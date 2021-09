Cenu Klubu fair play Slovenského olympijského výboru získal Svitko

Bratislava 17. septembra (TASR) – Klub fair play Slovenského olympijského a športového výboru v piatok rozdal ceny za rok 2020. Najvyššie ocenenie. Cenu Jána Popluhára si prevzal slovenský motocyklista Štefan Svitko za príkladné správanie sa počas Rely Dakar.



Svitko niekoľkokrát neváhal obetovať vlastný športový úspech, aby pomohol iným účastníkom pretekov, ktorí potrebovali zdravotnú pomoc.



„Nie každý deň sa dostáva takéto ocenenie, je to pre mňa česť. O ťažkých momentoch na Dakare 2020, keď som bol svedkom nehody, po ktorej zomrel Paulo Goncalves, rozprávam nerád. Čas však lieči a je to jednoduchšie teraz, ako keď človek nastupuje do etapy a vie, čo všetko sa môže stať. Som však športovec celým srdcom. Pripravujem sa na ďalšie podujatie Rely Dakar, ktoré bude o štyri mesiace. Chcem spraviť čo najlepší výsledok a dúfam, že ma budú obchádzať pády," povedal Svitko.



Cenu Klubu fair play za aktívne šírenie myšlienok fair play dostala aj parastrelkyňa Veronika Vadovičová nielen pre to, že v Tokiu pridala do zbierky celkovo už svoju štvrtú zlatú medailu, no aj za aktívnu prácu mimo športovísk:



„Veľmi rada chodím do škôl, pochodila som takto už celé Slovensko. Teší ma, ak si aj zdraví športovci nájdu vo mne príklad a začnú sa venovať športu. Byť motivátorom pre iných je odmenou aj pre mňa."



Diplomom Klubu fair play ocenili aj hokejistov Miroslava Preissingera a Mareka Slováka. Obaja v minulej sezóne hokejovej Tipos extraligy upozornili rozhodcu o jeho nesprávnom verdikte, hoci bol v prospech ich tímu. Diplom za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play dostalo aj doktor Juraj Štefák in memoriam a tenista Igor Zelenay, ktorý nikdy neodmietol pozvánku do reprezentácie. Ocenenie si prevzali aj medzinárodný rozhodca Ján Vaniak a tréneri mládeže Ján Solivajs a Jozef Nemec.



„Šport píše úžasné príbehy. Má vlastnosť inšpirovať. Núti nás zamyslieť sa nad tým, čo robíme, ako to robíme a či to dokážeme robiť lepšie. Nie je to iba o športových úspechoch, ale aj o empatii a spolupatričnosti. Som rád, že v slovenskom športe máme aj ľudí, ktorí sú príkladom pre ostatných," vyzdvihol ocenených prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel.