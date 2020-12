ZO SVETA ŠPORTU: Kuriozity, príhody a zábavné výroky športovcov

Kanaďanka Laurence Vincentová - Lapointová so zlatou medailou v C1 200 m na MS v rýchlostnej kanoistike v Segedíne 21.augusta 2011, archívne foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 31. decembra (TASR) - Každoročne servis Športovej redakcie TASR obohacujú udalosti, ktoré sa do jej servisu transformujú predovšetkým, no nielen pod značkou TOP. Tento výber chronologicky ponúka príhody, kuriózne situácie a zábavné výroky vo svete športu v roku 2020.3. januára - Tenisový ATP Cup v Austrálii sa začal fiaskom organizátorov. Tí omylom Moldavsku zahrali rumunskú národnú hymnu. Ku chybe prišlo pred prvou dvojhrou zápasu Moldavsko - Belgicko medzi Alexanderom Cozbinovom a Stevom Darcisom. Vedenie ATP sa moldavskému tímu za zahratie nesprávnej hymny osobne ospravedlnilo.uviedli organizátori vo vyhlásení.- Čínsky hokejový klub ORG Juniors je v ruskej juniorskej lige "fackovacím panákom". Vytvoril v nej negatívny rekord, keď od začiatku sezóny 2019/2020 nezískal jediný bod a v tabuľke mal hrozivé skóre 55:319. V 45 zápasoch si pripísal 45 prehier, najlepší duel odohral so Sachalinom Sharks, ktorému podľahol tesne 1:2. Na viacero stretnutí nastúpil v okyptenej zostave, iba s dvanástimi korčuliarmi.- Viacnásobná majsterka sveta v rýchlostnej kanoistike Laurence Vincentová-Lapointová si vydýchla a môže opäť súťažiť. Dvadsaťsedemročná Kanaďanka dokázala presvedčiť Medzinárodnú kanoistickú federáciu, že za jej pozitívny dopingový nález môžu telesné tekutiny jej bývalého priateľa.píše sa vo vyhlásení federácie, ktorá ukončila vyšetrovanie. Vincentová-Lapointová mala vlani v júli pozitívny test na látku podobnú steroidom a hrozil jej štvorročný zákaz činnosti.- Do mužského slalomu Svetového pohára v Schladmingu sa na okamih "zapojila" aj jedna žena. Počas 2. kola sa na trati ocitla neznáma dáma v plavkách, preťala cieľovú pásku a spôsobila chvíľkový zmätok vo výsledkovej listine. Talian Alex Vinatzer sa vďaka tomu na chvíľu posunul na čelo poradia. V skutočnosti však zaostal za lídrom Claudeom Noelom o 0,13 sekundy. Automatický snímač totiž nezaznamenal jeho čas, ale čas ženy v plavkách, ktorá držala transparent(Odpočívaj v pokoji, Kobe Bryant, pozn. red.).4. februára - Neúčasť Cristiana Ronalda na trávniku v exhibičnom dueli jeho Juventusu Turín proti výberu juhokórejskej K-League (3:3) mala dohru. Súd v Soule nariadil promotérovi odškodnenie pre dvoch fanúšikov, obom vo výške približne 282 eur. Priaznivci z Kórejskej republiky si kúpili vstupenky v nádeji, že jedného z najlepších futbalistov planéty uvidia v akcii. Napriek reklamným sloganom a zmluvne dohodnutej účasti v zápase však Ronaldo zostal po celý čas iba na lavičke Juventusu, čo spôsobilo obrovské sklamanie na vypredanom 65-tisícovom štadióne.napísal najväčší juhokórejský internetový portál. Vstupenky na zápas stáli od 23 do 300 eur a vypredali sa za menej ako tri minúty.sálala eufória zo slovenskej biatlonistky Ivony Fialkovej, ktorá dosiahla v stíhačke na MS najlepší výsledok svojej kariéry - šieste miesto. Pritom do samého záveru netušila, že bojuje o umiestnenie v Top 6. V poslednom kole chcela ísť na istotu, no potom jej bežecký tréner Martin Bajčičák povedal, o čo ešte bojuje.Slovenská reprezentantka zabrala naplno - hoci z poslednej streleckej položky vyrazila na trať ako ôsma, dokázala v závere predbehnúť Nemku Franzisku Preussovú i Rakúšanku Lisu Theresu Hauserovú a finišovala šiesta:– Kurióznym spôsobom ukončila kariéru kapitánka reprezentácie Veľkej Británie v pozemnom hokeji Alex Dansonová-Bennettová. Zlatá medailistka z OH 2016 v Riu sa udrela hlavou o múr, po tom, čo sa zasmiala na partnerovom vtipe. Náraz jej spôsobil dlhodobé zranenie a hoci sa Dansonová-Bennettová snažila vrátiť do súťažného diana, už sa jej nepodarilo pôvodnú kondíciu získať.