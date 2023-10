Spišskí Rytieri sa tešia na novú výzvu v Alpsko-jadranskom pohári

Program Spišských Rytierov v A-skupine Alpsko-jadranského pohára:



18. októbra, 19.00 h: OSC Capital Bulls – Spišskí Rytieri



1. novembra, 19.00 h: Spišskí Rytieri – MKS Dabrowa Górnicza



14. novembra, 18.00 h: Spišskí Rytieri – Sluneta Ústí nad Labem



22. novembra, 18.00 h: KK Dinamo Záhreb – Spišskí Rytieri



6. decembra, 18.00 h: Spišskí Rytieri – OSC Capital Bulls



13. decembra, 18.00 h: MKS Dabrowa Górnicza – Spišskí Rytieri



24. januára 2024, 18.00 h: Sluneta Ústí nad Labem – Spišskí Rytieri



7. februára 2024, 18.00 h: Spišskí Rytieri – KK Dinamo Záhreb



Spišská Nová Ves 17. októbra (TASR) – Tretí rok po sebe si basketbalisti Spišských Rytierov zahrajú v Alpsko-jadranskom pohári. Pri svojich doterajších účastiach sa im vždy podarilo postúpiť medzi štyri najlepšie tímy súťaže. Tento scenár by opäť radi zopakovali, už prvý zápas v A-skupine proti rakúskemu OSC Capital Bulls (streda 18. októbra o 19.00 h) môže naznačiť ich šance.V ôsmom ročníku nadnárodnej súťaže uvidíme 11 tímov zo 7 krajín, Niké Slovenskú basketbalovú ligu reprezentuje víťaz základnej časti zo sezóny 2022/2023 a napokon držiteľ bronzu, Spišskí Rytieri. Klub si zahrá túto súťaž tretí rok po sebe, doterajším maximom je vždy účasť v semifinále. Benefity z Alpsko-jadranského pohára si prenášajú následne do ligových bojov. "zamyslel sa pre TASR tréner Spišiakov Teo Hojč.Výhodou pre kolektív Rytierov a mnohých hráčov je skutočnosť, že vedia, čo ich čaká a aké výhody z toho pre družstvo môžu plynúť." myslí si rozohrávač Dalibor Hlivák.Žreb prisúdil Spišiakom do A-skupiny obhajcu víťaznej trofeje, poľskú Dabrowu Górniczu, z Česka Ústí nad Labem a nováčikom aktuálnej edície bude chorvátske Dinamo Záhreb. Svoju cestu súťažou ale odštartujú v rakúskom Kapfenbergu. "" vyjadril sa kouč Rytierov k súperom v skupine a k prvému zápasu.„Býkom“ z Kapfenbergu sa pred niekoľkými dňami podarilo zdolať Viedeň Timberwolves (71:64) a najmä jednoznačne zdolať ambiciózny Graz (98:63), vďaka čomu si pred domácou konfrontáciou so slovenským tímom veria." uviedol Hlivák potenciálny recept na úspech.Rytieri sa naladili na Alpsko-jadranský pohár domácim úspechom s Nitrou (98:83), jediným otáznikom pred stredou je tak zdravotný stav družstva. Zo skupinovej fázy postupujú dva najlepšie tímy priamo do Final Four (15. – 17. marca 2024), čo je zmena oproti predošlým ročníkom." povedal na záver Hojč.