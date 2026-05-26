Spišskú Novú Ves posilnil útočník Skalos
Posledné tri ročníky odohral 23-ročný útočník v zámorskej univerzitnej súťaži NCAA.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 26. mája (TASR) - Americký hokejista so slovenskými koreňmi Boris Skalos podpísal zmluvu s HK Spišská Nová Ves. Posledné tri ročníky odohral 23-ročný útočník v zámorskej univerzitnej súťaži NCAA.
„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dohodnúť s Borisom Skalosom, ktorý si prešiel kvalitným americkým systémom. Pôsobil v najlepších amerických juniorkách či v najvyššej divízii na univerzite. Je to šikovný útočník s dobrým korčuľovaním, ktorý je zároveň aj herne vyspelý. Veríme, že jeho prvý angažmán v Európe v našom drese dopadne na výbornú a bude svojím hokejom tešiť našich skvelých fanúšikov,“ citoval klub generálneho manažéra Richarda Rapáča na sociálnych sieťach.
