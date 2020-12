ŠPORT V ROKU 2020: Obmedzené počty divákov, bubliny a rušenie podujatí

2. časť chronológie (od 1. mája):

MÁJ

JÚN

JÚL

AUGUST

SEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

Bratislava 28. decembra (TASR) - Športová redakcia TASR vydáva výberovú chronológiu udalostí a rozhodnutí vo svete i na Slovensku na najvýznamnejších športových úrovniach v roku 2020.- ŠPORT - od 11. mája v Česku opäť povolili organizovať súťaže a športovať bude môcť naraz až 100 ľudí, informovala vláda- ŠPORT - v Belgicku sa až do 31. júla nemohli konať žiadne športové podujatia, uviedla belgická premiérka Sophie Wilmesová- HOKEJ - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) odložila augustové kvalifikačné turnaje na ZOH 2022 v Pekingu o rok, nový termín je 26.-29. august 2021- HOKEJ - augustový olympijský kvalifikačný turnaj na ZOH 2022 v Bratislave odložili o rok, nový termín je 26.-29. august 2021- OLYMPIJSKÉ - Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici odložili z júla 2021 o rok na nový termín 24. do 30. júla 2022- KANOISTIKA - Rada Medzinárodnej kanoistickej federácie (ICF) potvrdila, že všetky preteky plánované pred septembrom 2020 budú zrušené alebo presunuté na neskôr- HOKEJBAL - MS juniorov do 16 rokov a žien do 20 rokov v Žiline odložili o rok, nový termín je 1. až 4. júla 2021- VODNÝ SLALOM - augustové tretie kolo Svetového pohára v Liptovskom Mikuláši zrušili bez náhradného termínu- FUTSAL - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) odložila MS futsale v Litve na rok 2021- BASKETBAL - štyri júnové kvalifikačné turnaje mužov na OH 2020 preložili na rok 2021- TENIS - Medzinárodná tenisová federácia (ITF) predĺžila pozastavenie všetkých turnajov až do 31. júla, vrátane podujatí ATP a WTA- FUTBAL - vedenie najvyššej belgickej súťaže definitívne rozhodlo o predčasnom ukončení sezóny, titul získal FC Bruggy- FUTBAL - nemecká bundesliga sa po vyše dvojmesačnej pauze opäť rozbehla zápasmi 26. kola pred prázdnymi tribúnami- MMA - turnaj Oktagon Underground opäť odštartoval v priestoroch pražského klubu Reinders MMA bez prítomnosti divákov- ŠPORT - Predseda vlády SR Igor Matovič oznámil, že v rámci štvrtej fázy uvoľňovania opatrení môžu byť od 20. mája otvorené vnútorné plavárne a športoviská pre organizované športové kluby. Zároveň je možné prevádzkovanie kontaktných športov vo vonkajších priestoroch bez šatní a obecenstva- PLÁVANIE - Majstrovstvá Európy v krátkom bazéne sa v Kazani neuskutočnia v decembri budúceho roka, konať sa budú už 2.-7. novembra 2021.- FUTBAL - Najvyššia slovenská futbalová súťaž sa po ústupe pandémie koronavírusu mohla rozbehnúť 13. júna v skrátenom formáte, rozhodlo Prezídium Únie ligových klubov (ÚLK)- ŠPORT - Maďarská vláda povolila účasť fanúšikov na športových podujatiach vo vonkajších priestoroch- FUTBAL - Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (SFZ) odhlasoval zákaz všetkých súťaží mládeže, žien a dievčat do konca súťažného ročníka 2019/2020- ATLETIKA - Bostonský maratón po prvý raz v 124-ročnej histórii zrušili, pôvodne sa mal uskutočniť už v apríli- ŠPORT - Všetky profesionálne športové súťaže v Anglicku sa mohli od 1. júna opätovne rozbehnúť, rozhodla britská vláda- ŠPORT - Od stredy 3. júna na Slovensku povolili športové súťažné podujatia a otvoria sa aj všetky vnútorné športoviská pre verejnosť- HOKEJ - v hokejovej extraligovej sezóne 2020/2021 nikto nezostúpi, rozhodli zástupcovia klubov najvyššej