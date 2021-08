Spor s novinárom: Osaková na tlačovej konferencii plakala

Cincinnati 17. augusta (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková sa prvýkrát od Roland Garros postavila pred médiá a opäť skončila v slzách. Pred turnajom WTA v Cincinnati sa navyše dostala počas videokonferencie do konfrontácie s jedným zo žurnalistov.



Osaková sa rozplakala po otázke na jej pomoc pre Haiti, ktoré postihlo zemetrasenie. Svetová dvojka má na ostrove v Karibiku korene a sľúbila, že odmeny z turnaja v Cincinnati venuje obetiam. Téma ju však príliš dojala, čo pochopil aj pýtajúci sa novinár a ospravedlnil sa. "Nie, ste úplne v poriadku," odpovedala Osaková, napriek tomu organizátor vyhlásili krátku pauzu.



Rozruch vyvolala otázka reportéra The Cincinnati Enquirer, ktorý obvinil Osakovú z vypočítavosti. Tá síce tvrdí, že má problémy s tlačovými konferenciami, ale na druhej strane, nemá problém komunikovať svoje postoje. "Viackrát ste spomenuli, že vám vadia tlačovky. Ale na druhej strane, často ich využívate na tlmočenie svojich názorov verejnosti," polemizoval s tenistkou žurnalista.



Hoci sa moderátor pokúsil zmeniť tému, Osakovú otázka zaujala: "Vlastne ma tento pohľad zaujal. Už odmalička sa na mňa upriamovala pozornosť, asi aj pre môj pôvod. V prvom rade som tenistka a aj preto sa o mňa ľudia zaujímajú. Nemôžem za to, že keď niečo poviem alebo napíšem na sociálnu sieť, hneď z toho vzniknú články v novinách."



Osaková otvorila tému psychických problémov počas Roland Garros. V Paríži sa odmietla zúčastniť na tlačovej konferencii a neskôr odstúpila z turnaja. "Väčšinou som otvorená mediálnym povinnostiam. Ale občas tam prídu ľudia, ktorých nepoznám a pýtajú sa ma na citlivé veci, zvlášť po prehre. Nie som odborníčka na mediálnu komunikáciu, možno by sa malo dbať na priateľskejšie prostredie," povedala Osaková podľa ESPN.