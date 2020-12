Koronavírus neobišiel ani známych športovcov: Ako sa s ním vyrovnali?

MAREC - PRVÉ KORONAPRÍPADY V EURÓPSKYCH FUTBALOVÝCH LIGÁCH

Daniele Rugani, archívna snímka. Foto: TASR/AP

MAREC - POZITÍVNE TESTY V MCLARENE ZABRÁNILI ŠTARTU F1 V AUSTRÁLII

Na archívnej snímke výmena pneumatík. Foto: TASR/AP

MAREC - BOXER CSEMEZ PRVÝ SLOVENSKÝ ŠPORTOVEC S KORONAVÍRUSOM

Na archívnej snímke slovenský boxer Andrej Csemez. Foto: TASR

APRÍL - PRVÝ NAKAZENÝ HRÁČ LIGUE 1 DÝCHAL IBA S POMOCOU PRÍSTROJOV

APRÍL - TALIANSKY OLYMPIONIK PODĽAHOL NÁKAZE

World Athletics is deeply saddened to hear that Italy's 1984 European indoor 800m champion Donato Sabia has died aged 58 after contracting the coronavirus. https://t.co/JCeRTx2n6j — World Athletics (@WorldAthletics) April 8, 2020

JÚN - OHNISKO NA TENISOVOM ADRIA CUPE A POZITÍVNY DJOKOVIČ

Srbský tenista Novak Djokovič, archívna snímka. Foto: TASR/AP

JÚL - PINTURAULT SA NAKAZIL S CELOU RODINOU: "ŽIADNE PRAVIDLÁ"

Francúzsky lyžiar Alexis Pinturault, archívna snímka. Foto: TASR/AP

AUGUST - RASK PRE OBAVY Z VÍRUSU ODSTÚPIL Z PLAY OFF NHL, ŠANCU DAL HALÁKOVI

Slovenský brankár Jaroslav Halák, archívna snímka. Foto: TASR/AP

AUGUST - KAUZA SLOVAN NA FAERSKÝCH OSTROVOCH, SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN VYPADOL Z LM BEZ BOJA

AUGUST - BOLTA VYŠETROVALI PRE NARODENINOVÚ PÁRTY

AUGUST - US OPEN BEZ NADALA I PLEJÁDY ŠPIČKOVÝCH TENISTIEK

Na archívnej snímke španielsky tenista Rafael Nadal. Foto: TASR/AP

SEPTEMBER - VOLEJBALOVÍ KADETI NEMOHLI ODCESTOVAŤ NA ME

Marek Rojko, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann

SEPTEMBER - ČESI RIEŠILI KORONAVÍRUS PRED DUELOM LN V BRATISLAVE

Tréner českej futbalovej reprezentácie Jaroslav Šilhavý (uprostred) dáva pokyny počas tréningu, archívna snímka. Foto: TASR/AP

SEPTEMBER - REŤAZOVÁ NÁKAZA V PSG, V KARANTÉNE NEMYAR i MBAPPÉ

Voltei aos treinos, super feliz ... O PAI TA ON #CORONAOUT — Neymar Jr (@neymarjr) September 11, 2020

SEPTEMBER - BARTYOVÁ NECESTOVALA ANI DO PARÍŽA, VERDASCA NEPUSTILI

Ashleigh Bartyová, archívna foto. Foto: TASR/AP

SEPTEMBER - VÍRUS VYZVAL NA SÚBOJ AJ IBRAHIMOVIČA, ZLATAN: "ZLÝ NÁPAD"

"El virus me desafió y le gané, pero tú no eres Zlatan. No desafíes al virus. Usa la cabeza y respeta las reglas. Siempre con distancia social y máscaras. Le vamos a ganar", el mensaje de Ibrahimovic . ¡Todo bien hace ! pic.twitter.com/HlyAiBnVFS — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) October 29, 2020

OKTÓBER - ŠTART HOKEJOVEJ EXTRALIGY V TIENI PANDÉMIE A KARANTÉN

Ilustračná fotografia. Foto: TASR

OKTÓBER - ŠKRINIAR A LOBOTKA VYNECHALI BARÁŽ S ÍRSKOM, HAPAL NÚTENE ABSENTOVAL PROTI IZRAELU

Milan Škriniar, archívna snímka. Foto: TASR/AP

OKTÓBER - RONALDO CHÝBAL TAKMER TRI TÝŽDNE, JUVENTUS SA TRÁPIL

Futbalista Juventusu Turín Cristiano Ronaldo, archívna snímka. Foto: TASR/AP

OKTÓBER - QUERRYHO TAJNÝ ÚTEK Z RUSKA A MLČANIE ATP

Americký tenista Sam Querrey, archívna snímka. Foto: TASR/AP

OKTÓBER - DVA TÍMY MUSELI OPUSTIŤ GIRO, DENK: "DIVOKÝ ZÁPAD"

Fernando Gaviria, archívna snímka. Foto: TASR/AP

OKTÓBER - NEAPOL ZOSTAL DOMA A S JUVENTUSOM PREHRAL KONTUMAČNE

Futbalisti Neapolu, archívna snímka. Foto: TASR/AP

OKTÓBER - HÁDZANÁRI PREŠOVA NEVYCESTOVALI DO LISABONU

Na archívnej snímke zľava kapitán mužstva Martin Straňovský, tréner Slavko Goluža a generálny manažér klubu Miroslav Benický. Foto: TASR/Milan Kapusta