- Nórsky futbalový kanonier Erling Haaland z Borussie Dortmund dostal nečakaný darček. Jeho chlapčenský idol Španiel Michu mu poslal podpísaný dres treťoligového španielskeho Burgosu, v ktorom niekdajší hráč momentálne pôsobí ako športový riaditeľ.- reagoval na cenný suvenír 19-ročný Haaland. Ako chlapcovi mu svojou hrou imponoval najmä Michu, bývalý hráč Ovieda, Celty Vigo, Raya Vallecana či Swansea City. Haaland dokonca viaceré svoje fotky na sociálnych sieťach zvykol "otagovať" menom svojho španielskeho vzoru. Dnes 33-ročný Michu už aktívnu kariéru ukončil a netají, že ho obdiv zo strany Haalanda zaskočil:smial sa Michu a ako prejav vďaky poslal Haalandovi dres Burgosu s menom nórskeho útočníka na chrbte.- Rockový idol Jon Bon Jovi prišiel s nečakaným odhalením po triumfe futbalistov Bayernu Mníchov 3:0 v prvom dueli osemfinále Ligy majstrov na ihrisku Chelsea. Americký spevák "natrel" profíkov nemeckého šampióna, že deň pred dôležitým zápasom s ním popíjali v bare a potom podľa jeho slov zničili súpera "silou whisky a piva". Bon Jovi v Londýne nahrával pesničku špeciálne pre nadáciu princa Harryho a v londýnskom hotelovom bare mal nečakanú spoločnosť.prezradil. Následne priznal, že jeho indiskrétnosť nemusí zostať bez odozvy:- Aj na slávnych futbalistov občas doľahnú problémy bežných ľudí. Ukázali to hráči talianskeho SSC Neapol, ktorí po vyhlásení celoplošných opatrení proti šíreniu koronavírusu zavítali do miestneho supermarketu, aby si spravili zásoby. Na sociálnych sieťach sa objavili fotografie brankára Davida Ospinu, Fernanda Llorenteho a Joseho Callejona s nákupným zoznamom v rade pred obchodom. Tamojší obyvatelia po opatreniach vlády "zobrali útokom" nákupné strediská, v sicílskom Palerme musela dokonca zasiahnuť polícia, aby zabránila konfliktu medzi čakajúcimi zákazníkmi.- Bývalý brazílsky reprezentant Ronaldinho, ktorý bol spolu so svojím bratom vo väzbe v paraguajskom hlavnom meste Asuncion, pomohol spoluväzňom zvíťaziť vo futbalovom turnaji. Pri výhre 11:2 v rozhodujúcom zápase strelil päť gólov a pridal šesť prihrávok. Hlavnou cenou pre víťaza väzenského turnaja bolo 16-kilové prasa. Bývalého hráča Paríža St. Germain, FC Barcelona či AC Miláno zatkli spolu s bratom začiatkom marca v Paraguaji po tom, ako predložili falošné pasy, v ktorých mali uvedené paraguajské štátne občianstvo.- Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová opäť prejavila umelecké sklony. Ľudí, ktorí bojovali proti pandémii koronavírusu v prvej línii, podporila tým, že im zložila pieseň.napísala k videu s piesňou na instagrame. S fanúšikmi sa podelila aj o cvičenia, akým sa dá venovať v domácej karanténe, či vyzvala ľudí, aby dodržiavali hygienické návyky.- Francúz Elisha Nochomovitz vzdal hold zdravotníkom, ktorí bojujú v prvej línii proti koronavírusu, zabehnutím maratónu bez toho, aby opustil sedem metrov dlhý balkón. Trvalo mu to 6 hodín a 48 minút. Vo Francúzsku nezaviedli zákaz výchádzania, no Nochomovitz nechcel opustiť karanténu.vysvetlil rekreačný bežec svoj nápad. Obyvateľ predmestia Toulouse prezradil, že nebol schopný spočítať, koľkokrát sa musel na balkóne otočiť, no jeho mozog pracoval na plné obrátky:- Futbalista Realu Madrid Marco Asensio ukázal, že mu to ide nielen na trávniku, ale aj v počítačových hrách. Počas pandémie priviedol svoj tím k triumfu na trojdňovom online podujatí. Na futbalovom online turnaji sa predstavilo 18 tímov a reprezentovali ich hráči, ktorí obliekajú dres tímu aj v reálnom svete. Asensio vo finále zdolal Aitora Rubala z CD Leganes 4:2.