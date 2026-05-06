< sekcia Šport
Spišskú Novú Ves povedie Čech Jakub Petr
Päťdesiatdvaročný kormidelník v minulosti viedol české extraligové kluby aj tamojšiu reprezentáciu do 18 rokov.
Autor TASR,aktualizované
Spišská Nová Ves 6. mája (TASR) - Hokejistov Spišskej Novej Vsi povedie český tréner Jakub Petr. Päťdesiatdvaročný kormidelník v minulosti viedol české extraligové kluby aj tamojšiu reprezentáciu do 18 rokov. „Rysy“ o jeho príchode informovali v stredu na sociálnej sieti.
Rodák z Ostravy má vyše dvadsaťročné trénerské skúsenosti. V uplynulej sezóne doviedol Litvínov k záchrane v najvyššej súťaži a v českej extralige stál v minulosti aj na striedačke Vítkovíc. V sezónach 2023/24 a 2024/25 pôsobil v nórskom Lillehammeri a predtým bol tri ročníky hlavným trénerom českej reprezentácie do 18 rokov.
„Po sezóne bolo našou prioritou nájsť hlavného trénera a vytvoriť trénerský štáb tak, aby sa klub mohol posunúť dopredu a najmä vytvoriť väčšiu stabilitu než tomu bolo v posledných dvoch rokoch. V ostatných mesiacoch sme sa stretli s viacerými kandidátmi a po dôkladnom zvážení sme sa opäť rozhodli pre česko-slovenský trénersky štáb. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dohodnúť s Jakubom Petrom, ktorý nás zaujal svojou odbornosťou, myšlienkami a hokejom, aký chce hrať,“ uviedol v príspevku na sociálnej sieti generálny manažér klubu Richard Rapáč.
Cieľom klubu zo Spiša je stavať na mladých hráčoch, pričom herný prejav „rysov“ má zdobiť rýchlosť, dravosť a agresivita. „Klubová filozofia sa celkovo mení na to, že chceme hrať rýchly a ofenzívny hokej, kvôli čomu sme sa rozhodli omladiť mužstvo. V tejto otázke sme našli zhodu. Je to tréner s obrovskými skúsenosťami. Niekoľko rokov pôsobil ako hlavný kouč v českej extralige a v reprezentácii do 18 rokov. Myslíme si, že celý náš klub môže posunúť dopredu a priniesť nové veci. Zároveň je pre nás dôležité, aby nový herný smer A-mužstva prevzala mládež. Jednoducho, aby sa všetko prepojilo. Naša DNA do novej sezóny by mala byť rýchlosť, dravosť i agresivita. Toto presne uznáva náš nový kouč," dodal Rapáč.
Rodák z Ostravy má vyše dvadsaťročné trénerské skúsenosti. V uplynulej sezóne doviedol Litvínov k záchrane v najvyššej súťaži a v českej extralige stál v minulosti aj na striedačke Vítkovíc. V sezónach 2023/24 a 2024/25 pôsobil v nórskom Lillehammeri a predtým bol tri ročníky hlavným trénerom českej reprezentácie do 18 rokov.
„Po sezóne bolo našou prioritou nájsť hlavného trénera a vytvoriť trénerský štáb tak, aby sa klub mohol posunúť dopredu a najmä vytvoriť väčšiu stabilitu než tomu bolo v posledných dvoch rokoch. V ostatných mesiacoch sme sa stretli s viacerými kandidátmi a po dôkladnom zvážení sme sa opäť rozhodli pre česko-slovenský trénersky štáb. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dohodnúť s Jakubom Petrom, ktorý nás zaujal svojou odbornosťou, myšlienkami a hokejom, aký chce hrať,“ uviedol v príspevku na sociálnej sieti generálny manažér klubu Richard Rapáč.
Cieľom klubu zo Spiša je stavať na mladých hráčoch, pričom herný prejav „rysov“ má zdobiť rýchlosť, dravosť a agresivita. „Klubová filozofia sa celkovo mení na to, že chceme hrať rýchly a ofenzívny hokej, kvôli čomu sme sa rozhodli omladiť mužstvo. V tejto otázke sme našli zhodu. Je to tréner s obrovskými skúsenosťami. Niekoľko rokov pôsobil ako hlavný kouč v českej extralige a v reprezentácii do 18 rokov. Myslíme si, že celý náš klub môže posunúť dopredu a priniesť nové veci. Zároveň je pre nás dôležité, aby nový herný smer A-mužstva prevzala mládež. Jednoducho, aby sa všetko prepojilo. Naša DNA do novej sezóny by mala byť rýchlosť, dravosť i agresivita. Toto presne uznáva náš nový kouč," dodal Rapáč.