OKTÓBER - KMOTRÍK KOUČOVAL "OSLABENÝ" SLOVAN A DOSTAL TREST

Ivan Kmotrík ml. s ochranným rúškom, archívna snímka. Foto: TASR - Edmund Örzsik

OKTÓBER - NÁKAZU HLÁSILI INFANTINO, KILDE, HALEPOVÁ, ČI HARASLÍN

Gianni Infantino, archívna snímka. Foto: TASR/AP

NOVEMBER - SALAH SA NAKAZIL NA BRATOVEJ SVADBE, POKUTA PRE URUGUAJ

Mohamed Salah, archívna snímka. Foto: TASR/AP

NOVEMBER - KONTUMAČNÉ PREHRY NÓRSKA I UKRAJINY V LIGE NÁRODOV

Futbalisti nórskej reprezentácie, archívna snímka. Foto: TASR/AP

NOVEMBER - VLHOVEJ V LEVI ODPADLI SÚPERKY ZO ŠVÉDSKA

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová, archívna snímka. Foto: TASR/AP

NOVEMBER - SESTRY FIALKOVÉ VYRADIL KORONAVÍRUS Z OUVERTÚRY SP

Paulína Fialková, archívna snímka. Foto: TASR/AP

NOVEMBER - NÁKAZA V RAKÚSKOM TÍME SKOKANOV, POZITÍVNY AJ OBHAJCA GLÓBUSU KRAFT

Rakúsky skokan Stefan Kraft, archívna foto. Foto: TASR/AP

DECEMBER - KORONAVÍRUS SKOLIL HAMILTONA: "JEDEN Z NAJŤAŽŠÍCH TÝŽDŇOV"