- Bývalý český hokejista Tomáš Kaberle pomáhal v Toronte s rozvozom jedla. Jeho reštaurácia Quanto Basta bola pre pandémiu koronavírusu zavretá, niekdajší obranca preto sadal každý deň za volant a zákazníkom nosil jedlo až domov. Reštauráciu riadi jeho manželka spolu so sestrou.povedala hokejistova manželka.uviedol Kaberle. V drese Toronta odohral 12 sezón, ľudia ho preto spoznávali:- Bývalý ruský futbalista Alexander Keržakov priznal, že synovi dal meno Artemij - podľa svojho obľúbeného hokejistu Artemija Panarina.prezradil najlepší strelec ruskej reprezentácie v histórii.vyhlásil bieloruský prezident Alexandr Lukašenko po tom, čo sa jeho hokejový tím stal víťazom amatérskeho turnaja v Minsku. Hlavnou myšlienkou podujatia bolo ukázať ľuďom, že sa nemusia obávať nákazy koronavírusom. Bielorusko bola v závere marca jediná krajina v Európe, kde sa hrala hokejová súťaž, predstavitelia tamojšej federácie sa preto nevyhli ostrej kritike.Tak sa vyjadril francúzsky futbalista Karim Benzema o svojom krajanovi a bývalom spoluhráčovi z národného tímu Olivierovi Giroudovi. Útočník Realu Madrid sám seba nazval formulou 1, kým Giroud je podľa neho iba málo výkonná motokára:- Netradičnú podporu pre svoj obľúbený klub naplánovali po reštarte bundesligovej sezóny fanúšikovia Borussie Mönchengladbach. Na tribúnach nahradili divákov dvojníci z plastu v životnej veľkosti. Každý priaznivec Gladbachu si mohol dať vyrobiť poveternostným podmienkam odolnú figurínu so svojou podobou za 19 eur. Časť zo získaných peňazí organizátori akcie poslali aj na dobročinné účely, z každej predanej figuríny putovali dve eurá na pomoc malému chlapcovi Benovi so spinálnou svalovou atrofiou.- Do neutíchajúcej debaty v porovnávaní futbalových géniov Lionela Messiho a Cristiana Ronalda priložil najnovšie polienko Messiho kolega z argentínskej reprezentácie Paulo Dybala. Útočník Juventusu Turín sa na vec pozrel inou optikou pripomenutím príhody, keď portugalskému spoluhráčovi z Juventusu po jeho príchode k "zebrám" povedal:. Vždy toľko očakávaným zápasom FC Barcelona s Messim a Realu Madrid s C. Ronaldom v La Lige dávala konfrontácia oboch útočníkov ešte exkluzívnejší nádych. Ronaldo v roku 2018 odišiel do Turína, ale téma porovnávania oboch hráčov sa tým vôbec neutlmila.povedal Dybala.- Futbalový reprezentant Kórejskej republiky Heung-Min Son využil vynútenú prestávku v Premier Laegue, aby si splnil povinnosti voči svojej vlasti. Útočník Tottenhamu absolvoval školenie námorníctva na ostrove Džedžu. V Kórejskej republike je dvojročná povinná vojenská služba, no úspešní reprezentanti krajiny sa jej môžu vyhnúť. Son ju absolvovať nemusel, keďže triumfoval v národnom drese na Ázijských hrách, no stále mal povinnosť absolvovať trojtýždenný výcvik a 500 hodín prác vo verejnej službe.- Šesť futbalistov tímu VfL Wolfsburg pracovalo v mestských supermarketoch. Kapitán Josuha Guilavogui, Xaver Schlager, Renato Steffen, Maximilian Arnold, Pavao Pervan a Yannick Gerhardt pomáhali v rámci kampane "Ďakujeme hrdinom každodenného života". Futbalisti pomáhali vykladať tovar do regálov.citovala Guilavoguiho agentúra SID.- Taliansky motocyklový idol Valentino Rossi si napriek náročnému obdobiu koronakrízy dohodol roztomilé "rande". Deväťnásobný majster sveta telefonicky pogratuloval 102-ročnej Line Grondonovej, ktorá sa po trojtýždňovej hospitalizácii v janovskej nemocnici vyliečila z ochorenia COVID-19. Zároveň jej sľúbil osobné stretnutie hneď po uvoľnení karanténnych opatrení. Seniorka, ktorá žije v jednom z domovov pre dôchodcov v Janove, je veľkou obdivovateľkou Rossiho, zbiera jeho plagáty a sama vyslovila želanie stretnúť sa so 41-ročným jazdcom MotoGP.