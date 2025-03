Spišskí Rytieri putujú do play off zo 6. miesta, Svit ôsmy

Tipos SBL - záverečné 36. kolo základnej časti:



Inter Bratislava - BC Komárno 85:80 (41:38)



Najviac bodov: Buttrick 23, Cousins 19, Gunn 14 - Rush 27, Tribble 14, Henry 13, 1212 divákov.







NEXTGEN Slovakia - MBK Baník Handlová 72:79 (38:47)



Najviac bodov: Randuška 17, Ondruš 13, Hudec a Mugoša po 9 - Henson 27, Glover 19, Pipíška 12, 53 divákov.







Patrioti Levice - Iskra Svit 108:82 (65:29)



Najviac bodov: Gamble 23 (12 doskokov), Trice 20, Abrhám 16 - Benjamin 28, Turner 15 (10 doskokov), Blaško 13, 1352 divákov.







Spišskí Rytieri - BKM Lučenec 91:89 (41:48)



Najviac bodov: Hawkins 21, Walker 18, Cohill a Shelton po 17 - Hollins 23, Johnson 20, Williams 17, 600 divákov.







Program štvrťfinále play off Tipos SBL 2024/2025:



Patrioti Levice (1.) – Iskra Svit (8.)



Inter Bratislava (2.) – BC Komárno (7.)



MBK Baník Handlová (3.) – Spišskí Rytieri (6.)



BC Prievidza (4.) – Nitra Blue Wings (5.)













Bratislava 29. marca (TASR) - Spišskí Rytieri zdolali v záverečnom 36. kole základnej časti Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) Lučenec tesne 91:89. Do play off tak putujú zo šiestej priečky na úkor Komárna, Lučenec obsadil nepostupové 9. miesto.V štvrťfinálovej sérii zabojujú Spišiaci proti tretej Handlovej. Komárno podľahlo Interu Bratislava 80:85. Po prehre tak kleslo na siedmu priečku, play off začne práve proti druhému Interu. Levice si na záver základnej časti poradili so Svitom 108:82. Aj napriek prehre Svit postúpil do vyraďovačky z ôsmej priečky, o postup do semifinále zabojuje proti sobotnému súperovi. Víťaz základnej časti sa pokúsi o štvrtý titul za sebou, čo sa doposiaľ podarilo iba Pezinku.O štvrťfinálovom súboji štvrtej Prievidze proti piatej Nitre sa rozhodlo už počas ich piatkového vzájomného duelu. Prievidžania ho zvládli lepšie, začnú tak štvrťfinálovú sériu na domácej palubovke. Všetky série play off sa hrajú na tri víťazné zápasy, vyraďovacia časť odštartuje 4. apríla. Meno víťaza Tipos SBL spozná verejnosť najneskôr 16. mája.Hráči posledného NEXTGEN Slovakia sa umiestnili na 10. priečke a zabojujú v baráži o zotrvanie v najvyššej súťaži. Prvý zápas proti lepšiemu z dvojice BA Proma AC Uniza Žilina a Košice Wolves je na programe 9. apríla, odveta sa uskutoční o tri dni neskôr.