Afganské športovkyne odleteli z Kábulu, Yousofiová: Krásny deň

Kábul 20. októbra (TASR) - Afganské športovkyne vyjadrili úľavu a optimizmus po tom, ako sa im podarilo opustiť Talibanom ovládanú krajinu.



Medzi 369 osobami, ktoré v stredu odleteli z Kábulu do Kataru, boli aj futbalistky, basketbalistky a ďalšie športovkyne. Viac ako 55 z nich evakuovali v spolupráci s Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA).



"Dnes je to pre nás všetky veľmi krásny deň. Talibanská vláda nás nenechá hrať, nájsť si prácu, a bohužiaľ preto musíme túto krajinu opustiť," povedala Tahera Yousofiová. Dvadsaťosemročná basketbalistka pravidelne hrávala a trénovala v Afganistane a zúčastňovala sa aj medzinárodných súťaží, no od návratu Talibanu je to nemožné. Preto mieri do Kanady. Informovala agentúra AFP.