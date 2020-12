ŠPORTOVÉ UDALOSTI V ROKU 2020: Najviac rezonovalo zrušenie olympiády

1. časť chronológie (do 30. apríla):

Bratislava 27. decembra (TASR) - Športová redakcia TASR vydáva výberovú chronológiu udalostí a rozhodnutí vo svete i na Slovensku na najvýznamnejších športových úrovniach v roku 2020. Všetko podstatné ovplyvnila pandémia koronavírusu, ktorá už v januári v Číne určila trend presunov a rušení akcií. Ku koncu februára už reagovali v Taliansku, kde infekcia nabrala ako v prvej európskej krajine ozrutánske rozmery rýchlym tempom.Na začiatku marca sa mašinéria presunov a rušení podujatí rozbehla naplno a ako prvá zo slovenskej športovej reprezentácie priamo v deji riadne pocítila zjazdárka Petra Vlhová, ktorá v závere Svetového pohára síce získala historické dva malé glóbusy, ale nemohla zabojovať o ten veľký pre celkovú víťazku sezóny. Okrem FIS, ktorej sezóna vrcholila, na pandémiu sústredene zareagovala predovšetkým IIHF, v tretej fáze aj zrušením hlavných hokejových MS vo Švajčiarsku.Postupne sa odkladali barážové boje o futbalové ME a aj samotný šampionát, čo bude aj o rok neskôr vzhľadom na premiéru transeurópskeho projektu zložitá záležitosť. Týkať sa bude aj Slovenska, ktorého národný výber si účasť zaistil na jeseň v posunutých termínoch. Okrem futbalového vrcholu najviac rezonovalo zrušenie OH 2020 a jeho ročný odklad pod rovnakou značkou.- BASKETBAL - februárový turnaj kvalifikácie OH 2020 žien presunuli z čínskeho Fo-šanu do Belehradu (uskutočnil sa 6.-9. februára)- ATLETIKA - marcové halové MS v čínskom Nan-ťingu presunuli o rok, napokon sa uskutočnia až v marci 2023- ALPSKÉ LYŽOVANIE - februárové podujatie Svetového pohára mužov v čínskom stredisku Jen-čching presunuli do rakúskeho Saalbachu (uskutočnilo sa 13.- 14. februára)- FUTBAL - štart čínskej Superligy, plánovaný na 22. februára, odložili, začala sa až v júli- FORMULA 1 - Veľkú cenu Číny v Šanghaji, plánovanú na 19. apríla, odložili a neskôr definitívne zrušili- TENIS - aprílový turnaj WTA Tour v čínskom meste Si-an zrušili bez náhradného termínu- MODERNÝ PÄŤBOJ - májové MS presunuli z čínskeho Sia-men do mexického Cancúnu, neskôr šampionát zrušili- FUTBAL - odložili prvé štyri zápasy talianskej futbalovej Serie A, ktoré sa mali v ten deň odohrať v regiónoch Lombardsko, Benátsko a Piemont- ŠPORT - talianska vláda pozastavila organizáciu športových podujatí v piatich severotalianskych regiónoch- STOLNÝ TENIS - marcové MS družstiev v juhokórejskom Pusane odložili na záver júna, neskôr stanovili nový termín v roku 2021- CYKLISTIKA - záverečné dve etapy pretekov Okolo Spojených arabských emirátov zrušili, keď mali dvaja talianski jazdci pozitívne testy na koronavírus- MOTORIZMUS - úvodné preteky nového ročníka MS cestných motocyklov v kubatúre MotoGP v Katare zrušili, súboje v kategóriách Moto2 a Moto3 sa 8. marca uskutočnili podľa plánu- ŠORTREK - marcové MS v juhokórejskom Soule zrušili bez náhradného termínu- HOKEJ - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) zrušila šesť marcových šampionátov - štyri turnaje MS do 18 rokov a dva turnaje ženských MS- FUTBAL - v odvete osemfinále Ligy majstrov medzi FC Valencia a Atalantou Bergamo zakázali účasť divákov- ŠPORT - talianska vláda zakázala účasť fanúšikov na všetkých športových podujatiach v krajine- CYKLISTIKA - profesionálne cyklistické tímy Ineos a Astana dočasne prerušili sezónu, zoskupenie AG2R La Mondiale odhlásilo účasť na pretekoch v Taliansku Tirreno-Adriatico a Miláno-San Remo a poľský tím odvolal účasť na Paríž-Nice a Tirreno-Adriatico- CYKLISTIKA - prestížne cyklistické preteky Tirreno - Adriatico (11.-17. marca), klasiku Miláno - San Remo (21. marca) i podujatie Okolo Sicílie (1.-4. apríla) odložili- ALPSKÉ LYŽOVANIE - Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) zrušila finále Svetového pohára, ktoré sa malo v talianskej Cortine d'Ampezzo uskutočniť od polovice marca- HOKEJ - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) zrušila MS žien na prelome marca a apríla v kanadských mestách Halifax a Truro i aprílový šampionát A-skupiny I. divízie vo francúzskom Angers bez náhradného termínu- ATLETIKA - Ústredný krízový štáb SR zrušil ČSOB Bratislava Marathon 2020, plánovaný na prvý aprílový víkend, neskôr jeho nový termín stanovili na 5.-6. septembra 2020- TENIS - Slovenský tenisový zväz (STZ) s okamžitou platnosťou pozastavil všetky turnaje na Slovensku vo všetkých vekových kategóriách a triedach- ZÁPASENIE - Slovenský zápasnícky zväz (SZZ) zrušil majstrovstvá Slovenska v zápasení grécko-rímskym štýlom, ktoré sa mali konať 14. marca v Šamoríne.- ŠPORT - Ústredný krízový štáb SR vydal nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v krajine, predbežne na dva týždne- FUTBAL - Únia ligových klubov (ÚLK) po rozhodnutí Ústredného krízového štábu prerušila Fortuna ligu, Slovenský futbalový zväz (SFZ) svoje súťaže od II. ligy mužov- HOKEJ - Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) odložil na neurčito zápasy najvyššej súťaže Tipsport Ligy, Slovenskej hokejovej ligy (SHL), extraligy žien a juniorov a ďalších súťaží- TENIS - tenisové turnaje ATP a WTA v Indian Wells zrušili dva dni pred štartom- ŠPORT - Taliansky olympijský výbor (CONI) rozhodol o pozastavení usporiadania všetkých športových podujatí v krajine do 3. apríla, prerušili aj futbalovú Serie A- FUTBAL - slávnostné vyhlásenie výsledkov tradičnej ankety denníka Pravda a Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Futbalista roka 2019 v Šamoríne (23. marca) zrušili- HOKEJ - vedenie nemeckej ligy DEL predčasne ukončilo sezónu bez udelenia majstrovského titulu- HOKEJ - vedenie nadnárodnej hokejovej EBEL ligy ukončilo sezónu bez udelenia majstrovského titulu- HOKEJ - zástupcovia klubov Tipsport Ligy rozhodli o predčasnom ukončení najvyššej slovenskej súťaže, v sezóne 2019/2020 napokon majstra nevyhlásili- FUTBAL - ako prvý duel v anglickej Premier League odložili zápas medzi Manchestrom City a Arsenalom pre karanténu, uvalenú na londýnsky klub- FUTBAL - prezident Getafe Angel Torres sa rozhodol nepustiť hráčov španielskeho klubu na osemfinálový zápas Európskej ligy na pôde Interu Miláno- FUTBAL - finále francúzskeho Ligového pohára medzi Parížom St. Germain a Lyonom, plánované na 4. apríla, odložili na neurčito, odohrali ho až 31. júla- FUTBAL - prvý osemfinálový duel Európskej ligy FC Sevilla - AS Rím odložili, hráči AS nedostali od miestnych úradov povolenie priletieť do Španielska- TENIS - finálový turnaj Pohára federácie žien v Budapešti odložili z aprílového termínu (14.-19.) na neurčito, neskôr určili nový termín na apríl 2021- ŠPORT - v Rakúsku po nariadení úradov prerušili športové súťaže- ALPSKÉ LYŽOVANIE - švédski organizátori zrušili záverečné podujatie Svetového pohára žien v Are, ktorým mal seriál vyvrcholiť po zrušení finále- FUTBAL - finále španielskeho Kráľovského pohára medzi Athleticom Bilbao a Realom Sociedad San Sebastian, plánované na 18. mája v Seville, odložili a je plánované až na apríl 2021- FUTBAL - vedenie talianskej Serie A požiadalo kluby o prerušenie tréningového procesu na sedem dní- KRASOKORČUĽOVANIE - majstrovstvá sveta v kanadskom Montreale zrušili päť dní pred šampionátom bez náhradného termínu- BASKETBAL - účastníci Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) rozhodli o predčasnom ukončení sezóny- FUTBAL - Slovenský futbalový zväz (SFZ) oficiálne požiadal UEFA o preloženie barážového duelu o postup na ME 2020 proti Írsku, ktorý sa mal hrať 26. marca- NBA - vedenie zámorskej profiligy až do odvolania prerušilo súťaž po pozitívnom teste hráča Utahu Jazz Rudyho Goberta- ZÁPASENIE - európsky olympijský kvalifikačný turnaj v Budapešti zrušili týždeň pred začiatkom, uskutoční sa v marci 2021- BEH NA LYŽIACH - podujatia Svetového pohára v americkom Minneapolise (17. marca) i kanadskom Canmore (20.-22. marca) zrušili bez náhradného termínu- ALPSKÉ LYŽOVANIE - záverečné podujatie Svetového pohára mužov v slovinskej Kranjskej Gore zrušili- HOKEJ - vedenie švajčiarskej ligy NLA predčasne ukončilo sezónu bez vyhlásenia majstra- BASKETBAL - Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) pozastavila s platnosťou od 13. marca všetky svoje súťaže na neurčito, sezónu prerušila aj prestížna Euroliga- FUTBAL - španielsku La Ligu prerušili, do nútenej karantény museli ísť hráči Realu Madrid- F1 - stajňa McLaren stiahla celý svoj tím z Veľkej ceny Austrálie, jeden z členov tímu mal pozitívny test- BIATLON - finálové podujatie Svetového pohára v nórskom Osle zrušili- SKOKY NA LYŽIACH - Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) predčasne ukončila sezónu skokanov na lyžiach, MS v letoch v slovinskej Planici presunula na 11.-13. decembra 2020- ŠPORT - česká vláda zakázala konanie všetkých športových akcií v krajine v kolektívnych športoch- TENIS - Asociácia profesionálneho tenisu (ATP) zrušila všetky turnaje mužov minimálne do 20. apríla- FUTBAL - odvety osemfinále Ligy majstrov Manchester City - Real Madrid a Juventus Turín - Olympique Lyon odložili z plánovaných termínov 17. marca, rozhodla UEFA- HOKEJ - českú Extraligu predčasne ukončili bez udelenia majstrovského titulu- NHL - vedenie zámorskej profiligy prerušilo sezónu až do odvolania- DŽUDO - májové majstrovstvá Európy v Prahe odložili na neurčito, uskutočnili sa v novembri- CYKLISTIKA - belgický región Flámsko zrušil všetky športové podujatia v marci, vrátane troch klasík Bruggy-De Panne, E3 Harelbeke a Gent-Wevelgem- TENIS - vedenie Ženskej tenisovej asociácie (WTA) zrušilo turnaje v amerických mestách Miami a Charleston- FUTBAL - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) odložila na neurčito marcové zápasy juhoamerickej kvalifikácie o postup na MS 2022- F1 - úvodné podujatie sezóny, Veľkú cenu Austrálie v Melbourne zrušili krátko pred úvodným tréningom- BASKETBAL - hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie (HK SBA) rozhodla o predčasnom ukončení extraligy žien, titul udelili víťazkám základnej časti MBK Ružomberok- VOLEJBAL - Slovenská volejbalová federácia (SVF) predčasne ukončila všetky súťaže bez udelenia majstrovských titulov v extralige mužov a žien- FUTBAL - dve najvyššie francúzske súťaže Ligue 1 a Ligue 2 prerušili do odvolania- FUTBAL - Európska futbalová únia (UEFA) prerušila Ligu majstrov i Európsku ligu- FUTBAL - anglickú Premier League prerušili, pokračovala až v júni- CYKLISTIKA - záverečnú ôsmu etapu pretekov Paríž - Nice zrušili- F1 - Veľké ceny Bahrajnu (22. marca) a Vietnamu (5. apríla) odložili na neurčito- BEH NA LYŽIACH - šprintérske podujatie Svetového pohára v kanadskom Quebecu zrušili, sezóna SP sa tak skončila- CYKLISTIKA - májové preteky Giro d'Italia odložili na neurčito, uskutočnili sa v druhej časti roka- HOKEJ - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) zrušila všetky svetové šampionáty do 18 rokov, vrátane turnaja A-skupiny prvej divízie MS v Spišskej Novej Vsi- FUTBAL - nemeckú Bundesligu prerušili s okamžitou platnosťou, pokračovala až v máji- BIATLON - organizátori posledného podujatia Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti zrušili program záverečného dňa s mix štafetami dvojíc a štvoríc- STOLNÝ TENIS - Medzinárodná stolnotenisová federácia (ITTF) zrušila všetky svoje súťaže až do konca apríla, vrátane kvalifikácii na OH 2020- BASKETBAL - Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) predčasne ukončila všetky svoje sezónne podujatia, vrátane európskych pohárových súťaží- HOKEJ - vedenie fínskej Liigy predčasne ukončilo sezónu bez udelenia majstrovského titulu- TRIATLON - Medzinárodná triatlonová únia (ITU) odložila všetky podujatia až do konca apríla, vrátane súťaží zaradených do olympijskej kvalifikácie- KHL - fínsky klub Jokerit Helsinki odmietol nastúpiť na 2. kolo play off proti SKA Petrohrad- VESLOVANIE - Medzinárodná veslárska federácia (FISA) zrušila všetky podujatia do konca mája, vrátane kvalifikačných pretekov na OH i záverečného podujatia Svetového pohára v Luzerne- HOKEJ - vedenie Švédskej hokejovej ligy (SHL) predčasne ukončilo sezónu bez udelenia majstrovského titulu- BOX - európsky kvalifikačný turnaj boxerov na OH 2020 bude v Londýne pokračoval bez divákov, organizátori ho napokon od 17. marca ukončili- TENIS - aprílové turnaje WTA v Stuttgarte, Istanbule a Prahe zrušili, sezónu na ženskom okruhu prerušili predbežne do 2. mája- NHL - vedenie zámorskej profiligy oznámilo hráčom, že môžu opustiť kluby a zostať v domácej karanténe až do konca marca- VOLEJBAL - Európska volejbalová konfederácia (CEV) pozastavila všetky súťaže, vrátane kontinentálnych klubových súťaží a Zlatej európskej ligy, až do odvolania- ATLETIKA - úvodné tri podujatia seriálu Diamantovej ligy odložili- FUTBAL - Európska futbalová únia (UEFA) odložila majstrovstvá Európy o jeden rok, turnaj plánovaný na 12.6.-12.7. 2020 odohrajú od 11. júna do 11. júla 2021- FUTBAL - Juhoamerická futbalová konfederácia (CONMEBOL) odložila turnaj Copa America v Kolumbii a Argentíne o jeden rok, z 12.6.-12.7. 2020 na nový termín 11. júna až 11. júla 2021- TENIS - grandslamový turnaj Roland Garros preložili z pôvodného termínu na prelome mája a júna na nový termín na prelome septembra a októbra 2020- CYKLISTIKA - organizátori odložili na neurčito tri slávne aprílové cyklistické klasiky Paríž - Roubaix, Fleche Wallonne a Lige - Bastogne - Liege, rovnako aj monument Okolo Flámska- VODNÝ SLALOM - Medzinárodná kanoistická federácia (ICF) zrušila bez náhradného termínu májové majstrovstvá Európy vo vodnom slalome v Londýne, ktoré mali byť aj olympijskou kvalifikáciou- RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA - Medzinárodná kanoistická federácia (ICF) zrušila všetky medzinárodné podujatia do konca mája, vrátane európskej olympijskej kvalifikácie v českých Račiciach a svetovej olympijskej kvalifikácie v nemeckom Duisburgu- TENIS - Asociácia profesionálneho tenisu (ATP) a Ženská tenisová asociácia (WTA) zrušili všetky turnaje až do 7. júna- F1 - vedenie seriálu odložilo Veľké ceny Holandska (3. mája) a Španielska (10. mája) na neučito, VC Monaka (24. mája) zrušili bez náhradného termínu- PLÁVANIE - májové ME v plaveckých športoch v Budapešti preložili na august 2020, neskôr ich presunuli o rok na nový termín 10. až 23. mája 2021- HOKEJ - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) o zrušila MS vo Švajčiarsku, ktoré sa mali od 8. do 24. mája hrať v Zürichu a Lausanne- F1 - júnovú Veľkú cenu Azerbajdžanu v Baku odložili na neurčito, neskôr ju zrušili- FUTBAL - Európska futbalová únia (UEFA) odložila finále Ligy majstrov mužov a žien i finále Európskej ligy z konca mája na neurčito- OH2020 - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) odložil olympijské hry v Tokiu na rok 2021, pôvodne sa mali konať od 24. júla do 9. augusta 2020, nový termín neskôr určili na 23.7.-8.8.2021 a paralympijské hry budú v dňoch 24.8.-5.9.2021- HOKEJ - vedenie Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) zrušilo zvyšok play off, Gagarinov pohár pre víťaza súťaža nespoznal majiteľa- NHL - vedenie profiligy odložilo na neurčito júnový galavečer udeľovania sezónnych ocenení v Las Vegas i draft v Montreale- MOTORIZMUS - štart novej sezóny v MotoGP opäť odložili, organizátori na neurčito presunuli májovú Veľkú cenu Španielska v Jereze- HÁDZANÁ - Výkonný výbor Slovenského zväzu hádzanej (SZH) rozhodol o predčasnom ukončení súťažného ročníka 2019/2020, v mužskej extralige a MOL lige žien tituly neudelili- VESLOVANIE - júnové majstrovstvá Európy v poľskej Poznani odložili, uskutočnili sa v októbri- FUTBAL - Európska futbalová únia (UEFA) odložila baráž o EURO 2020, všetky júnové prípravné zápasy a duely kvalifikácie ME 2021 žien- TENIS - grandslamový turnaj tenistov vo Wimbledone (29. júna až 12. júla) organizátori zrušili bez náhradného termínu- CYKLISTIKA - Medzinárodná cyklistická únia (UCI) predĺžila prerušenie sezóny do 1. júna- ŠPORTOVÉ LEZENIE - ME v Moskve odložili, uskutočnili sa až v novembri- F1 - júnovú Veľkú cenu Kanady seriálu MS v Montreale organizátori odložili na neurčito, neskôr úplne zrušili- VESLOVANIE - Medzinárodná veslárska federácia (FISA) zrušila bez náhrady augustové MS v slovinskom meste Bled- BASKETBAL - ME mužov v Nemecku, Česku, Taliansku a Gruzínsku odložili zo septembra 2021 o rok, nový termín je 1. až 18.septembra 2022- CYKLISTIKA - preteky Tour de France sa neuskutočnia v pôvodne plánovanom termíne od 27. júna do 19. júla, informovali organizátori, napokon sa išli na prelome augusta a septembra- NHL - vedenie zámorskej profiligy odporučilo hokejistom, trénerom a realizačným tímom izoláciu až do 30. apríla- ŠPORT - vláda Českej republiky rozhodla, že od 20. apríla sa profesionálni športovci môžu vrátiť do spoločného tréningového procesu- HOKEJBAL - na jún plánované MS juniorov v hokejbale v Žiline zrušili, Medzinárodná hokejbalová federácia (ISBHF) odvolala všetky podujatia v roku 2020- TENIS - štvrtý ročník Laver Cupu mužských výberov Európy a sveta odložili o rok, nový termín je 24.-26. septembra 2021- ŠPORT - na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu sa v stredu 22. apríla na Slovensku otvorili vonkajšie športoviská bez šatní a sociálnych zariadení- FUTBAL - holandskú ligu museli predčasne ukončiť na základe rozhodnutia tamojšej vlády o zákaze usporiadať veľké podujatia do 1. septembra, titul neudelili- ATLETIKA - augustové ME v Paríži zrušili bez náhradného termínu- VOLEJBAL - Európska volejbalová konfederácia (CEV) zrušila Európsku ligu 2020, rovnako aj vyvrcholenia európskych pohárových súťaží Ligy majstrov, CEV Cupu a Challenge Cupu- HÁDZANÁ - exekutíva Európskej hádzanárskej federácie (EHF) zrušila zvýšné štyri kolá kvalifikácie ME 2020 žien i kvalifikáciu na MS mužov 2021, predčasne ukončila sezónu v klubových súťažiach - Pohári EHF i Vyzývacom pohári mužov a žien- FUTBAL - hráči v Taliansku budú môcť od 4. mája začať s individuálnym tréningom, od 18. mája budú mať povolené trénovať v skupinách- F1 - júnovú Veľkú cenu Francúzska v Le Castellet zrušili bez náhradného termínu- FUTBAL - francúzska Ligue 1 nebude môcť reštartovať sezónu, oznámil tamojší premiér Edouard Philppe po zasadnutí kabinetu- ŠPORT - profesionálni športovci v Španielsku mohli individuálne trénovať od 4. mája, oznámila tamojšia vláda- FUTBAL - vedenie francúzskej Ligue 1 oficiálne potvrdilo predčasné ukončenie sezóny, titul udelili Parížu St. Germain