Britský pilot formuly 1 Lewis Hamilton, archívna snímka. Foto: TASR/AP

DECEMBER - KANOISTA BOTEK POSLAL DO KARANTÉNY ČASŤ REPREZENTÁCIE

Adam Botek, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer

DECEMBER - FASEL MUSEL PRE KORONAVÍRUS ZRUŠIŤ CESTU DO BIELORUSKA

René Fasel, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 21. decembra (TASR) - Rok 2020 výrazne poznačila pandémia nového koronavírusu, nevyhla sa ani športovým osobnostiam na Slovensku i vo svete. Skôr naopak, pozitívne prípady permanentne zasahovali do prípavy i súťažného diania jednotlivcom i celým tímom. Športová redakcia TASR prináša výberový prehľad najvýraznejších covidových prípadov a príbehov zo sveta športu 2020.Mohutná prvá vlna koronavírusu zasiahla hneď na začiatku aj európske futbalové kluby. Prvý prípad infikovaného hráča z top líg sa objavil 11. marca, keď mal pozitívny test Daniele Rugani z Juventusu Turín. U obrancu "starej dámy" sa symptómy ochorenia Covid-19 neprejavili. O deň neskôr mal pozitívny test tréner Arsenalu Londýn Mikel Arteta, klub preto okamžite uzatvoril tréningový komplex a celý A-tím poslal do karantény. Tam putoval 12. marca aj celý káder Realu Madrid, keď sa hráči v tréningovom centre mohli dostať do kontaktu s jedným z basketbalistov Realu, ktorého testovali pozitívne na nový koronavírus. Vedenie šppanielskej La Ligy v reakcii na tento prípad prerušilo súťaž predbežne na dva týždne. Prvý nakazený hráč v Španielsku bol Argentínčan Ezequiel Garay z Valencie, v Anglicku Callum Hudson-Odoi z FC Chelsea. V druhej polovici marca pribúdali ďalšie prípady, medzi ktorými boli napríklad aj bývalý taliansky reprezentant a technický riaditeľ milánskeho AC Paolo Maldini či Paulo Dybala z Juventusu.Iba da dni pred štartom novej sezóny formuly 1 organizátori po dohode s Medzinárodnou automobilovou federácie (FIA) a vedením jednotlivých tímov rozhodli o zrušení Veľkej ceny Austrálie v Melbourne. Stalo sa tak po tom, čo stajňa McLaren stiahla z Veľkej ceny celý svoj tím po pozitívnom teste na nový koronavírus u jedného z jeho členov. Medzi tímami údajne ani potom nepanovala zhoda ako postupovať - kým Mercedes a Ferrari boli za zrušenie, menšie stajne súhlasili s uskutočnením pretekov. To zapríčinilo chaos, takže k definitíve prišlo iba dve hodiny pred prvým tréningom. "," povedal ešte pred definítvnym verdiktom o zrušení pretekov úradujúci šampión Brit Lewis Hamilton. Sezónu F1 napopkon odštartovali až v júli dvoma podujatiami na Red Bull Ringu v rakúskom Spielbergu a do konca roka stihli v seriáli odjazdiť 17 podujatí.Boxer Andrej Csemez bol prvý slovenský športovec s pozitívnym testom na nový koronavírus. Nakazil sa v polovici marca na olympijskej kvalifikácii v Londýne. Po príchode z Británie išla celá slovenská výprava do karantény, zvyšným členom slovenskej boxerskej výpravy vyšli výsledky testov na nový koronavírus negatívne. Csemez bol pozitívny, no nemal vážne príznaky: "" Už predtým agentúry hlásili šesť infikovaných účastníkov európskej olympijskej kvalifikácie. Po troch členoch tureckej výpravy sa mali v Británii nakaziť aj traja Chorváti, po návrate odhalili ochorenie u dvoch pästiarov a jedného trénera. Kvalifikácia boxerov bola jednou z posledných medzinárodných akcií, ktoré sa začali napriek šíreniu koronavírusu. Skončila sa síce predčasne, ale až 16. marca, keď už vírus výrazne zasiahol viaceré kontinenty. V londýnskej Copper Box Arene sa síce bojovalo len tri dni a na záver aj bez divákov, ale zišlo sa tam takmer 350 boxerov z viac ako 40 krajín. "" povedal Kovács pre TASR po návrate z Londýna.Veľké zdravotné problémy mal po ochorení na Covid-19 Junior Sambia, prvý futbalista z francúzskej Ligue 1 s potvrdeným koronavírusom. Iba 23-ročného stredopoliara HSC Montpellier hospitalizovali v apríli s dýchacími problémami, upadol do bezvedomia a na jednotke intenzívnej starostlivosti ho potom museli napojiť na prístroje. Uviedli ho do umelého spánku. Po niekoľkých dňoch boja s vírusom sa jeho stav zlepšil. "," informoval vtedy portál lequipe.fr. Pred Sambiom mal z futbalistov v krajine pozitívny nález iba Kórejčan Hyun-Jun Suk z druholigového ES Troyes. Francúzsku najvyššiu súťaž v sezóne 2019/2020 napokon pre pandémiu nedohrali.Vo veku 56 rokov zomrel v Taliansku dvojnásobný olympijský finalista v behu na 800 metrov Donato Sabia. Podľa správy Talianskeho olympijského výboru (CONI) to bolo na následky ochorenia Covid-19. CONI potvrdil, že Sabia bol prvý taliansky olympionik, ktorý zomrel po nakazení sa novým koronavírusom. Sabia skončil na OH 1984 v Los Angeles na piatom mieste. O štyri roky v Soule ho vo finále osemstovky klasifikovali na siedmom mieste. V roku 1984 sa stal na tejto trati halovým majstrom Európy. Sabia zomrel v rodnom meste Potenza krátko potom, ako na následky COVID-19 skonal aj jeho otec. V apríli skonala v nemocnici v Barcelone po infikovaní sa koronavírusom aj matka trénera futbalistov Manchestru City Pepa Guardiolu.Neslávne sa v júni skončila séria exhibičných tenisových turnajov Adria Tour, ktorú v prerušenej sezóne spoluorganizoval Novak Djokovič. Na podujatiach v Belehrade i Zadare boli napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii tisíce divákov a nedodržiavali sa hygienické opatrenia, na čo doplatili nákazou viacerí účastníci. Pozitívne testy hlásili hráči Viktor Troicki, Grigor Dimitrov i Borna Čorič, koronavírusu sa nevyhol ani členovi Djokovičovho trénerského štábu Goranovi Ivaniševičovi. Jeho hlavný kouč Marián Vajda sa na exhibícii nezúčastnil, keďže si bol ako divák pozrieť