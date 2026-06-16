< sekcia Šport
Splitter je novým trénerom Chicaga Bulls
Bývalý pivot pôsobil v uplynulej sezóne v úlohe dočasného kouča konkurenčného Portlandu Trail Blazers.
Autor TASR
Chicago 16. júna (TASR) - Tiago Splitter sa stal novým trénerom klubu zámorskej NBA Chicago Bulls. Bývalý pivot pôsobil v uplynulej sezóne v úlohe dočasného kouča konkurenčného Portlandu Trail Blazers.
„Pri procese výberu nového trénera zavážilo, že Tiago má v sebe basketbalový intelekt a veľké schopnosti podieľať sa na vývoji hráčov. Tímy, ktoré v minulosti viedol, sa vyznačovali veľkou bojovnosťou v každom zápase," uviedol pre AP Bryson Graham, viceprezident Chicaga pre basketbalové operácie.
Štyridsaťjedenročný Splitter sa v júni minulého roka pripojil k tímu Chaunceyho Billupsa v Portlande. Neskôr ho povýšili z pozície asistenta na dočasného trénera, keďže Billups skončil v tíme po tom, ako ho zatkli a vyšetrovali pre nelegálne športové stávky a zmanipulované hry pokru podporované mafiou.
„Pri procese výberu nového trénera zavážilo, že Tiago má v sebe basketbalový intelekt a veľké schopnosti podieľať sa na vývoji hráčov. Tímy, ktoré v minulosti viedol, sa vyznačovali veľkou bojovnosťou v každom zápase," uviedol pre AP Bryson Graham, viceprezident Chicaga pre basketbalové operácie.
Štyridsaťjedenročný Splitter sa v júni minulého roka pripojil k tímu Chaunceyho Billupsa v Portlande. Neskôr ho povýšili z pozície asistenta na dočasného trénera, keďže Billups skončil v tíme po tom, ako ho zatkli a vyšetrovali pre nelegálne športové stávky a zmanipulované hry pokru podporované mafiou.