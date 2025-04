Spišskí Rytieri zvíťazili v Handlovej 95:81 a sú v semifinále

Tipos SBL - štvrťfinále play off:



piaty zápas /na 3 víťazstvá/:



MBK Baník Handlová - Spišskí Rytieri 81:95 (44:42)



Najviac bodov: Henson a Smith po 28, Gutalj 9 - Cohill 27, Shelton (11 doskokov) a Walker po 18



/konečný stav série: 2:3, Spišskí Rytieri postúpili do semifinále/

Handlová 17. apríla (TASR) - Basketbalisti tímu Spišskí Rytieri postúpili do semifinále SBL Tipos extraligy. Rozhodli o tom v rozhodujúcom piatom stretnutí štvrťfinálovej série, keď triumfovali na palubovke Baníka Handlová 95:81 (42:44).V prvom polčase mali domáci mierne navrch a v druhej štvrtine viedli aj o 12 bodov. Lenže Spišiaci dokázali ešte do veľkej prestávky znížiť na rozdiel jediného koša (42:44). Klincom do rakvy pre „baníkov“ bola katastrofálna tretia štvrtina, v ktorej umožnili súperovi zaznamenať sériu 21:0 a prehrali ju 9:29. V záverečnej desaťminútovke sa už z toho nespamätali a nepotvrdili tak pozíciu nasadenej trojky po základnej časti. Najlepším strelcom víťazov bol Dwayne Cohill s 27 bodmi. Spišiaci sa v semifinále stretnú s Interom Bratislava.