytierov.Tretiu časť začal lepšie domáci tím, rýchlou hrou sa pokúšal zvrátiť negatívne sa vyvíjajúci finálový duel. Ťahúňom bol v tejto fáze Lopez, ale dlhé momenty nedokázal Inter výraznejšie ubrať z manka. Spišská Nová Ves totiž neuberala zo svojho tempa a aj naďalej mala dianie v zápase jasne vo svojich rukách. Pred záverečnou 10-minútovkou vyhrávala pohodlným, 25-bodovým náskokom - 78:53. V štvrtej štvrtine už prirodzene tempo mierne opadlo, k výraznejšej dramatizácii zápasu však neprišlo. Spišiaci si bezpečne strážili cestu za prvou trofejou v sezóne a po 15 rokoch sa opäť stali víťazom Slovenského pohára.