súťaže- FUTBAL - Sevillským derby sa opätovne rozbehla španielska La Liga po trojmesačnej pauze spôsobenej pandémiou- F1 - Organizátori seriálu MS F1 definitívne zrušili Veľké ceny Azerbajdžanu, Singapuru a Japonska- FUTBAL - Najvyššia slovenská futbalová súťaž Fortuna liga odštartovala po vyše trojmesačnej pauze spôsobenej koronakrízou zápasmi 1. kola skrátenej nadstavby- ŠPORT - Na športové podujatia v Českej republike mohlo od 16. júna prísť do hľadiska už 2500 namiesto dovtedajších 500 fanúšikov- FUTBAL - Exekutíva UEFA stanovila futbalovú Ligu majstrov dohrať v auguste finálovým turnajom za účasti ôsmich klubov v Lisabone a Európsku ligu v Nemecku, baráž o ME 2020 v októbri a novembri, rozhodla exekutíva UEFA- FUTBAL - Najvyššia anglická futbalová súťaž sa opäť rozbehla po troch mesiacoch, v prvom zápase po koronavírusovej pauze remizovala Aston Villa so Sheffieldom United 0:0- ŠPORT - Na Slovensku od 1. júla povolili športové súťažné podujatia s viac ako tisíc účastníkmi za podmienky dodržania šachovnicového sedenia, uviedol premiér Igor Matovič- FUTBAL - Slovenský futbalista Juraj Kucka strelil gól v prvom zápase najvyššej talianskej súťaže po koronavírusovej prestávke, jeho Parma remizovala na ihrisku FC Turín 1:1- HOKEJ - termín MS 2021 v hokeji v Minsku a Rige posunuli o dva týždne na 21. mája až 6. júna- KARATE - MS v karate odložili o jeden rok, šampionát sa uskutoční od 16. do 21. novembra 2021 v Dubaji- ŠPORT - delegáti Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) predĺžili funkčné obdobie prezidenta Antona Siekela o rok do novembra 2021, dôvodom bolo posunutie OH v Tokiu- F1 - Nová sezóna odštartovala prvým podujatím, Veľkou cenou Rakúska v Spielbergu- NHL - Vedenie zámorskej profiligy a hráčska asociácia NHLPA sa dohodli na reštarte súťaže od 1. augusta- KANOISTIKA - sekcia divokých vôd Slovenskej kanoistiky (SDV SK) pre pandémiu prerušila reprezentačnú sezónu 2020 a rozhodla o neúčasti na medzinárodných podujatiach- ŠPORT - Čína rozhodla, že sa v krajine nebudú až do konca roka konať žiadne medzinárodné športové podujatia, výnimku dostali len testovacie súťaže pred ZOH 2022 v Pekingu- FUTBAL - Začiatok juhoamerickej kvalifikácie na futbalové MS 2022 v Katare odložili až na október- FUTBAL - najvyššiu českú futbalovú súťaž predčasne ukončili, Slavia Praha získala titul a nikto nezostúpil- BASKETBAL - Sezónu zámorskej NBA reštartovali v bubline v Orlande duelom medzi Utahom a New Orleans- HOKEJ - Turnaj České hokejové hry, ktorý sa mal konať v auguste, predstavitelia Českého zväzu ľadového hokeja (ČSLH) zrušili- NHL - Zámorská hokejová profiliga sa po štyriapolmesačnej prestávke opäť rozbehla zápasmi predkola play off v bublinách v Edmontone a Toronte- TENIS - Chorvátka Donna Vekičová zvíťazila v prvom zápase WTA po dlhej koronavírusovej prestávke, na turnaji v Palerme zdolala Holanďanku Arantxu Rusovú- HOKEJ - v auguste sa slovenské hokejové reprezentácie nezúčastnili na žiadnom prípravnom zápase ani turnaji v zahraničí, z rozhodnutia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH)- DRÁHOVÁ CYKLISTIKA - MS v dráhovej cyklistike v Stuttgarte preložili na október 2021- TENIS - Turnaj ATP Masters 1000 v Madride i turnaj WTA na rovnakom mieste definitívne zrušili, tradične májové podujatia sa mali konať v náhradnom termíne v septembri- NHL - Pre pandémiu koronavírusu odložili ceremoniál uvedenia nových členov do Siene slávy v Toronte, pôvodne bol na programe v novembri- STOLNÝ TENIS - ME vo Varšave odložili pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu, pôvodne sa mal šampionát uskutočniť v septembri- CYKLISTIKA - septembrové MS v cestnej cyklistike vo švajčiarskom Aigle pre miestne opatrenia zrušili, šampionát sa napokon uskutočnil v talianskej Imole- ŠPORT - Od 1. septembra do 1. októbra na Slovensku zakázali hromadné športové podujatia s účasťou 1000 a viac divákov a tiež interiérové podujatia nad 500 ľudí.- RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA - októbrové ME v rýchlostnej kanoistike a parakanoistike v rumunskom Bascove zrušili- FUTBAL - Vedenie najvyššej francúzskej futbalovej súťaže odložilo úvodný zápas novej sezóny medzi Olympique Marseille a St. Etienne pre koronavírus v domácom tíme- FUTBAL - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zrušila všetky na september plánované prípravné medzištátne duely mimo Európy- ALPSKÉ LYŽOVANIE - novembrové a decembrové podujatia SP v Severnej Amerike Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) pre pandémiu zrušila- TENIS - V New Yorku odštartoval prvý turnaj ATP po koronavírusovej pauze, spoločné podujatie ATP a WTA sa malo pôvodne konať v Cincinnati, ale pre pandémiu koronavírusu ho presunuli do newyorskej bubliny- HOKEJ - Kontinentálny pohár sa v nobej sezóne neuskutoční, IIHF rozhodla o jeho zrušení vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu koronavírusu- ATLETIKA - septembrový ČSOB Bratislava Marathon zrušili na základe epidemiologickej situácie v hlavnom meste, uskutočnil sa iba vo virtuálnej podobe- ŠPORT - Svetová Zimná univerziáda 2021 sa neuskutoční podľa plánu v januári, odložili ju na neskorší termín- SÁNKOVANIE - Medzinárodná sánkarská federácia (FIL) preložila MS v kanadskom Whistleri, plánované na február 2021, šampionát bude v januári v nemeckom Königssee- FLORBAL - MS mužov v Helsinkách preložili pre pandémiu na rok 2021- ATLETIKA - decembrové ME v krose v Dubline zrušili pre pandémiu koronavírusu- BOBY - februárové MS preložili z Lake Placid do nemeckého Altenbergu- HOKEJ - Juniorské MS hráčov do 20 rokov v Kanade sa uskutočnia na prelome rokov bez divákov a iba v jednom dejisku Edmontone, rozhodla IIHF- TENIS - októbrové turnaje ATP a WTA v Moskve zrušili pre zvyšujúci sa počet nakazených v ruskej metropole- HOKEJ - premiérový duel slovenského klubu iClinic Bratislava Capitals v medzinárodnej Ice Hockey League odložili pre pozitívne testy v talianskom HC Bolzano- HOKEJ - Tradičný decembrový Spenglerov pohár vo švajčiarskom Davose pre pandémiu koronavírusu zrušili iba piatykrát v histórii- KRASOKORČUĽOVANIE - decembrové finále série ISU Grand Prix v Pekingu odložili na neurčito- ŠPORT - športové podujatia na Slovensku sa od 1. októbra mohli uskutočniť s maximálnym limitom 50 účastníkov.- MOTORIZMUS - organizátori pre pandémiu zrušili Rely Košice, podujatie bolo plánované na 15.-18. októbra- TENIS - januárový ženský turnaj WTA v Aucklande zrušili pre pandémiu koronavírusu- HÁDZANÁ - v česko-slovenskej MOL lige hádzanárok sa až do konca roka mohli uskutočniť už iba zápasy medzi tímami z rovnakej krajiny pre komplikácie pri cestovaní- CYKLISTIKA - klasiku Paríž-Roubaix, plánovanú na 25. októbra, organizátori zrušili pre rastúci počet prípadov nového koronavírusu na severe Francúzska- ŠPORT - na Slovensku od 15. októbra zakázali všetky hromadné podujatia vrátane športových, výnimku dostali najvyššie súťaže vo futbale, hokeji, volejbale, hádzanej a basketbale- TENIS - Slovenský tenisový zväz (STZ) v súvislosti s opatreniami zrušil dva turnaje pod hlavičkou ITF, ktoré sa mali konať koncom októbra