Miestenky na OH: Ktorí slovenskí športovci sa ukážu v Tokiu?

Na snímke slovenskí deblisti Ladislav (vpredu) a Peter Škantárovci počas semifinálovej jazdy v kategórii C2 na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v pražskej Troji 2. júna 2018, archívne foto. Foto: TASR/Michal Svítok

Na snímke slovenský rýchlostný kanoista Samuel Baláž počas pokusu prekonať svetový výkon na päťkilometrovej trase z Karlovej Vsi dole Dunajom v rámci pretekov charitatívneho podujatia Medzinárodnej kanoistickej federácie na podporu organizácie Lekári bez hraníc 11. júna 2020 v Bratislave, archívne foto. Foto: TASR – Martin Baumann

Na snímke športová gymnastka Barbora Mokošová pózuje s bronzovou medailou na bradlách z ME 2020 žien v tureckom Mersine počas tlačovej konferencie v Centre gymnastických športov v obci Malinovo v okrese Senec 22. decembra 2020, archívne foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke slovenský skejtbordista Richard Tury, archívne foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke tenistka Viktória Kužmová, archívne foto. Foto: TASR

Na snímke slovenská reprezentantka v stolnom tenise Eva Ódorová a vpravo trénerka Valentína Popová počas 2. kola dvojhry žien na 1. Európskych hrách v Baku 17. júna 2015, archívne foto. Foto: TASR/Martin Baumann

Na snímke lukostreľkyňa Alexandra Longová, archívne foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenský reprezentant v džude v kategórii do 90 kg Milan Randl (v bielom) a Litovčan Karolis Bauza (v modrom) počas súboja na 1. Európskych hrách v Baku 27. júna 2015, arcívne foto. Foto: TASR/Martin Baumann

Na snímke vzpierač Karol Samko, archívne foto. Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 29. decembra (TASR) - Slovenský šport má zatiaľ istých 18 miesteniek pre súťažiacich na OH 2020 v Tokiu, ktoré pre pandémiu koronavírusu odložili na rok 2021. Tri z nich sú na meno. Do Tokia sa už pred pôvodným termínom olympiády kvalifikovali vodný slalomár Jakub Grigar (K1), športová gymnastka Barbora Mokošová a aj chodec Matej Tóth, ktorý splnil limit v októbri na Dudinskej päťdesiatke. V Japonsku pri olympijskej derniére chôdze na 50 km tak bude môcť obhajovať zlato z Ria de Janeiro 2016.Rýchlostný kanoista Erik Vlček sa môže stať historicky prvým šesťnásobným slovenským olympionikom. Trojnásobný medailista v K4 však ešte musí potvrdiť svoju výkonnosť. Odloženie tokijskej olympiády prišlo Vlčekovi vhod. Počas pobytu v domácej karanténe si totiž nešťastne zlomil nohu, musel absolvovať náročnú operáciu a vynechal celú uplynulú sezónu. Tú vo všetkých športoch výrazne poznačila pandémia, viaceré kvalifikačné podujatia sa pre koronakrízu neuskutočnili. Medzinárodné športové federácie sa zameriavajú na jar 2021 a v hre sú rôzne scenáre - regionálne kvalifikácie, alebo využitie svetových rebríčkov.Už vlani bolo isté, že na divokej vode nebudú môcť v Tokiu obhajovať zlato bratranci Ladislav a Peter Škantárovci. Parádna slovenská disciplína C2 totiž vypadla z olympijského programu. Podľa hrubého odhadu by v Tokiu malo štartovať 40-50 slovenských športovcov, v Riu ich bolo 51. Po prvý raz by Slovensko pod piatimi kruhmi mohlo mať zastúpenie v golfe aj v skateboardingu, ktorý zažije olympijskú premiéru rovnako ako karate, športové lezenie a surfovanie.Šesť slovenských miesteniek vybojovali reprezentanti v športovej streľbe. Päť získali už v roku 2018 brokoví strelci - trapisti Zuzana Rehák-Štefečeková s Erikom Vargom a skeetarka Danka Barteková. Vlani sa k ním pridal Patrik Jány v disciplíne vzduchová puška 10 m. Najviac olympijských štartov má na svojom konte Barteková, ktorá sa zúčastnila na OH 2008 v Pekingu, OH 2012 v Londýne i na OH 2016 v Riu. Jány ešte olympijskú atmosféru neokúsil.O päť miesteniek sa zaslúžili rýchlostní kanoisti v auguste 2019 na MS v Szegede - Peter Gelle štvrtou priečkou vo finále K1 na 1000 m a štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka, Adam Botek ziskom bronzu na 500 m trati. Všetci ešte musia na jar 2021 potvrdiť svoju výkonnosť na 1. kvalifikačných pretekoch na Zemníku resp. na podujatiach Svetového pohára. Ďalší slovenskí "štrekári" zabojujú o Tokio v máji na európskej olympijskej kvalifikácii v Szegede a svetovej kvalifikácii v ruskom Barnaule. Najväčšie šance má Ivana Kmeťová v K1 na 200 a 500 m. Zo Szegedu sa prebojujú do Tokia najlepšie dve kajakárky, z Barnaulu iba víťazka.Medzi slalomármi má istú účasť v Tokiu zatiaľ iba Grigar. Na vlaňajších MS v Seu d' Urgell získali Slováci miestenky aj v K1 žien a C1 mužov, no o tom, kto pôjde na OH 2020, rozhodne až interná kvalifikácia. O všetkom sa rozhodne začiatkom 7.-9. mája 2021 na ME v talianskom stredisku Ivrea, kde sa bude bojovať aj o miestenku v C1 žien. Medzi singlistami je zatiaľ v internom rebríčku s 83 bodmi na čele Alexander Slafkovský pred strieborným z Ria Matejom Beňušom a olympijským šampiónom z Atlanty 1996 a Pekingu Michalom Matikánom (60). Pre Slafkovského by to bola olympijská premiéra. Medzi kajakárkami v internom poradí zatiaľ vedie Eliška Mintálová (57 b.) pred dvojnásobnou olympioničkou Janou Dukátovou (38).V cyklistike bude môcť Slovensko na cestné preteky postaviť dvoch mužov a jedného do časovky. V kategórii žien Slovensko nemá na ceste právo štartu. Trojnásobný majster sveta Peter Sagan už vlani potvrdil, že v Tokiu sa plánuje zúčastniť na cestných pretekoch s hromadným štartom, v Riu 2016 dal prednosť cross country. Najlepšie reprezentácie budú môcť v cestných pretekoch mužov postaviť piatich pretekárov. To sa týka Belgicka, Francúzska, Holandska, Kolumbie, Španielska a Talianska. V dráhovej cyklistike sa miestenky budú deliť podľa olympijských rebríčkov podľa disciplín. V horskej cyklistike rozdelia v cross country mužov a žien 38 miesteniek.V športovej gymnastike má olympijskú istotu Barbora Mokošová. Podľa postupového kľúča Medzinárodnej gymnastickej federácie (FIG) sa do Japonska prebojovala z redukovaného 19. miesta vo viacboji na MS 2019 v Stuttgarte.Atléti sa môžu do Tokia kvalifikovať dvoma spôsobmi - plnením limitov v stanovenom období alebo aj na základe svetového rebríčka. Svetová atletika (WA) od 1. septembra čiastočne obnovila kvalifikačný proces v maratóne a chodeckých súťažiach. Tóth sa tak na Dudinskej päťdesiatke mohol pokúsiť o splnenie limitu a to sa mu aj podarilo, časom 3:41:15 utvoril svetový výkon roka. Pre ostatné disciplíny platilo úplné pozastavenie celého kvalifikačného procesu až do 30. novembra, ku ktorému došlo od 6. apríla v dôsledku pandémie koronavírusu. V ďalších disciplínach sa plnia limity do 29. júna 2021. Na OH 2016 dosiahol okrem Tótha významné umiestnenie aj piaty kladivár Marcel Lomnický. Limit je 77,50 m, do Tokia pocestuje 32 kladivárov. Lomnický momentálne figuruje v renkingu na dvadsiatej priečke.Všetko nasvedčuje tomu, že Slovensko bude mať na olympiáde prvýkrát zastúpenie aj v golfe. Rory Sabbatini má miestenku do Tokia prakticky istú, nemal by byť už vytlačený mimo postupových pozícií v redukovanom rebríčku. Definitívne potvrdenie bude ale až 21. júna, keď sa uzavrie kvalifikačný proces a zverejnia konečný rebríček.Našliapnuté na olympiádu má aj Richard Tury v skateboardingu. Vo svetovom rebríčku figuroval k 1. decembru na 29. mieste. Spomedzi Európanov je piaty za Portugalčanom, dvoma Francúzmi a Belgičanom. Z každého