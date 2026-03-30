Pondelok 30. marec 2026
Spišskí Rytieri zdolali Prievidzu 91:87 v dohrávke 22. kola Tipos SBL

.
Isaiah Malik Hill prispel k triumfu domácich 27 bodmi, Cameron Deshaun Jones pridal 22.

Bratislava 30. marca (ZASR) - Basketbalisti Spišských Rytierov zvíťazili v dohrávke 22. kola Tipos SBL nad favorizovaným BC Prievidza 91:87. Isaiah Malik Hill prispel k triumfu domácich 27 bodmi, Cameron Deshaun Jones pridal 22. Prievidžanom nepomohlo ani 28 bodov Davontreya Shauniho Zhmereho Thomasa.

Dohrávka 20. kola medzi BC Komárno a Patriotmi Levice sa v pondelok 30. marca neuskutočnila. Zástupcovia Komárna kompetentných informovali, že navrhovaný termín im z dôvodu obsadenosti Mestskej športovej haly nevyhovuje. Hracia Komisia SBA rozhodne o osude zápasu na svojom najbližšom zasadnutí, informovala o tom oficiálna webová stránka súťaže.



dohrávka 22. kola Tipos SBL basketbalistov

Spišskí Rytieri - BC Prievidza 91:87 (43:38)

Najviac bodov: Hill 27, Jones 22, Stevanovič 14 - Thomas 28, Reynolds 19, Novák a Zelizňák po 8
.

