Spišskú Novú Ves povedie hokejový tréner Kanaďan O´Leary

Spišská Nová Ves 30. mája (TASR) - Novým trénerom hokejistov HK Spišská Nová Ves sa stal Kanaďan Jason O´Leary. Vedenie extraligového klubu sa dohodlo so 45-ročným koučom na trojročnej spolupráci. Úradujúci slovenský vicemajster o tom informoval vo štvrtok na svojej facebookovej stránke.



O´Leary nahradil vo funkcii Čecha Vlastimila Wojnara, ktorý v uplynulej sezóne doviedol Spišiakov až do finále play off. V ňom prehrali s Nitrou 0:4 na zápasy. Wojnar bude v novom ročníku pôsobiť na striedačke Vítkovíc ako asistent nového hlavného trénera Davida Bruka.



O´Leary prichádza na Spiš po dvoch rokoch vo francúzskom tíme Angers, s ktorým sa dostal do štvrťfinále aj semifinále play off tamojšej Magnus Ligy. Trénerskú kariéru odštartoval v roku 2011 pri rakúskej reprezentácii do 18 a 20 rokov. Neskôr viedol Servette Ženeva a SCL Tigers v najvyššej švajčiarskej súťaži či Iserlohn v nemeckej DEL.



"Sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať Jasona. Dlhšie sme sledovali trénerský trh, aby sme našli to správne meno do budúcnosti. Ako pri trénerovi Wojnarovi, aj s ním máme nastavenú stratégiu i víziu, ako potiahnuť spišskonovoveský hokej," uviedol generálny manažér klubu Richard Rapáč a na adresu kanadského kormidelníka dodal: "Ide o trénera s obrovskými skúsenosťami, ktorý v minulosti viedol švajčiarske kluby v najvyššej a druhej najvyššej súťaži. Dve sezóny pridal v Iserlohne v rámci nemeckej DEL. Myslím si, že sme získali veľmi kvalitného trénera. Je to prísny a tvrdý kouč, ktorý je zároveň férový. Uznáva agresívny a útočný hokej. Keď sme si o ňom zisťovali informácie, dostali sme odpoveď - miluje tvrdú prácu, je prísny na seba aj okolie a stále chce, aby jeho tím bol najtvrdšie pracujúce mužstvo. Som názoru, že tieto atribúty budú symbolizovať náš hokej pod vedením pána trénera O´Learyho."