v Národnom tenisovom centre- HOKEJ - Ligu majstrov pre sezónu 2020/2021 zrušili v reakcii na zhoršenú pandemickú situáciu v Európe- FUTBAL - Slovenský futbalový zväz (SFZ) pozastavil až do odvolania II. ligu i Slovenský pohár-Slovnaft Cup- FUTBAL - Európska futbalová únia (UEFA) zrušila ME hráčov do 19 rokov, neuskutočnila sa novembrová záverečná fáza kvalifikácie a nebude ani marcový finálový turnaj v Severnom Írsku- NHL - Tradičný novoročný zápas Winter Classic a na záver januára plánovaný All Star víkend vedenie profiligy zrušilo- ŠPORT - na zápasoch najvyššej švajčiarskej futbalovej a hokejovej ligy opäť nebudú fanúšikovia, rozhodla vláda- HÁDZANÁ - dva novembrové zápasy slovenskej reprezentácie mužov v rámci Euro Cupu proti Chorvátsku a Španielsku odložili pre pandemickú situáciu- CYKLISTIKA - austrálski organizátori zrušili úvodné podujatia budúcoročného kalendára WorldTour Tour Down Under a Cadel Evans Great Ocean Road Race- ŠPORT - česká vláda schválila obnovenie profesionálnych športových súťaží od 4. novembra, zároveň umožnila hrať a trénovať športovcom aj v interiéri- BASKETBAL - nový ročník NBA stanovili na 22. decembra, oficiálne potvrdilo vedenie zámorskej súťaže- LYŽOVANIE - decembrové podujatia SP v behu na lyžiach, skokoch na lyžiach a severskej kombinácii v Lillehammeri odložili pre pandémiu koronavírusu- SKOKY NA LYŽIACH - januárové podujatie SP v skokoch na lyžiach v Sappore zrušili pre koronavírus- BASKETBAL - vedenie Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) rozhodlo z preventívnych dôvodov prerušiť najvyššiu mužskú súťaž až do decembra- FUTBAL - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) preložila MS hráčov do 20 a 17 rokov až na rok 2022- HOKEJ - aprílový turnaj A-skupiny I. divízie MS v do 18 rokov v Spišskej Novej Vsi nebude, Rada IIHF zrušila aj ďalších 17 svetových šampionátov v sezóne 2020/21- HOKEJ - decembrový Švajčiarsky pohár vo Vispe organizátori zrušili pre problémy spojené s pandémiou koronavírusu- RÝCHLOKORČUĽOVANIE - februárové MS presunuli pre pandémiu z Číny do holandského Heerenveenu- FUTBAL - na niektoré štadióny v Anglicku sa budú môcť od 2. decemba vrátiť fanúšikovia, rozhodli tamojšie úrady- LYŽOVANIE - februárové súťaže Svetových pohárov v zimných športoch v Číne sa pre pandémiu koronavírusu neuskutočnia- ŠPORT - v Pekingu sa v sezóne 2020/2021 pre pandémiu neuskutočnia MS v akrobatickom lyžovaní a ani MS v snoubordingu, informovala FIS- SÁNKOVANIE - dejiskom finále SP bude vo februári 2021 St. Moritz namiesto Pekingu- LYŽOVANIE - februárové preteky SP alpských lyžiarok sa namiesto čínskeho Jen-čchingu uskutočnia v talianskom stredisku Val di Fassa- KRASOKORČUĽOVANIE - januárové ME v chorvátskom Záhrebe zrušili pre pandémiu koronavírusu- NBA - odštartovali prípravné zápasy pred novou sezónou, ktorej štart stanovili na 22. decembra (23. decembra SEČ)- ŠPORT - profesionálny šport v Nemecku bude môcť pokračovať aj napriek sprísnením opatreniam proti šíreniu koronavírusu, oznámila vláda- MOTORIZMUS - februárovú Švédsku rely zrušili pre obmedzenia súvisiace s pokračujúcou pandémiou koronavírusu- NHL - Vedenie ligy a hráčska asociácia (NHLPA) dosiahli po predbežnej už aj oficiálnu dohodu o detailoch novej sezóny. Tá sa začne 13. januára, pričom v základnej časti profiligy odohrá každý tím 56 zápasov. Základná časť sa skončí 8. mája, v play off bude štartovať 16 tímov v tradičnom formáte na štyri víťazné zápasy a bude sa hrať aj kanadská divízia. Prijatú dohodu ešte musí písomne schváliť Rada guvernérov NHL.