kontinentu postúpia do Tokia štyria jazdci medzi mužmi i ženami.V tenise bude rozhodujúce postavenie vo svetových rebríčkoch WTA a ATP k 7. júnu po grandslamoom Roland Garros v Paríži. Vo dvojhre sa do Tokia kvalifikuje 56 mužov a žien. Ak chcú bojovať o cenné kovy, musia v štvorročnom cykle figurovať minimálne v dvoch nomináciách na fedcupové resp. daviscupové stretnutia. V singlových súťažiach bude v pavúku figurovať 64 hráčov. Šesť miesteniek pridelia kontinentom, jednu hostiteľskej krajine a jedna je vyhradená pre bývalého olympijského šampióna či šampiónku. V singli môže každá krajina postaviť maximálne štyroch hráčov, vo štvorhre a mixe maximálne dva páry. V elitnej singlovej stovke sú zo Slovákov momentálne Norbert Gombos a Viktória Kužmová, ktorá má šancu zahrať si aj v mixe po boku deblového špecialistu Filipa Poláška. V Riu sa predstavili traja slovenskí tenisti - Anna Karolína Schmiedlová, Andrej Martin a Igor Zelenay. Vo výprave chýbali obaja vtedajší najlepší singlisti. Dominika Cibulková sa nezúčastnila na olympiáde pre zdravotné problémy, Martin Kližan necestoval do Ria pre obavy z vírusu zika.Slovenský bedminton bude mať na OH 2020 v Tokiu zastúpenie takmer určite iba v ženskej dvojhre. V redukovanom rebríčku účastníčok v singli bude na 90 percent figurovať aj Martina Repiská, ktorá začala zbierať body do rebríčka v máji 2019 a má ich už na konte 18.707. Na účasť v Tokiu ich bude potrebovať okolo 20.000, čo by nemal byť pre ňu problém. Milan Dratva nemá na účasť prakticky žiadnu šancu, rovnako tak Slovensko podľa prísnych kvalifikačných kritérií nebude môcť obsadiť štvorhry ani mix. V Riu Slovensko účasť nemalo, v Londýne štartovala Monika Fašungová.Slovenský stolný tenis je veľmi blízko k tomu, aby mal v Tokiu svoje želiezko v miešanej štvorhre, ktorá bude mať olympijskú premiéru. Barbora Balážová s Ľubomírom Pištejom figurujú v rebríčku Medzinárodnej stolnotenisovej federácie (ITTF) na šiestom mieste a sú druhou najlepšou dvojicou z Európy. Prvých päť párov už má istú miestenku. V stolnom tenise sa dokopy predstaví 172 štartujúcich. Každá krajina môže nominovať najviac šesť reprezentantov, dvoch mužov, dve ženy v singloch, po jednom tíme mužov a žien a jeden pár v mixe. V tímových súťažiach aj v mixe sa predstaví 16 krajín. V ére samostatnosti malo Slovensko na olympiáde štyroch zástupcov. V Atlante 1996 štartovala Valentina Popovová, Eva Ódorová hrala v Pekingu i v Riu, kde nastúpili aj Balážová a Jang Wang.Plavci na čele s Andreou Podmaníkovou a Richardom Nagyom môžu limity plniť priebežne. Akvabely budú bojovať o Tokio začiatkom marca, keď je v dejisku hier na programe olympijská kvalifikácia. V súťaži párov sa v nej predstavia Nada Daabousová s Dianou Miškechovou, ktoré v internej slovenskej kvalifikácii zdolali Viktóriu Reichovú s Natáliou Pivarčiovou.Vodné pólistky stále majú šancu stať sa jediným slovenským kolektívom, ktorý si vybojuje účasť v Tokiu. Na olympijskej kvalifikácii v talianskom Terste (17.-24. januára) však musia obsadiť jednu z prvých dvoch priečok.Vo veslovaní sa prvé miestenky rozdali na MS 2019, kde si vybojovalo účasť 26 krajín. ďalšiu šancu budú mať veslári na európskej kvalifikácii vo Varese (5.-7. apríla) a finálnej celosvetovej v Luzerne (16.-18. mája). Dokopy sa rozdá 526 miesteniek, v Tokiu sa predstaví 263 mužov a 263 žien.Slovensko zatiaľ nemá miestenku v lukostreľbe. Účastníčka OH 2016 v Riu Alexandra Longová je aktuálne na 49. mieste rebríčka v neredukovanom poradí, súťažiť bude 64 jednotlivkýň. Najlepším mužom je Vladimír Hruban (231.) Európska kvalifikácia bude v apríli v Antalyi, dodatková a záverečná celosvetová 18.