- Anglický futbalový reprezentant Kyle Walker pikantným spôsobom porušil karanténne opatrenia počas pandémie koronavírusu. Obranca Manchestru City si spolu s kamarátom pozvali do svojho bytu dve prostitútky a strávili s nimi noc. Podľa bulvárneho denníka The Sun prišli obe dámy do luxusného Walkerovho bytu v Hale taxíkom v utorok večer približne o pol jedenástej a opustili ho v stredu ráno o druhej. Dvadsaťdeväťročný futbalista im mal spolu s kamarátom zaplatiť za ich služby 2200 libier. Walker tým porušil povinnú izoláciu a nariadenie o obmedzení sociálnych kontaktov. Po tom, čo sa incident prevalil na verejnosť, sa hráč za svoj čin ospravedlnil.Paradoxne, Walker iba deň pred sexuálnou párty na sociálnej sieti vyzval ľudí, aby dodržiavali vládne nariadenie a zostávali doma v izolácii.vykríkla austrálska triatlonistka Mirinda Carfraeová, keď jej manžel Tim O'Donnell kuriózne pokazil preteky. Odpojil jej totiž nabíjací kábel na cyklotrenažér. Tridsaťdeväťročná Carfraeová si vyskúšala virtuálne preteky, keď sa zapojila do premiérových pretekov Ironman VR Pro Challenge, ktoré vysielali naživo prostredníctvom Facebooku. A mala ich výborne rozbehnuté, bola už priebežne druhá, keď prišla pohroma. Jej manžel a taktiež úspešný triatlonista Tim O'Donnell prišiel do izby, no potkol sa o kábel a odpojil ju zo súťaže. Trojnásobná majsterka sveta v disciplíne Ironman potom síce pokračovala ďalej, ale z výsledkovej listiny vypadla.neskôr vysvetlila. Manžel sa ju pritom iba snažil motivovať a do miestnosti priniesť a vystaviť jej trofeje zo skutočných pretekov.- Nepríjemný zážitok má za sebou bojovník miešaných bojových umení Anthony Smith. Jeho dom neďaleko Omahy navštívil v noci zlodej. Hoci by sa zdalo, že bojovník UFC v kategórii do 93 kilogramov si s neželaným hosťom hravo poradí, vlamač ukázal až prekvapujúcu odolnosť. Smitha v noci na pondelok zobudila manželka, podľa ktorej bol niekto v dome. Jej domnienka sa vzápätí potvrdila, keď Smith našiel nepríčetne kričiaceho muža v druhej miestnosti.povedal Smith. Napriek obavám sa v snahe ochrániť rodinu na votrelca vrhol, no napriek značnej váhovej prevahe nebol schopný útočníka spacifikovať a šarvátka razom dostala bizarný charakter.opísal bitku Smith, ktorému prišla na pomoc aj svokra a dala mu nôž. Ani to však zlodeja neodradilo, jeho návštevu tak ukončila až polícia. Tá identifikovala narušiteľa ako Lukea Habermana a z miesta činu ho odviezla priamo do nemocnice.- Livio Magoni sa udržoval vo forme aj počas karantény. Tréner slovenskej lyžiarskej hviezdy Petry Vlhovej zabehol polmaratón, vyše 21 kilometrov, vo svojej záhrade vo Vipitene. Päťdesiatšesťročný Talian je známy svojou športovou zdatnosťou, na konte má aj celé Ironmany (plávanie 3,86 km, bicyklovanie 180,25 km, maratón), zorganizoval aj účasť členov Vlhovej tímu na polovičnom Ironmane (plávanie 1,9 km, bicyklovanie 90 km, polmaratón) v rakúskom St. Pöltene.- Fanúšikovi AEK Atény sa vyplatila vernosť gréckemu futbalovému klubu. V čase obmedzeného voľného pohybu osôb sa chcel ísť pozrieť, ako pokračujú stavebné práce na novom štadióne, zabudol si však zobrať so sebou potrebné povolenie a naparili mu pokutu 150 eur. Majiteľ AEK Dimitris Melissanidis sa rozhodol, že ju uhradí klub a šesťdesiatnikovi venoval prvú permanentku na nový ročník najvyššej súťaže.- Bývalý olympijský šampión v triatlone Jan Frodeno absolvoval doma celého Ironmana a zároveň vyzbieral na pomoc v boji s koronavírusom viac než 200.000 eur. Nemec žijúci v španielskom mestečku Girona zvládol za 8:33:40 hodiny 3,86 km plavecký úsek vo svojom bazéne s protiprúdom, 180 km na cyklistickom trenažéri a na záver vyše 42,2-kilometrový maratón na bežiacom páse.povedal po absolvovaní náročnej výzvy, ktorú vysielal naživo prostredníctvom facebooku. Vyzbieranú sumu rozdelí medzi ľudí v okolí Girony, ktorí sú v prvej línii v boji s koronavírusom, a nadácie. Na rozdiel od tradičných pretekov si počas domáceho Ironmana doprial ľahký pokrm, kávu či bozk od manželky Emmy.- Francúzsky skokan o žrdi Renaud Lavillenie počas pandémie koronavírusu "lámal" rekordy na záhrade svojho rodinného domu v Pérignat-les-Sarlieve. Najprv pokoril latku vo výške 561 cm a vlastný rekordný zápis počas Veľkej noci zlepšil o takmer de cenimeter na súčasných 570 cm. Osobné maximum 33-ročného zlatého medailistu z OH 2012 v Londýne a držiteľa striebra z OH 2016 je 605 cm, ktoré dosiahol na mítingu Diamantovej ligy v Eugene v máji 2015. V hale skočil najviac (616 cm) v roku 2014 v Donecku.