zápasy na turnaji Bratislava Open. Turnaj v Zadare nakoniec zrušili. O pár dní neskôr Djokovič informoval, že má spolu s manželkou pozitívny test na koronavírus. Putoval do karantény, príznaky ochorenia nemal. "Nole" pre Adria Tour čelil mohutnej globálnej kritike, ku ktorej sa pridal napríklad aj Andy Murray. Djokovič to neskôr označil za hon na čarodejnice. "" obhajoval sa Djokovič, ktorý napokon rok zakončil šiestykrát v kariére na poste svetovej jednotky.Nový koronavírus neobišiel ani francúzskeho lyžiara Alexisa Pinturaulta. Druhý muž celkového poradia Svetového pohára 2019/2020 v rozhovore pre Kronen Zeitung v júli potvrdil, že prekonal ochorenie Covid-19. "" prezradil 29-ročný trojnásobný olympijský medailista. Pinturault si nebol istý, kde k infekcii prišiel, najpravdepodobnejším miestom bol podľa neho hotel v Courcheveli, kde bol v marci ešte predtým, ako pandémia vypukla naplno: "" Pinturault patril k šťastnejším, keď sa u neho objavila iba strata chuti a dokonca sa mu vyhli aj príznaky súvisiace s dýchacím ústrojenstvom: "Fínsky brankár Tuukka Rask v polovici augusta nečakane ukončil ssezónu v NHL počas 1. kola play off. Nepokračovať sa rozhodol pre obavy z pandémie nového koronavírusu a otvoril priestor pre slovenského brankára Jaroslava Haláka, ktorý sa potom posunul na post klubovej jednotky. Tridsaťtriročný Rask odchytal prvé dva zápasy prvého kola s Carolinou. Do tretieho duelu v torontskej "bubline" za stavu 1:1 už Fín nezasiahol. "" vysvetlil Rask svoje rozhodnutie a zamieril za manželkou a tromi deťmi vrátane novorodenca. Rask s Halákom získali v sezóne trofej Williama Jenningsa, určenú dvojici brankárov s najmenším počtom inkasovaných gólov v základnej časti. Boston získal Prezidentskú trofej za prvé miesto v nedokončenej základnej časti. V prvom kole play off síce vyradil Carolinu Hurricanes, ale v semifinále Východnej konferencie už nestačil na neskoršieho víťaza Stanleyho pohára Tampu Bay Lightning.Futbalisti bratislavského Slovana skončili v Lige majstrov bez toho, aby odohrali jediný zápas. Duel prvého predkola na pôde KÍ Klaksvík prehrali kontumačne 0:3, pretože tamojšie úrady nepustili do hry ani jeden z dvoch tímov, ktoré slovenský šampión na Faerské ostrovy vyslal. Zápas najskôr preložili zo stredy na piatok pre infekciu fyzioterapeuta Slovana z pôvodnej výpravy. Slovan dostal od UEFA možnosť odohrať duel o dva dni neskôr s náhradným tímom. Vo štvrtok dopoludnia preto odletela z Bratislavy na ostrovy druhá výprava Slovana s náhradníkmi z A-tímu i deviatimi juniormi. Všetci sa ešte pred odletom podrobili testom s negatívnym výsledkom. Mužstvo mal viesť z lavičky bývalý reprezentant Szilárd Németh ako asistent trénera rezervy Slovana. Aj v druhej výprave hostí sa však objavil po prílete pozitívny prípad na koronavírus a miestne zdravotnícke úrady nariadili karanténu aj pre náhradnú ekipu. Slovan preto pod hrozbou sankcií pre porušenie opatrení nenastúpil v čase plánovaného výkopu na zápas, na ihrisku boli pripravení iba hráči domáceho tímu. UEFA potom skontumovala zápas v prospech Faerčanov. Slovan podal proti rozhodnutiu spoza zeleného stola protest a odvolal sa aj na Športový arbitrážny súd, no verdikt nezvrátil. UEFA predtým adresoval viac ako trojstranový protest, v ktorom zhrnul údajné pochybenia faerskej strany a poukázal na neférové konanie zo strany miestnych úradov. "" tvrdil generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml. Klaksvík potom v druhom predkole LM vypadol s Young Boys Bern, Slovan sa posunul do Európskej ligy a tam nečakane rýchlo skončil po prehre v rozstrele na ihrisku fínskeho šampióna KuPS Kuopio.V auguste oslávil bývalý jamajský šprintér Usain Bolt 34. narodeniny a krátko po jeho bujarej párty ho pozitívne testovali na nový koronavírus. Potvrdil to jamajský minister zdravotníctva Christopher Tufton. Svetový rekordér v behu na 100 i 200 metrov musel okamžite nastupiť do domácej izolácie. Vo videu na sociálnej sieti potom vyzval všetkých, ktorí s ním boli v osobnom kontakte, aby prijali preventívne opatrenia a izolovali sa pred okolím. "" uviedol Bolt. Jamajská polícia potom okolnosti Boltovej narodeninovej párty údajne podrobila vyšetrovaniu.Bez Rafaela Nadala i šestice hráčok prvej svetovej desiatky odštartoval v posledný augustový deň grandslamový turnaj tenistov Roland Garros. Pre obavy z ochorenia Covid-19 sa rozhodli necestovať do New Yorku svetová jednotka Austrálčanka Ashleigh Bartyová, dvojka rebríčka WTA Rumunka Simona Halepová, Ukrajinka Jelina Svitolinová (5.), Holanďanka Kiki Bertensová (7.) i Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová (8.). Nasadenou jednotkou preto bola Češka Karolína Plíšková. Titul medzi mužmi mal obhajovať Nadal, no ešte začiatkom augusta vysvetlil svoj krok neísť do zámoria: "" Španiel sa napokon na okruh vrátil v polovivi septembra na turnaji ATP v Ríme. Na US Open nešiel ani Japonec Kei Nišikori, ktorý predtým koronavírus prekonal, no cítil tréningovú pauzu. Turnaj v New Yorku odohrali bez účasti divákov. Prísne bezpečnostné A hygienické opatrenia pred turnajom kritizoval Srb Novak Djokovič, kotrého napokon diskvalifikovali v osemfinále, keď frustrovaný odpálil loptićku priamo do krku čiarovej rozhodkyne.Slovenská volejbalová reprezentácia kadetov nemohla odcestovať na septembrové majstrovstvách Európy v Taliansku. Dôvodom bol pozitívny test na koronavírus u jedného z členov plánovanej výpravy. Slovenská volejbalová federácia (SVF) bezodkladne podnikla všetky potrebné kroky podľa platných nariadení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR. "" povedal športový riaditeľ SVF Marek Rojko. Slovenskí kadeti sa mali na šampionáte predstaviť v I. skupine spoločne s domácimi Talianmi, Turkami, Belgičanmi, Bulharmi a Fínmi.