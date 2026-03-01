< sekcia Šport
Šporar sa blysol v derby dvoma gólmi: Dať im štyri je dobrý pocit
Dvojgólový mohol byť aj bývalý útočník Slovana Idjessi Metsoko.
Autor TASR
Bratislava 1. marca (TASR) - Slovinský futbalový útočník bratislavského Slovana Andraž Šporar po sobotňajšom víťazstve 4:0 v derby s trnavským Spartakom povedal, že „belasí“ musia takýmto spôsobom vyhrávať stále. Trnavský kapitán Martin Mikovič hovoril o deke, ktorá ale podľa neho nemá nič spoločné s trénerom Antoniom Munozom. Asistent trénera domácich Boris Kitka sa vyjadril aj ku kritike fanúšikov, ktorých prišlo na duel záverečného kola základnej časti Niké ligy vyše 14-tisíc.
Dvojgólový mohol byť aj bývalý útočník Slovana Idjessi Metsoko. Hneď v 2. minúte mu radosť prekazil ofsajdový verdikt, v úvode druhého polčasu zas bývalý brankár Trnavy Dominik Takáč. Krátko po týchto situáciách úradoval Šporar. Slovinský kanonier v 6. minúte skóroval po skvelej prihrávke Nina Marcelliho za obranu a v 62. minúte premenil penaltu, ktorej predchádzala ruka Filipa Twardzika v pokutovom území po strele Artura Gajdoša.
Šporar strelil Spartaku dva góly aj v prvom derby na novom Tehelnom poli v marci 2019 a s piatimi presnými zásahmi je najlepším strelcom derby zápasov na tomto štadióne. „Od novembra som nehral na Tehelnom poli, trénoval som veľmi málo, bolo to komplikované, ale teraz som v pohode. Ako vždy, na Tehelnom poli sa mi veľmi páči a tu sa cítim veľmi dobre. Aj keď musím povedať, že terén nie je najlepší. Za Slovan nestačí len vyhrávať. Musíme vyhrávať tak, ako sme vyhrali teraz. Všetci tomu rozumieme, musíme takéto výkony podávať každý týždeň a verím, že to s našimi fanúšikmi otočíme, že v nadstavbe bude všetko tak, ako musí byť. Slovan je číslo jedna na Slovensku a najväčšia reklama pre slovenský futbal, takže musíme robiť všetko tak, aby sme boli my, klub, naši fanúšikovia aj všetci na Slovensku hrdí na nás,“ povedal Šporar, ktorý má v prebiehajúcom ročníku na konte sedem ligových gólov a štyri asistencie, hoci odohral len osem zápasov.
Tréner Vladimír Weiss st. zvolil rozostavenie 4-4-2. Šporar bol okrem gólových situácií aktívny a často práve on ťahal nebezpečné protiútoky, ktoré ale so spoluhráčmi neriešili vždy ideálne. Na hrote útoku ho dopĺňal Mykola Kucharevič. „'Myka' je dobrý hráč a nie je ťažké hrať s ním. Hrali sme trošku ofenzívnejšie, tak to tréner postavil a podarilo sa nám vyhrať 4:0. Trnava má možno teraz problémy, dostala deväť gólov v dvoch zápasoch, ale musíme vyhrať derby, vždy je špeciálne a dať im štyri, to je dobrý pocit. Systém 4-4-2 hráme v slovinskej reprezentácii už šesť rokov, ale je to desať na desať plus brankári, takže musíte byť silnejší a chcieť vyhrať viac ako súper. Je jedno, v akom systéme hráte, musíte ukázať vôľu aj srdce a chcieť vyhrať viac ako oni,“ pokračoval Šporar.
Napriek predošlým zaváhaniam sa bratislavskí fanúšikovia zmobilizovali a vyše 14-tisícová návšteva videla najvyššie víťazstvo nad rivalom na novom Tehelnom poli. „Môžeme fanúšikom len poďakovať, bolo to cítiť, urobili dobrú atmosféru. Tak, ako vedia. Teraz ideme do Michaloviec a musíme vyhrať. Verím, že teraz to nebude ako predtým, keď sme po dobrom zápase sklamali. Teraz budeme hrať už len jeden zápas za týždeň, máme ich ešte desať a musíme vyhrať všetko, tak je to v Slovane,“ dodal 32-ročný slovinský útočník.
