Spišskú Novú Ves posilnil švédsky obranca Björkung

Spišská Nová Ves 11. decembra (TASR) - Novou posilou extraligového lídra HK Spišská Nová Ves sa stal švédsky hokejista Victor Björkung. Tridsaťročný obranca začal túto sezónu v britskej EIHL v drese Nottinghamu Panthers, kde v siedmich zápasoch nazbieral tri body (1+2). Klub o novej akvizícii informoval v pondelok na sociálnych sieťach.



Björkung sa vracia do najvyššej slovenskej súťaže, od decembra 2021 do januára 2023 obliekal dres Banskej Bystrice. Za "baranov" strelil deväť gólov a pridal 21 asistencií v 66 zápasoch. "Po zranení Jérémyho Beaudryho, ktoré si vyžiada dlhšie liečenie, ako zneli predpoklady, sme hľadali náhradu. Victora sme sledovali dlhší čas a mali sme o neho záujem už vlani, no, bohužiaľ, vtedy to nevyšlo. Sme veľmi radi, že sa to teraz podarilo. Je to ofenzívny obranca s výborným korčuľovaním, ktorý dokáže byť dirigentom presilových hier a vie byť aj produktívny. Držíme mu palce v našom drese a veríme, že nám pomôže," uviedol generálny manažér klubu Richard Rapáč.



Spišiaci vedú tabuľku Tipos extraligy, po nedeľňajšom 26. kole majú na čele už päťbodový náskok pred druhými Košicami.