- Futbalový klub Spartak Trnava venoval 800 fliaš nealkoholických nápojov hasičom, ktorí sú aj počas pandémie koronavírusu v neustálej permanencii. S vykladaním fliaš pomáhal aj brankár "andelov" Dobrivoj Rusov.citoval klubový web PR manžéra Spartaka Patrika Velšica.- Kingsley Coman z Bayernu Mníchov musel za porušenie sponzorskej zmluvy zaplatiť pokutu 50.000 eur. Francúzsky futbalista totiž prišiel na tréning na aute značky McLaren, pričom hráči Bayernu musia používať autá ich hlavného sponzora Audi. Coman sa ospravedlnil s tým, že na svojom Audi mal poškodené zrkadlo. V rámci trestu navštívil zamestnancov v automobilke Audi v neďalekom Ingolstadte, kde usporiadal aj autogramiádu.- Polhodinovú súkromnú lekciu s ruským hokejistom Alexandrom Ovečkinom vydražili za 38.000 dolárov. Charitatívnu aukciu s kapitánom tímu NHL Washington Capitals spustili 14. apríla, celý výťažok šiel na pomoc skupinám obyvateľov USA, ktorí sú v čase pandémie koronavírusu sociálne a ekonomicky znevýhodnení.citovala agentúra TASS slová Ovečkina.- Japonského skokana na lyžiach Noriakiho Kasaia opäť zapísali do Guinnessovej knihy rekordov. Štyridsaťsedemročný legendárny "Kamikadze" si túto poctu vyslúžil za absolvovanie rekordných 569 individuálnych pretekov Svetového pohára v rokoch 1988-2020. V Guinnessovej knihe rekordov už má Kasai istý čas svoje miesto za rekordných osem olympijských účastí a trinásť štartov na MS v severských lyžiarskych disciplínach.- Taliansky futbalista Mario Balotelli prezradil, ako prežíval čas v karanténe počas pandémie koronavírusu. Dvadsaťdeväťročný útočník priznal, že mu najväčšie problémy robila príprava jedla.povedal Balotelli.- Austrálsky tenista Nick Kyrgios považuje Brita Andyho Murraya za lepšieho tenistu, ako je súčasná svetová jednotka Novak Djokovič. Uviedol to v živom vysielaní na sociálnej sieti Instagram, počas ktorého podľa vlastných slov vypil asi šesť pohárov vína. Kyrgios počas diskusie s Murrayom uviedol, že považuje Angličana dokonca za lepšieho tenistu, ako sú Djokovič, Roger Federer a Rafael Nadal.vyhlásil Austrálčan, ktorý počas celého rozhovoru pil červené víno.- Americký futbalový klubu FC Cincinnati sa dopustil vtipného omylu pri predstavení nového trénera. Stal sa ním bývalý holandský stopér Jaap Stam, a hoci je niekdajší obranca Manchestru United, Lazia Rím či AC Miláno v Európe známa postava, účastníka MLS zrejme zmiatol jeho výzor a na twitter zavesil fotografiu niekoho iného. Stam je povestný svojou plešinou, ktorá pravdepodobne "zatienila" iné rozpoznávacie znaky jeho tváre:- Nemecký jazdec motoristického seriálu Formula E Daniel Abt sa priznal, že počas virtuálnych pretekov v skutočnosti nejazdil on, ale pod jeho menom súťažil profesionálny hráč počítačových hier. Za tento čin ho diskvalifikovali a udelili mu povinnosť venovať na charitu 8900 libier.snažil sa obhájiť Abt.- Americký basketbalista Andre Drummond v neistých časoch koronakrízy "spríjemnil deň" čašníčke v jednej z reštaurácií v Delray Beach. Dvadsaťšesťročný pivot klubu NBA Cleveland Cavaliers jej pri útrate 164 USD nechal prepitné 1000 dolárov.napísala čašníčka Kassandra Diazová na sociálnej sieti. Podľa manažérky reštaurácie si bude môcť čašníčka nechať celý tringelt, hoci zvyčajne sa oň delí celá obsluha.