Úvodný duel novej edície futbalovej Ligy národov medzi Slovenskom a Českom bol v septembri dlho v ohrození pre nákazu v českom tíme, v Bratislave sa však napokon aj so súhlasom slovenských zdravotníckych úradov hralo. Česi museli najskôr o jeden deň odložiť svoju cestu na Slovensko, keďže testy odhalili Covid-19 u maséra tímu. Hygienici im namiesto letu nariadili cestu po zemi po skupinkách, už bez stredopoliara Tomáša Součeka i útočníka Patrika Schicka. Obe opory tímu išli pre blízky kontakt s masérom do karantény. Viaceré české kluby na čele so Slaviou Praha uvažovali aj o stiahnutí svojich nominovaných hráčov. Raňajšie testy v deň zápasu odhalili ďalší prípad koronavírusu v českej výprave, keď mal byť nakazený generálny manažér reprezentácie Libor Sionko. Tím musel absolvovať ďalšie kontrolné kolo testovania, Česi sa jeho výsledky dozvedeli s trojhodinovým sklzom až o 18.15 h a o pätnásť minút neskôr slovenskí hygienici napokon povolili konanie zápasu. Ten mal výkop o 20.45 h a český tím po jasnej prevahe vyhral nad Slovenskom 3:1. České úrady však pokračovanie tímu do ďalšieho duelu so Škótskom pre hrozbu šírenia nákazy nepripustili - po zákroku pražskej hygieničky išlo mužstvo do skrátenej karantény. Proti Škótsku tak Česi stavali úplne novú ekipu aj s novým realizačným tímom. Dočasný tréner David Holoubek mal k dispozícii iba narýchlo poskladaný kolektív z domácej súťaže a Škoti v Olomouci vyhrali 2:1. Národný tím Česka musel riešiť "koronu" potom aj v októbri, keď mu pred zápasmi v Izraeli a Škótsku vypadlo z kádra sedem hráčov a aj kouč Jaroslav Šilhavý.Začiatkom septembra sa koronavírus reťazovo šíril v kádri futbalistov Paríža St. Germain. Najskôr mali pozitívne testy traja hráči na čele s Brazílčanom Neymarom, okrem neho aj Angel Di Maria a Leandro Paredes. Všetci traja sa vrátili z Ibizy, kde rovnako ako niektorí ich ďalší spoluhráči dovolenkovali po finálovom turnaji Ligy majstrov. Francúzska liga vtedy už odštartovala, no Parížania ešte mali voľno po neúspešnom finále LM. O deň neskôr pribudli v PSG ďalší traja nakazení - Mauro Icardi, Marquinhos i brankár Keylor Navas. Marquinhosa pociťoval mierne príznaky ochorenia Covid-19. Pred septembrovým asociačným termínom sa k šestici pridal aj Kylian Mbappé, pre nákazu musel opustiť francúzsky národný tím pred duelom Ligy národov proti Chorvátsku. Bez "karanténnych" hráčov potom Paríž St. Germain neuspel vo svojom prvom dueli v novej sezóne francúzskej ligy, na ihrisku nováčika Racingu Lens prehral nečakane 0:1. "" netajil sklamanie kouč Thomas Tuchel. Deň po tejto prehre Neymar ukončil karanténu a na sociálnej sieti odkázal: "Svetová tenisová jednotka Ashleigh Bartyová sa po US Open nezúčastnila ani na ďalšom grandslamovom turnaji Roland Garros, na ktorom mala obhajovať titul. Dvadsaťštyriročná Austrálčanka sa rozhodla neabsolvovať cestu do Európy pre riziko spojené s pandémiou koronavírusu. "" uviedla Bartyová na instagrame. Po sedemnástich rokoch prvýkrát chýbal v mužskom pavúku Španiel Fernando Verdasco, pretože ho do hry nepustilo vedenie turnaja. Dôvodom bol pozitívny test na koronavírus, no podľa Španiela išlo o omyl. Tridsaťšesťročný veterán sa v auguste nakazil koronavírusom a vyliečil sa z neho. Pred Roland Garros mal oficiálny test opäť pozitívny, hoci si na vlastné náklady dal urobiť ďalšie dve a tie už vyšli negatívne. Napriek tomu ho na podujatie nepustili. "," hneval sa Verdasco a plánoval dokonca podať žalobu na organizátorov. Tí museli na poslednú chvíľu zredukovať limit na tribúnach na tisíc divákov denne. Donútila ich k tomu pandemická situácia vo Francúzsku. Pôvodne počítali s dennou návštevou až 20.000 ľudí, neskôr limit postupne znižovali.Koncom septembra ohlásil pozitívny výsledok testu na nový koronavírus švédsky futbalový útočník v službách milánskeho AC Zlatan Ibrahimovič. Na sociálnej sieti "Ibra" túto informáciu komentoval tradične svojským spôsobom: "" Tridsaťosemročný švédsky kanonier strávil v karanténe viac ako dva týždne a vynechal duely predkôl EL s nórskym Bodö/Glimt a portugalským Rio Ave i ligové stretnutia proti nováčikom Crotone a Spezia. Na trávniky sa vrátil v polovici októbra vo veľkom štýle, keď dvoma gólmi rozhodol o triumfe AC v mlánskom derby nad Interom 2:1. Neskôr sa zapojil do osvetovej kampane k zodpovednému prístupu počas pandémie a objavil sa vo videu, v ktorom vyzval na dodržiavanie základných protipandemických pravidiel. "" hovoril Zlatan v klipe natočenom na streche jednej z milánskych výškových budov, pričom si sám rúško nasadil na tvár.Do štartu nového ročníka hokejovej extraligy výrazne zasiahol koronavírus. Namiesto pôvodne plánovaných šiestich zápasov sa z programu 1. kola uskutočniil iba tri, keďže Nové Zámky, Košice i Miškovec hlásili pred spustením sezóny vo svojich kádroch pozitívne testy na ochorenie COVID-19. Vedenie súťaže potom pridalo do programu úvodného dňa aj predohrávku 7. kola HKM Zvolen - HC '05 iClinic Banská Bystrica. Pôvodne hrozilo, že 2. októbra sa Tipos extraliga v riadnom termíne pre zhoršenú pandemickú situáciu ani nezačne, no Úrad verejného zdravotníctva SR napokon na poslednú chvíľu ustúpil požiadavkám športovcov a povolil podujatia s maximálne 50 účastníkmi. Súťaž však naďalej čelila problémom, súvisiacim so širením nákazy v jednotlivých tímoch. Nové Zámky už pred štartom hlásili 20 