-21. júna v Paríži.Slovenskí boxeri zatiaľ účasť v Tokiu istú nemajú, no stále môžu zabojovať o miestenku. V hre sú v rámci európskej kvalifikácie ešte Andrej Csemez a Jessica Triebeľová. Európska kvalifikácia by mala pokračovať vo februári 2021, v máji by sa mala uskutočniť celosvetová. K dispozícii je 186 miesteniek pre mužov a 100 pre ženy, každá krajina môže vyslať maximálne osem mužov a v jednotlivých hmotnostných kategóriách môže mať len jedného reprezentanta.Slovenské zápasenie zatiaľ nemá ani jednu olympijskú miestenku. Kvalifikačný proces bude pre slovenských reprezentantov pozostávať ešte z dvoch hlavných turnajov, preložených pre pandémiu koronavírusu z minulého roka. Na európskom kvalifikačnom turnaji (18.-21. marca v Budapešti) a svetovom (29. apríla - 2. mája v Sofii) sa rozdajú dve miestenky v každej kategórii. Najväčšie šance zo Slovákov majú Boris Makojev a Tajmuraz Salkazanov.V džude má Slovensko takmer istú jednu miestenku a šancu získať druhú. Peter Žilka je v neredukovanom rebríčku IJF v kategórii do 90 kg aktuálne na 31. mieste. Ak sa v redukovanom ocitne medzi najlepšou osemnástkou, získa miestenku na meno. Ak nie, získa aspoň kontinentálnu kvótu pre Slovensko a zrejme pre seba. Druhý najlepší slovenský džudista je momentálne Milan Randl, ktorý súťaží v rovnakej kategórii. Ak by Žilka získal miestenku na meno, Randl by mohol získať kontinentálnu kvótu. Nie pre seba, pretože v jednej kategórii môže ísť na OH iba jeden, ale pre niekoho iného. Kandidáti sú Matej Poliak v kategórii do 66 kg, Filip Štancel (do 81 kg) a Márius Fízeľ (do 100 kg). Ak by bola jedna miestenka a Žilka by sa zranil, do Tokia by zrejme išiel Randl. Uzávierka kvalifikácie je 28. júna 2021.V karate sa o olympijských miestenkách rozhodne na budúci rok. Kvalifikačný systém je veľmi náročný, v každej kategórii je iba 10 miest. Z toho vždy bude jeden Japonec, štyria sa dostanú do Tokia na základe postavenia v olympijskom renkingu k máju 2021, traja z júnovej olympijskej kvalifikácie a dvaja zostávajúci na základe kontinentálneho prerozdelenia alebo pozvánky.Zo slovenských vzpieračov majú šancu prebojovať sa do Tokia už iba Richard Tkáč a Karol Samko. V rámci olympijskej kvalifikácie musia absolvovať šesť predpísaných súťaží. Tkáč už má za sebou päť, Samko štyri. Ďalšia súťaž je na programe v apríli v Moskve, kde sa uskutočnia ME. Ani po skončení šampionátu však nemusí byť jasné, kto ide na OH. Niektoré krajiny budú mať v jednotlivých hmotnostných kategóriách možnosť postaviť štyroch vzpieračov, iné iba troch, niektoré len dvoch. Závisí to od prehreškov proti dopingu bez ohľadu na postavenie v kvalifikačnom renkingu. Slováci nemali žiadne prehrešky.V triatlone sa do Tokia kvalifikuje 55 mužov a 55 žien podľa umiestnenia v olympijskom rebríčku, pričom z jednej krajiny môžu ísť na OH dvaja pretekári. Môžu ísť aj traja, ale v tom prípade musia byť všetci v prvej tridsiatke. Rebríček sa teda ešte bude redukovať. Slovák Richard Varga je zatiaľ na 66. mieste, Romana Gajdošová je 78.V šerme má najväčšie šance na miestenku fleuretistka Kitti Bitterová. V rebríčku FIE jej patrí 123. miesto. Cedrik Serri je medzi fleuretistami na 163. priečke. Uzávierka postupu cez rebríček je 5. apríla. Potom sa ešte dostanú k slovu kontinentálne kvalifikácie, európska bude v apríli v Madride.V modernom päťboji zo Slovákov teoreticky prichádzajú do úvahy Filip Lichanec a Alica Lichancová. Do Tokia sa dá dostať už len cez júnové MS v Minsku alebo cez rebríček.V športovom lezení sa v Tokiu nepredstaví žiaden zo Slovákov. Vande Michalkovej, Petrovi Kuricovi ani Tomášovi Plevkovi sa na ME v Moskve nepodarilo získať olympijskú miestenku.