- Legendárny futbalový tréner Alex Ferguson dlhých 27 rokov tvoril impérium Manchestru United a počas izolácie spôsobenej koronakrízou dostal možnosť opäť vybudovať Old Trafford. Tentoraz však ako stavebnicu z Lega. Ferguson sa dozvedel, že dánska spoločnosť má v ponuke aj model štadióna United a svoj bývalý klub vzápätí požiadal, či by mu jeden kus neposlal. Podľa manuálu od Lega ide o "náročný stavebný zážitok" a kompletizácia 3898-dielnej miniatúry Old Traffordu v cene 250 libier trvá viac ako sedem hodín. Balenie zahŕňa dokonca aj slávnu Fergusonovu sochu pred štadiónom.Tieto slová vyriekol kamerunský profesionálny boxer Hassan N'Dam, ktorý poskytol zamestnancom nemocnice vo francúzskom meste Villeneuve-Saint-Georges lekcie svojho umenia. Tréningami sa im chcel odvďačiť za starostlivosť o jeho svokra, ktorého hospitalizovali s ochorením COVID-19. Bývalý majster sveta v strednej hmotnostnej kategórii zorganizoval tridsaťminútové tréningové jednotky:- Rakúsky futbalista Marko Arnautovič vstúpil na trh s alkoholom. Vo Viedni prezentoval vlastnú značku ochuteného ginu, ktorý vyrába z rakúskych marhúľ a srbských sliviek. Tridsaťjedenročný hráč čínskeho Šanghaja SIPG vyzval na striedme pitie.zdôraznil.- Argentínsky futbalista Sergio Agüero počas pandémie učil deti prostredníctvom online prenosu po španielsky. Útočník Manchestru City ich učil počítať do dvanásť v jeho materinskom jazyku. Pre troj- a štvorročné deti pripravil konverzáciu v španielčine o rodinných príslušníkoch a zvieratách.vyhlásil Agüero, ktorý má 11-ročného syna Benjamina.- Okrem futbalistu Tottenhamu Son Heung-mina využil koronavírusovú pauzu a nastúpil v rodnej krajine na vojenskú službu aj švajčiarsky hokejista Nico Hischier. Útočník New Jersey Devils v rámci nej absolvoval fyzický výcvik a naberal i teoretické vedomosti. Vojenská služba je vo Švajčiarsku povinná, od roku 1990 k nej existuje alternatívna možnosť práce v sociálnych službách. Branná povinnosť sa týka aj športovcov, vrátane tých najznámejších. Hischier sa mohol nástupu na vojenskú službu vyhnúť - keďže pracuje trvalo v zahraničí, mohol požiadať o odklad. Center "diablov" však túto možnosť nevyužil a podrobil sa výcviku spoločne s ostatnými vrstovníkmi. Ako hráč NHL nastúpil do brannej školy pre elitných športovcov (RE). Svojou voľbou prekvapil spoluhráčov z New Jersey.poznamenal Hischier.šokoval svojimi slovami bývalý holandský futbalový reprezentant Wesley Sneijder, ktorý takto opísal svoje obdobie v Reale Madrid, kam prišiel v roku 2007:Počas pôsobenia v Reale strelil jedenásť gólov v 66 zápasoch, celkovo však na svoj pobyt v Madride nespomína v dobrom. Po rokoch priznal, že kombinácia peňazí, mladého veku a bujarého nočného života v meste mu zamotala hlavu.prezradil vo svojej autobiografii.- Bývalý šéf formuly 1 Bernie Ecclestone sa vo veku 89 rokov stal po štvrtý raz otcom. Jeho 44-ročná manželka Fabiana Flosiová mu vo švajčiarskom Interlakene priviedla na svet syna. Potomkovi dali meno Ace. Je to ich prvé spoločné dieťa, z predchádzajúcich vzťahov má už Ecclestone dcéry Deborah, Tamaru a Petru.vyhlásil britský biznismen.- Bývalý španielsky cyklista Alberto Contador vytvoril rekordný čas v Everestingu. Tridsaťsedemročný sedemnásobný víťaz podujatí Grand Tour zvládol nastúpať 8848 výškových metrov za 7:27:20 hodiny, doterajší najlepší čas pokoril o dve a pol minúty. Dovtedajší držiteľ rekord Lachlan Morton z Austrálie zvládol Everesting v polovici júna v Colorade za 7:29:57 h.- Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer sa postaral o menší škandál. Kapitán Bayernu Mníchov sa počas dovolenky v Chorvátsku nechal spoločne s trénerom Tonim Tapalovičom nakrútiť pri spievaní nacionalistickej piesne "Lijepa li si". Pieseň o území Herceg-Bosna v susednej Bosne a Hercegovine napísal v roku 1998 folkový spevák Marko Perkovič a v Chorvátsku ju považujú za neoficiálnu futbalovú hymnu.- Kapitán futbalistov Zenitu Petrohrad Branislav Ivanovič bude mať na finále Ruského pohára zmiešané spomienky. Na jednej strane síce doviedol svojich spoluhráčov k triumfu nad Chmiki (1:0), no zo zisku trofeje sa jeho mužstvo príliš dlho netešilo. Keď Ivanovič zdvíhal pohár nad hlavu, ten sa mu vyšmykol, spadol na zem a rozbil sa.uviedol v stanovisku Zenitu, ktorý v sezóne získal double.