pozitívnych, v Košiciach sa nakazila väčšina kádra, po ouvertúre sa pridali aj Liptovský Mikuláš a Michalovce. V polovici októbra putovali nútene do karantény aj Poprad, Banská Bystrica, Nitra a bratislavský Slovan, v ktorom mali 18 nakazených hráčov a päť členov realizačného tímu. Vírus sa o čosi neskôr nevyhol ani kabíne v Trenčíne. Takmer žiadne kolo sa tak nehralo kompletne v pôvodne plánovanom termíne, extraliga sa musela vyrovnať nielen s prísnym protkolom a neúčasťou divákov, ale aj s častými dohrávkami i permanentne neúplnou tabuľkou.Obranca Milan Škriniar a stredopoliar Stanislav Lobotka chýbali pre koronavírus slovenskej futbalovej reprezentácii v októbrovom semifinále baráže o účasť na EURO. Kým Škriniar mal pozitívny test po príchode na reprezentačný zraz, Lobotka naň ani nepricestoval. Jeho klub SSC Neapol bol totiž po viacerých pozitívnych testoch v izolácii. Napriek enormnej snahe sa vedeniu reprezentačného tímu nepodarilo vybaviť, aby Lobotka mohol posilniť národné mužstvo, hoci mal opakovane negatívne výsledky testu. Aj bez nich Slováci v Bratislave po bezgólovej remíze zdolali Írov v rozstrele z 11m a postúpili do novembrového finále baráže proti Severnému Írsku. Aj v Befaste mal potom Škriniar podľa talianskych médií pôvodne chýbať, keďže stopérovi milánskeho Interu mali zabrániť vycestovať talianske zdravotné úrady v rámci obmedzení v boji proti pandémii koronavírusu. Napokon však na zraz prišiel a na ihrisku pomohol k postupu Slovenska na európsky šampionát. Predtým po pozitívnom teste strávil Škriniar v karanténe až 21 dní a na trávniky sa vrátil až začiatkom novembra pri ligovej remíze s Atalantou Bergamo 1:1. "" vyhlásil slovenský obranca, ktorý nemal príznaky ochorenia Covid-19. Počas reprezentačného zrazu v okróbri mal pozitívny test pred duelom Ligy národov v Škótsku (0:1) krídelník Jaroslav Mihalík a po návrate zo Škótska aj vtedajší reprezentačný kouč Pavel Hapal. V trnavskom stretnutí LM poti Izraelu (2:3) preto viedol mužstvo z lavičky asistent Oto Brunegraf.V polovici októbra sa nákaze nevyhol ani kanonier futbalistov Juventusu Turín a portugalskej reprezentácie Cristiano Ronaldo. Pozitívny test mal pred duelom Ligy národov proti Švédsku ako jediný hráč tímu. Nemal žiadne symptómy ochorenia Covid-19 a cítil sa dobre, musel však nastúpiť do karantény, ktorú začal v Lisabone a dokončil vo svojej rezidencii v Turíne. Taliansky minister športu Vincenzo Spadafora naznačil, že Ronaldo porušil protipandemický protokol, keď cestoval na reprezentačný zraz. V tom čase bol totiž jeho klubu Juventus Turín v izolácii pre koronavírus u dvoch členov realizačného tímu. "" tvrdil minister. Ronaldo absentoval na trávniku dlhšie ako očakával, aj dva opakované testy totiž ukázali pozitívny výsledok. Útočník preto nestihol ani prestížny zápas Ligy majstrov proti FC Barcelona, v ktorom jeho tím prehral doma 0:2. Juventus sa bez Ronalda herne i výsledkovo trápil, v štyroch zápasoch strelil iba štyri góly a dosiahol jediné víťazstvo - 2:0 na ihrisku Dynama Kyjev v Lige majstrov. V najvyššej domácej súťaži iba remizoval zhodne 1:1 s Crotone a Hellasom Verona. Na trávniky sa vrátil až na začiatku novembra a hneď triumfálnym spôsobom, keď v lige proti Spezii skóroval už tri minúty po príchode na ihrisko za stavu 1:1 a dvoma gólmi napokon prispel k triumfu 4:1. "" vyzdvihol Ronaldov prínos kouč Andrea Pirlo. "," konštatoval Ronaldo.Americký tenista Sam Querrey po pozitívnom test na nový koronavírus počas októbrového turnaja ATP v Petrohrade tajne utiekol z krajiny. Miestne úrady ho predtým umiestnili do izolácie, tridsaťtriročný hráč však spolu s rodinou opustil krajinu na súkromnom lietadle bez toho, aby o tom organizátorov informoval. Querrey i jeho manželka mali po príchode do Ruska pred turnajom negatívne testy, no po štyroch dňoch im už vyšli pozitívne výsledky. Američana následne vyradili z turnaja a celú rodinu v nedeľu požiadali, aby zostala v karanténe vo svojom hoteli. V pondelok ich prišli skontrolovať lekári, no Querrey odmietol otvoriť s tým, že jeho malý syn spí. Rodina následne opustila hotel pred ďalšou kontrolou, ktorá sa mala konať v utorok. "" uviedli predstavitelia turnaja. Vedenie ATP vzápätí oznámilo, že vyšetruje incident z Petrohradu, no nemenovalo Querreyho. "" uviedla ešte v októbri ATP v oficiálnom stanovisku, no odvtedy o prípade mlčí. Podľa britského denníka The Guardian, ak by Querreyumu dokázali vážne porušenie protokolu, hroziť by mu mohla pokuta až 100.000 amerických dolárov a až trojročný dištanc.Koronavírus úradoval aj na cyklistických pretekoch Giro d'Italia. Plošné testovanie konvoja počas prvého voľného dňa znamenalo predčasný koniec tímov Mitchelton-Scott a Jumbo-Visma. Pozitívny výsledok už pred 8. etapou po miernych príznakoch hlásil líder Mitchelton Simon Yates, po ňom sa nakazili aj ďalší štyria členovia a austrálsky tím preto odstúpil z pretekov. Pre rovnaký krok sa len pár minút pred štartom 10. etapy rozhodla aj stajňa Jumbo-Visma, pozitívny bol Holanďan Steven Kruijswijk, tretí v predchádzajúcej edícii posujatia. Sunweb musel poslať do izolácie Austrálčana Michaela Matthewsa. Po jednom nakazenom mali aj realizačné tímy Ineosu a AG2R. Následne sa viacerí cyklisti vyjadrili, že v Taliansku sa nedodržiava zdravotný protokol. Americká stajňa Education First dokonca vyzvala na predčasné ukončenie pretekov. Nakaziť sa malo aj 17 policajných motorkárov v sprievode. Belgičan Thomas De Gendt povedal, že sa v takejto situácii necíti bezpečne a nedokáže poriadne myslieť na športový