Trenčín 6. júna (TASR) - Futbalový klub AS Trenčín informoval, že spoločnosť AS Trenčín, a.s. čelí konkurznému konaniu. Vedenie účastníka najvyššej Niké ligy to uviedlo v piatok na svojej oficiálnej stránke, kde k celej situácii zverejnilo krátke stanovisko.



„Spoločnosť AS Trenčín, a.s. týmto informuje verejnosť, že jej bolo doručené uznesenie Okresného súdu Žilina o začatí konkurzného konania. V súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami spoločnosť AS Trenčín, a.s. v najbližšom období zabezpečí úhradu všetkých dotknutých pohľadávok. O ďalšom vývoji a vyriešení celej situácie vás budeme bezodkladne informovať. Zároveň dôrazne deklarujeme, že vzniknutá situácia nijakým spôsobom neohrozuje pôsobenie spoločnosti AS Trenčín, a.s. v štruktúrach klubu, SFZ ani ÚLK. Spoločnosť bude aj naďalej plniť všetky záväzky, ku ktorým sa doposiaľ zaviazala. Situáciu vnímame s plnou vážnosťou a podnikáme všetky kroky k jej zodpovednému vyriešeniu,“ uvádza sa v stanovisku.



Trenčín obsadil v hlavnej časti uplynulej sezóny 10. priečku, v následnej skupine o udržanie sa klesol o jednu nižšie a tak sa predstavil v baráži. V prvom zápase na pôde FC ViOn Zlaté Moravce remizoval 1:1, v domácej odvete triumfoval 4:2 a udržal si miesto v najvyššej súťaži.