- Futbalový fanúšik Antony Johnson uzavrel pred štartom Premier League 2019/20 stávku, že hráč Manchestru United Jesse Lingard nedá v celom priebehu súťaže gól a nezaznamená ani asistenciu. Johnsonova nádej žila až do 97. minúty záverečného zápasu Manchestru, o minútu neskôr strelil Lingard svoj prvý a jediný gól v sezóne. Asistenciu nemal ani jednu. Johnson si pred štartom súťaže vsadil tri libry, vyhrať mohol 135 libier. Jeho nádej na výhru podporil pred zápasom Manchestru v Leicestri fakt, že Lingard nefiguroval v základnej zostave trénera Oleho Gunnara Solskjaera. Ten ho však v 77. minúte poslal na ihrisko. Johnson v tom čase napísal na twitteri:Obavy fanúšika sa však naplnili v 98. minúte, keď ingard vyuil hrub chybu domáceho Kaspera Schmeichela. Dánsky brankár chcel kľučkou obohrať krídelníka hostí, no ten jeho úmysel vystihol a loptu poslal do prázdnej bránky.reagoval po tomto zásahu Johnson na sociálnej sieti. O prekvapenie sa však postarala aj stávková spoločnosť, v ktorej si fanúšik vsadil. Stávku totiž vyplatila a Johnson peniaze venoval hnutiu Black Lives Matter.- Nevídaná chyba sa podarila oficiálnej webovej stránke Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). Tá nechcene "pochovala" svojich hráčov. V profiloch niektorých hokejistov sa totiž nečakane objavil dátum úmrtia. Vedenie súťaže sa ospravedlnilo, technickú chybu neskôr odstránili.Kapitán futbalistov Manchestru United Harry Maguire skončil na gréckom ostrove Mykonos v putách miestnej polície. Stalo sa tak v skorých ranných hodinách po incidente pred jedným z miestnych barov. Maguire sa údajne dostal do roztržky s ďalšími anglickými turistami a potom sa správal agresívne a vulgárne aj voči zasahujúcim policajtom. Tí ho preto odviedli na miestnu policajnú stanicu. Stopér United potom začal "plne spolupracovať" s gréckymi úradmi.- Argentínskeho futbalistu Lionela Messiho lákal v auguste do svojich služieb austrálsky klub Adelaide United. Po tom, ako 33-ročný útočník oznámil, že chce odísť z Barcelony, zareagoval Adelaide netradičnou ponukou.vyhlásil riaditeľ klubu Ian Smith, ktorý takisto zdôraznil úspech Južnej Austrálie pri zvládnutí pandémie koronavírusu:Ponúkol Messimu aj niekoľko ďalších lákadiel:- Hoci vyskladať futbalovú jedenástku z hráčov majúcich rovnaké priezvisko sa zdá byť nemožné, v poľskom tíme LKS Graniczni Krowica k tomu nemajú ďaleko. Na 29-člennej súpiske majú hneď deväť hráčov s priezviskom Furgala, ďaších siedmich s týmto menom evidujú ako hráčov, ktorí už do zápasov nezasahujú. Väčšina hráčov nemá príbuzenský vzťah, i keď v tíme sú štyria bratia a dvaja ich bratranci.uviedol portál www.przegladsportowy.pl.- Ashleigh Bartyová je málo vídaný multišportový talent. Austrálska tenistka bola v minulosti profesionálna hráčka kriketu a v septembri sa predviedla aj ako šikovná golfistka. Zvíťazila na turnaji, ktorý sa konal v golfovom klube Brookwater v Brisbane.- Žltý dres víťaza cyklistickej Tour de France Tadeja Pogačara vydražili za 47.000 eur. Výťažok z aukcie, ktorú zorganizoval slovinský verejnoprávny rozhlas, putoval na charitatívne účely. Slávny "maillot jaune" získal nemenovaný slovinský podnikateľ. Organizátori uviedli, že peniaze venujú mladým talentovaným športovcom zo znevýhodnených rodín.- Slovenský hokejista Dávid Gríger strelil v 4. kole českej extraligy jeden z najkurióznejších gólov vo svojej kariére. V súboji domáceho Hradca Králové s Libercom bol stav po 60. minútach nerozhodný 3:3 a o víťazovi napokon rozhodli samostatné nájazdy. Liberecký Gríger sa rozbehol ku svojmu pokusu, po jeho strele sa puk od výstroja Mareka Mazanca odrazil preč. Puk však nabral opačnú rotáciu a nakoniec doskákal za prekvapeného brankára domácich. Rozhodcovia napriek protestom Mazanca i kapitána Radka Smoleňáka kuriózny zásah uznali, Hradec aj napriek tomu v samostatných nájazdoch získal druhý bod za výhru 4:3.povedal Mazanec.vyhlásil britský jazdec F1 Lewis Hamilton po tom, čo triumfoval na Veľkej cene Eifelu a 91. víťazstvom sa vyrovnal Michaelovi Schumacherovi. V sezóne napokon získal svoj siedmy majstrovský titul, čím tiež vyrovnal zápis nemeckého šampióna.povedal pilot Mercedesu.