Spišskí Rytieri zdolali Prievidzu v 2. semifinále, prehra Levíc

Spišskí Rytieri - BC Prievidza 96:65 (52:24)

najviac bodov: Lopez 21, Reeves 18, Harris 17 - Taylor 14, Milner 11, Jackson 10, 870 divákov

/stav série: 2:0/



BC Komárno - Patrioti Levice 99:91 (49:37)

najviac bodov: Harvey 46, Gilbreath 17, Volárik 15 - Wheeler 22, Howard 15, Adaway 13

/stav série: 1:1/

Spišská Nová Ves 1. mája (TASR) - Spišskí Rytieri vyhrali v druhom zápase semifinále play off Niké SBL nad basketbalistami BC Prievidza 96:65 a v sérii hranej na tri víťazstvá vedú už 2:0. Tretí duel sa hrá v sobotu 4. mája v Prievidzi (18.00).Basketbalisti BC Komárno zvíťazili v druhom stretnutí semifinále play off Niké SBL nad Patriotmi Levice 99:91 a vyrovnali stav série na 1:1. Zachary Harvey prispel k výhre domácich 46 bodmi. Komárno pripravilo Leviciam prvú prehru v play off. Tretí zápas je na programe v sobotu 4. mája v Leviciach (19.00).