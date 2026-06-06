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Spolumajiteľ West Hamu odstúpil, chce bojovať proti obvineniam
Sullivan a jeho obchodný partner David Gold prevzali West Hamu po predaji Birminghamu a priviedli so sebou Karren Bradyovú ako podpredsedníčku.
Autor TASR
Londýn 6. júna (TASR) - David Sullivan s okamžitou platnosťou odstúpil z funkcie spolumajiteľa anglického futbalového klubu West Ham United. Agentúra AFP uviedla, že 77-ročný funkcionár po 16-tich rokoch opúšťa svoj post, aby bojoval proti falošným obvineniam o svojom súkromnom živote.
Sullivan si vybudoval obchodné impérium z vlastníctva pornografických časopisov a sexshopov: „Nedávno som si uvedomil, že fakticky nesprávne a úplne nepravdivé desaťročia staré obvinenia týkajúce sa môjho osobného života budú odvysielané a zverejnené. Falošné obvinenia vznesené proti mne médiá senzačne nafúkli. Po celoživotnom budovaní podnikov v sektore pre dospelých, v ktorom som stretol tisíce žien, je, žiaľ, nevyhnutné, že proti mne bude vznesený malý počet obvinení z nevhodného správania. Tieto obvinenia kategoricky popieram.“
Sullivan a jeho obchodný partner David Gold prevzali West Hamu po predaji Birminghamu a priviedli so sebou Karren Bradyovú ako podpredsedníčku. Ich pôsobenie poznačilo nepopulárne sťahovanie z Upton Parku na bývalý Olympijský štadión v roku 2016, čím sa títo traja funkcionári stali stredobodom mnohých protestov medzi fanúšikmi ešte predtým, ako klub v tejto sezóne zostúpil z Premier League. „Som skromný človek a tí, ktorí osobne a profesionálne poznajú skutočného Davida Sullivana a nie karikatúru vymyslenú bulvárnymi plátkami, presne vedia, kto som a za čím stojím,“ dodal Sullivan vo svojom vyhlásení.
Vedenie West Hamu uviedlo, že Sullivan opustil svoj post po tom, čo ho upozornili na blížiace sa zverejnenie závažných obvinení. Dodalo, že „chápe, že žiadne z obvinení sa netýka West Ham United ani žiadnej z jeho operácií“.
Sullivan si vybudoval obchodné impérium z vlastníctva pornografických časopisov a sexshopov: „Nedávno som si uvedomil, že fakticky nesprávne a úplne nepravdivé desaťročia staré obvinenia týkajúce sa môjho osobného života budú odvysielané a zverejnené. Falošné obvinenia vznesené proti mne médiá senzačne nafúkli. Po celoživotnom budovaní podnikov v sektore pre dospelých, v ktorom som stretol tisíce žien, je, žiaľ, nevyhnutné, že proti mne bude vznesený malý počet obvinení z nevhodného správania. Tieto obvinenia kategoricky popieram.“
Sullivan a jeho obchodný partner David Gold prevzali West Hamu po predaji Birminghamu a priviedli so sebou Karren Bradyovú ako podpredsedníčku. Ich pôsobenie poznačilo nepopulárne sťahovanie z Upton Parku na bývalý Olympijský štadión v roku 2016, čím sa títo traja funkcionári stali stredobodom mnohých protestov medzi fanúšikmi ešte predtým, ako klub v tejto sezóne zostúpil z Premier League. „Som skromný človek a tí, ktorí osobne a profesionálne poznajú skutočného Davida Sullivana a nie karikatúru vymyslenú bulvárnymi plátkami, presne vedia, kto som a za čím stojím,“ dodal Sullivan vo svojom vyhlásení.
Vedenie West Hamu uviedlo, že Sullivan opustil svoj post po tom, čo ho upozornili na blížiace sa zverejnenie závažných obvinení. Dodalo, že „chápe, že žiadne z obvinení sa netýka West Ham United ani žiadnej z jeho operácií“.