- Srbský tenista Novak Djokovič dva dni po hladkej prehre s Rafaelom Nadalom vo finále Roland Garros čerpal energiu v údolí pyramíd v Bosne a Hercegovine. Navštívil mestečko Visoko vzdialené 30 km od metropoly Sarajevo, v ktorom sa rozprestiera najväčší aktívny archeologický projekt na svete.vyznal sa Djokovič, ktorý v dueli o titul na parížskom grandslame podľahol Nadalovi 0:6, 2:6, 5:7.- Egypťan Ezzeldin Bahader sa stal najstarším futbalistom histórie. Vo veku 74 rokov odohral celý duel egyptskej tretej ligy za tím s názvom 6. október, rekordný zápis dosiahol pred zrakmi všetkých svojich šiestich vnúčat. Dostal sa aj do Guinnessovej knihy rekordov. Doterajší rekord patril Izraelčanovi Isaakovi Hajikovi, ktorý nastúpil na súťažný zápas vo veku 73 rokov.- Americký golfista Tiger Woods si zahrá na turnaji PNC Championship so svojím 11-ročným synom Charliem.citovala 44-ročného Woodsa agentúra AFP. Na podujatí v Orlande na Floride bude hrať 20 víťazov major turnajov v tímoch s rodinnými príslušníkmi.- V tréningovom centre futbalistov AS Rím našli nečakané pozostatky z druhej svetovej vojny. Počas stavebných prác objavili nevybuchnuté bomby. Privolaní pyrotechnici ich v zemi napokon našli dvadsať a nariadili prerušiť aktivity v oblasti. V rovnakom čase sa v komplexe pripravovali aj hráči A-mužstva, no keďže sa nachádzali v inej časti, mohli pokračovať v tréningu.- Bývalý nórsky bežec na lyžiach Petter Northug sa vydal na spevácku dráhu. Dvojnásobný olympijský šampión nahral vianočnú pieseň, v ktorej spomenul aj nedávne problémy so zákonom.spieva v pesničke, ktorú nahral v štúdiu v Osle. Northugovi namerali v auguste rýchlosť 168 km/h na úseku s povolenou rýchlosťou 110 km/h. Keďže sa zdalo, že šoféroval pod vplyvom omamných látok, pristúpili policajti aj k prehliadke domu, kde objavili kokaín. Tridsaťštyriročný Nór následne priznal problémy s drogami.- Významných pôct sa dostalo zosnulému legendárnemu futbalistovi Diegovi Maradonovi. V Neapole, kde zažil najslávnejšie hráčske časy, po ňom pomenovali štadión. V rodnej krajine sa jeho tvár dostala na platidlo, "zdobiť" bude bankovku v najvyššej nominálnej hodnote 1000 peso. V argentínskej metropole Buenos Aires na počesť futbalového velikána pomenujú jednu z ulíc v centre mesta.- "Dúhovú" prilbu nemeckého pilota F1 Sebastiana Vettela vydražili v aukcii za 225.000 eur. Suma poputuje na dobročinné účely, štvornásobný majster sveta chce prostriedky použiť na pomoc deťom v Afrike. Okrem farieb dúhy boli na helme vyobrazení ľudia rôznych farieb pleti a nápis "Spolu ako jeden".- Hokejovým výpravám Ruska, Fínska a Švédska sa poriadne natiahla cesta do dejiska MS do 20 rokov. Všetky tri sa do kanadského Edmontonu presunuli spoločne v jednom lietadle, ale bez batožiny, ktorá sa doň nezmestila. Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) uzavrela dohodu s málo známou poľskou charterovou leteckou spoločnosťou Enterair, ktorá na let poskytla stredne veľké lietadlo Boeing 737-800. Na ceste do Edmontonu boli naplánované dve zastávky. Prvá v Reykjaviku na doplnenie paliva, výpravy však nevedeli pochopiť, prečo museli stáť neskôr aj na exotickom mieste v Grónsku na letisku Kangerlussuaq. Podľa plánu sa všetci mali do dejiska MS prepraviť jedným charterovým lietadlom, aby sa splnili všetky bezpečnostné normy, keďže hneď po prílete museli všetky tímy ísť do "bubliny".uviedol tréner fínskeho tímu Antti Pennanen. Rozčarovaný bol aj hovorca švédskeho národného tímu Linus Hugosson.