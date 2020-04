Českí športovci začnú trénovať v skupinách, futbalová liga až v júni

Praha 14. apríla (TASR) - Vláda Českej republiky rozhodla, že od pondelka 20. apríla sa profesionálni športovci môžu vrátiť do spoločného tréningového procesu. Najvyššia futbalová súťaž sa však podľa portálu idnes.cz nezačne skôr ako 8. júna, aj to za dodržania prísnych opatrení.



Vedenie českej Fortuna ligy plánovalo reštartovať súťaž, ktorú prerušila pandémia koronavírusu, v polovici mája. Rozhodnutie vlády naštrbilo jej plány, nádej na dohratie ročníka však existuje aj pri variante, že sa napokon rozbehne neskôr.



Športové akcie v Českej republike sa budú môcť konať od 8. júna za prítomnosti maximálne 50 osôb, futbal by musel dostať výnimku. "Vychádzame v ústrety profesionálnym športovcom, aby mohli trénovať. Pokiaľ všetko pôjde dobre, myslíme si, že je reálne, aby sa následne od 8. júna začali hrať zápasy. Isté je, že budú bez divákov," citoval idnes.cz slová českého ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha.



V Česku evidovali v utorok večer 6101 prípadov ochorenia COVID-19 a 161 mŕtvych. Celosvetovo je v 210 krajinách/územiach potvrdených už vyše 1,95 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 463.000 osôb.