„Belasí“ definitívne rozhodli dvoma gólmi v rozmedzí 85. a 87. minúty. Šporar pred šestnástkou posunul loptu Tigranovi Barseghjanovi, ktorý svojím typickým spôsobom sprava upratal loptu do vzdialenejšieho horného rohu brány. Následne domáci zaútočili opäť, Marcelli sa výborne zorientoval v pokutovom území chrbtom k bráne a pätičkou prekvapil Žigu Freliha. Napriek peknému gólu časť priaznivcov Slovana Barseghjana pri striedaní vypískala a domáci kotol vytiahol transparent s nápisom: „V. Weiss st. je čas ísť.“
„Buď v niektorej situácii idete spolu, aj s tribúnami, alebo nejdete spolu. K tomu, že niektorí ľudia vyjadrujú svoj názor, sa vyjadrovať nebudem. Fakt je, že sme tu zažili spolu piaty rok a myslím si, že sa v klube urobilo veľmi veľa. Nie sme naivní, že všetko nám vyjde perfektne, táto sezóna môže byť poučná. Mužstvo možno dosiahlo emotívny vrchol. Keď niekto nerozumie procesu, že máte možno nárok aj na slabú sezónu aj chyby, tak sa ideme baviť, koľko chýb sa urobilo na tribúnach za uplynulé roky? K čomu by to viedlo? My si budeme stále hráčov, klub aj fanúšikov vážiť. Bez ohľadu na to, aká bude ich reakcia. Je to ich právo na názor, komentovať to je zbytočné. My sa budeme venovať veciam, ktoré vieme ovplyvniť,“ reagoval asistent trénera Boris Kitka. Naopak, mohutné ovácie si vyslúžil japonský stredopoliar Daiki Macuoka, ktorý odohral svoje prvé minúty za Slovan na Tehelnom poli.
Svoje výhrady mali pochopiteľne aj fanúšikovia z Trnavy. Väčšina z nich po štvrtom góle opustila sektor hostí a tí, ktorí ostali, vypískali svoj tím a skandovali: „My chceme Spartak.“ Kapitán Martin Mikovič emócie priaznivcov chápal: „Výsledok je katastrofa pre celý klub, pre hráčov, pre fanúšikov ani nehovorím. Je to hanba, že sme tu prehrali 0:4. Chyba nie je v trénerovi. Ukáže nám veci, s ktorými sa Slovan dá zdolať a za to, že my nevyužijeme šance, tréner nemôže. Možno je na nás deka. Možno keby sme využili šance v prvom jarnom zápase v Michalovciach (1:1), mužstvo by sa chytilo inak. Už tam sa to začalo, je na nás deka, ale my sa z toho dostaneme. Stačilo už rozprávania, treba si vyhrnúť rukávy a ísť do boja.“
Trnava stále čaká na prvé ligové víťazstvo pod vedením Antonia Munoza. V záverečných štyroch kolách základnej časti zaznamenala dve remízy a dve prehry, pričom z uplynulých dvoch duelov má skóre 0:9. Medzitým aspoň vyradila Slovan zo Slovnaft Cupu po rozstrele z 11 m. „Je to náročné, dostať deväť gólov v dvoch zápasoch, to je neakceptovateľné. Futbal bol k nám aj krutý, nemuseli sme dostať až deväť gólov, ale musíme pracovať na tom, aby sme zmenili situáciu. V prvom rade si musíme veriť, sebe aj systému. Teraz je to náročné, výsledky nie sú dobré, ale musíme pokračovať v práci a verím, že prídu lepšie výsledky.“
„Belasí“ obsadili po základnej časti prvé miesto s náskokom troch bodov na druhú Dunajskú Stredu a šiestich bodov na tretiu Žilinu. Spartaku patrí 4. priečka, na Slovan stráca deväť bodov.
