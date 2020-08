NBA opäť spustia v sobotu,sľubuje kroky na podporu rasovej rovnosti

Orlando 28. augusta (TASR) - Zápasy play off basketbalovej NBA sa opäť rozbehnú v sobotu. V piatok to v spoločnom vyhlásení oznámili vedenie zámorskej súťaže a hráčska asociácia NBA (NBPA). Obe strany sa na reštarte zhodli po tom, ako vedenie profiligy prisľúbilo rozsiahle kroky na podporu rasovej a sociálnej rovnosti.



Súťaž prerušili v stredu, keď hráči Milwaukee Bucks odmietli nastúpiť na piaty zápas štvrťfinále Východnej konferencie play off v reakcii na minulotýždňovú streľbu na Jacoba Blakea. Vedenie ligy následne odložilo aj štvrtkový program zápasov.



K bojkotu sa potom pridala aj hokejová NHL, ktorá odvolala duely naplánované na štvrtok a piatok. V USA prerušili program aj futbalová MLS a bejzbalová MLB. Liga amerického futbalu NFL ešte nezačala sezónu, ale deväť tímov pozastavilo prípravu.



Dvadsaťdeväťročného Blakea postrelili ešte v nedeľu, keď sa pokúšal nasadnúť do svojho automobilu. Policajti ho zasiahli sedemkrát do chrbta. Podľa generálneho prokurátora Wisconsinu Josha Paula mal pri sebe nôž. Policajti sa Blakea pokúsili zatknúť s použitím paralyzéra, no neúspešne.