výkon. Kritikou na antigénové testovanie na Gire nešetril manažér Bory-hansgrohe Ralph Denk: "" vyhlásil manažér tímu, za ktorý jazdí aj Peter Sagan. Počas druhého voľného dňa sa objavili dva ďalšie pozitívne prípady, jedným z nakazených bol kolumbijský šprintér Fernando Gaviria z tímu UAE Emirates Zaujímavé je, že pozitívne ho na koronavírus testovali už aj v marci.Vedenie najvyššej talianskej futbalovej súťaže skontumovalo zápas Neapola z 3. kola Serie A v prospech domáceho Juventusu Turín 3:0. Neapolu navyše odpočítalo bod v tabuľke. Duel mal byť na programe 4. októbra, no hostia na odporúčanie hygienika nevycestovali pre koronavírus v tíme. Nákaza sa v Neapole objavila po zápase s Janovom, pozitívny výsledok mali traja členovia klubu, ako prvý poľský stredopoliar Piotr Zielinski, následne potvrdili infekciu u člena realizačného tímu "Partenopei" Giandomenica Costiho, neskôr aj u stredopoliara Eljifa Elmasa. Neapol, za ktorý hrá aj slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, bol napriek tomu pripravený odcestovať na zápas, no napokon mu to miestne úrady zakázali. Napriek objektívnym príčinám disciplinárna komisia dospela k záveru, že Neapol nepostupoval podľa protokolu Serie A a rozhodla o administratívnom víťazstve Juventusu. Hoci rozhodnutie verejných úradov mohlo prelomiť pravidlá ligy, vyšetrovanie neodhalilo okolnosti, ktoré by bránili ceste do Turína.Hádzanári Tatrana Prešov nemohli vycestovať na októbrový zápas 2. kola Európskej ligy do Lisabonu proti tamojšiemu Sportingu. Európska hádzanárska federácia (EHF) ho presunula na iný termín po viacerých pozitívnych testoch na koronavírus u hráčov 15-násobného slovenského majstra. Tím Tatrana absolvoval vinné vyšetrena antigévými testami pred odchodom do Portugalska. "" informoval generálny manažér Miroslav Benický. Tatran predtým hral s USAM Nimes Gard (22:28) a vo francúzskom tíme sa po zápase vyskytli pozitívni hráči. "" dodal Benický. Väčšina pozitívne testovaných hráčov v Tatrane s výnimkou dvoch členov kádra nemala žiadne výraznejšie symptómy ochorenia.Futbalový Slovan Bratislava hlásil pred šlágrom 11. kola Fortuna ligy na ihrisku DAC Dunajská Streda (1:1) až štrnásť pozitívnych prípadov v klube. Pred zápasom prišiel pre karanténne opatrenia o celý realizačný tím vrátane hlavného kouča Darka Milaniča. Jeho funkciu oficiálne prevzal tréner juniorky Stanislav Moravec, na lavičke bol aj asistent trénera v juniorke Szilárd Németh, no mužstvo počas celého priebehu burcoval od postrannej čiary viceprezident a generálny riaditeľa Slovana Ivan Kmotrík ml. Ten však v zápise figuroval iba ako vedúci mužstva. "," hneval sa na tlačovej konferencii po zápase tréner DAC Bernd Storck. Podľa disciplinárky Slovenského futbalového zväzu Kmotrík ml. svojim správaním porušil pravidlá a vymerala mu trest zákazu vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky a priestorov extrasedenia až do 30. júna 2021. Slovanu zároveň udelila finančnú pokutu 2000 eur. Podľa predsedu DK SFZ Miroslava Vlka mohol byť na lavičke, ale nemal mužstvo koučovať. ", " reagoval šéf úradujúceho majstra. Domáci DAC chcel pred šlágrom bezplatne pretestovať majiteľov permanentiek na prítomnosť koronavírusua tých s negatívnym výsledkom pustiť na štadión, no túto prevratnú iniciatívu napokon zamietol Regionálny úrad verejného zdravotníctva. "" reagoval majiteľ dunajskostredského klubu Oszkár Világi.Viaceré športové osobnosti oznámili v októbri po nástupe druhej vlny pandémie pozitívne testy na koronavírus. Týždeň po skončení sezóny v NHL sa ním nakazil Kanadský hokejista Connor McDavid z tímu NHL Edmonton Oilers. Mal iba mierne príznaky, rovnako ako senegalský futbalista Liverpoolu Sadio Mane, či vtedajší kouč hokejistov iClinic Bratislava Capitals Rostislav Čada. Po návrate z otváracích pretekov novej sezóny Svetového pohára alpských lyžiarov v Söldene musel ísť pe koronavírus do karantény držiteľ veľkého glóbusu za celkové víťazstvo z uplynulého ročníka seriálu Aleksander Aamodt Kilde. Desaťdňovú izoláciu po pozitívnom teste absolvoval v tomto mesiaci prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino, ochorenie neobišlo ani svetovú tenisovú dvojku a svojnásobnú grandslamovú šampiónku Simonu Halepovú z Rumunska. "" napísal koncom októbra aj slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín z talianskeho Sassuola. Ten mal negatívny výsledok testu opäť až v polovici novembra a nemohol tak pomôcť národnému tímu vo finále baráže o postup na majstrovstvá Európy na pôde Severného Írska, v ktorom Slováci zvíťazili 2:1 po predĺžení.Futbalista FC Liverpool Mohamed Salah sa v polovici novembra nakazil koronavírusom s najväčšou pravdepodobnosťou na bratovej svadbe v Káhire. Útočník sa na nej zúčastnil pred zápasom kvalifikácie Afrického pohára národov proti Togu. Namiesto neho putoval do karantény, izoloval sa v izbe jedného z hotelov. Dvadsaťosemročný hráč mal iba mierne príznaky ochorenia, do kádra Liverpoolu sa vrátil v novembri pred duelom LM s Atalantou Bergamo. V egyptskom národnom tíme sa infikoval aj stredopoliar Arsenalu Londýn Mohamed Elnenymali. Pri asociačnom výjazde sa nakazil aj uruguajský reprezentant Luis Suarez. Útočník Atletica Madrid vynechal zápas kvalifikácie MS 2022 proti Brazílii a neskôr aj šláger španielskej ligy s Barcelonou. Až desať hráčov a šesť členov realizačného tímu uruguajskej reprezentácie malo pozitívne testy na ochorenie Covid-19 a tamojšia futbalová asociácia preto dostala od miestnych úradov pokutu za porušenie hygienických nariadení. Kritika sa spustila po zverejnení fotografie na sociálnych sieťach, na ktorej bolo po víťazstve nad Kolumbiou deväť hráčov pohromade na spoločenskej udalosti. Päť z nich malo neskôr pozitívne testy. "," citovala agentúra DPA uruguajského ministra zdravotníctva Daniela Salinasa. "" reagoval rovnako pozitívny kapitán Uriguaja Diego Godin.Novembrový termín futbalovej Ligy národov poznačili dve kontumácie, ktoré sa dotkli reprezentácií Nórska a Ukrajiny. Nórom nedovolili domáce zdravotnícke úrady vycestovať na zápas v Rumunsku. Celému reprezentačnému tímu nariadili karanténu po pozitívnom teste na koronavírus u obrancu Omara Elabdellaouiho. Nórsko bolo podľa verdiktu komisie UEFA zodpovedné za neodohranie zápasu a podľa pravidiel nasledovala kontumácia v prospech Rumunov. Nórsky futbalový zväz informoval, že rozhodnutie svojich úradov o zákaze cesty do Bukurešti nemohol ovplyvniť. Na zápas vo Švajčiarsku nemohli pre ohnisko nákazy v tíme zasa nastúpiť Ukrajinci. Po príchode do krajiny svojho súpera sa koronavírus objavil u trojice hráčov Jevhena Makarenka, Eduarda Sobola a Dmytra Riznyka. Celý ukrajinský káder i realizačný tím tak podstúpili opätovné testovanie, to odhalilo ďalšie štyri prípady nákazy. Hlavný hygienik v kantone Luzern preto nariadil, že celá výprava hostí musí ísť do karantény. UEFA duel skontumovala v prospech Švajčiarov, tí sa vďaka víťazstvu za "zeleným stolom" zachránili v A-divízii Ligy národov, Ukrajina zostúpila do "béčka".Úvodné dva slalomy novej sezóne Svetového pohára alpských lyžiarok vo fínskom Levi sa išli v novembri bez účasti švédskej reprezentantiek. Ich hlavný tréner Christian Thoma mal pozitívny test na nový koronavírus a celý tím skončil vo Fínsku v karanténe. Ôsmim Švédkam na čele s vicemajsterkou sveta v slalome Annou Swennovou-Larssonovou síce vyšli negatívne testy, v kontakte s koučom však boli vyše pätnásť minút a fínske úrady nariadili celej výprave izoláciu. "" reagoval manažér švédskeho tí,u Tommy Eliasson. Slovenská reprezentantka Petra Vlhová postupujovala nanajvýš opatrne, aby sa jej vyhol podobný prípad. "" povedal Vlhovej tréner Livio Magoni, jeho zverenka potom v Levi ukoristila dve víťazstvá.Slovenské biatlonistky Paulína a Ivona Fialkové nemohli absolvovať úvodné dve kolá nového ročníka Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti. V ich tíme sa pred ouvertúrou objavil pozitívny prípad na koronavírus. Spolu s trénermi Annou Murínovou, Jakubom Leščinským, fyzioterapeutom Jakubom Hudákom a servismanmi Mihom Plahutnikom a Štefanom Lichoňom museli nastúpiť do karantény v Štokholme. Keďže vo Švédsku, kde predtým trénovali, platia prísne karanténne opatrenia, nemohli sa zúčastniť ani na jednom z dvojice posujatí vo fínskom stredisku. Do seriálu zasiahli po opakovaných negatívnych testoch až 11. decembra v rakúskom Hochfilzene, no v prvom šprinte výsledkovo zaostali - Ivona skončila s dvoma chybami (1+1) na 58. mieste, Paulína minula až štyri terče (3+1) a finišovala až na 86. pozícii a po pretekoch priznala: "Úradujúci víťaz Svetového pohára v skokoch na lyžiach Rakúšan Stefan Kraft i jeho tímový kolega Michael Hayböck mali koncom novembra pozitívne testy na koronavírus. Už skôr ochorenie Covid-19 diagnostikovali aj u ich kolegov z rakúskej reprezentácie Gregora Schlierenzauera, Philippa Aschenwalda a šéftrénera Andreasa Widhölzla. Kraft a Hayböck sa dozvedeli výsledky pár hodín pred podujatím vo fínskej Ruke. Obaja boli bez príznakov, ale pre karanténu vynechali aj decembrové podujatie ročníka v ruskom Nižnom Tagile. Tam zasiahol vírus aj ďalšiu časť rakúskej výpravy - pozitívny výsledok mali štyria skokani Daniel Huber, Thomas Lackner, Manuel Fettner a Jan Hörl.Sedemnásobný majster sveta formuly 1 Lewis Hamilton mal na začiatku decembra pozitívny test na koronavírus. Tridsaťpäťročný Brit tak vynechal Veľkú cenu Sachiru, no už predtým mal vo vrecku siedmy titul svetového šampióna, čím vyrovnal rekord Nemca Michaela Schumachera. Hamilton absolvoval predtým pred pretekmi v Bahrajne v priebehu týždňa tri testy s negatívnym výsledkom, štvrtý však priniesol pozitívny výsledok. "" uviedla FIA v stanovisku. V tíme Mercedes ho na Veľkej cene nahradil George Russell. Hamilton bol tretí infikovaný jazdec v sezóne F1, pred ním mali pozitívne výsledky Sergio Perez a Lance Stroll. "" vyhlásil Hamilton po prekonaní ochorenia. Na okruhy sa vrátil 13. decembra na záverečnej sezónnej VC v Abú Zabí a obsadil tretiu priečku. "" konštatoval Brit po pretekoch.Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Adam Botek mal v decembri pozitívny test na koronavírus. Nemohol tak nastúpiť do tréningového centra v Šamoríne a namiesto toho išiel do domácej karantény. Do izolácie museli ísť aj jeho kolegovia z tímu Erik Vlček, Mariana Petrušová, tréner Peter Likér a masér Igor Viszlai. Testy absolvovali pred vstupom do šamorínskej "bubliny", ktorú chceli využiť na kondičné tréningy. "" informoval podľa oficiálnej stránky Slovenského olympijského a športového výboru tréner slovenských rýchlostných kanoistov Peter Likér.Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) René Fasel i generálny sekretár Horst Lichtner mali pozitívne testy na koronavírus. Museli tak zrušiť plánované decembrové stretnutie s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom, s ktorým mali rokovať o usporiadaní budúcoročných majstrovstiev sveta v krajine. "" uviedol Fasel, ktorý zostal v desaťdňovej karanténe. Stretnutie s bieloruským prezidentom odložili na neurčito ako aj plánovanú videokonferenciu s národnými asociáciami. Organizácia budúcoročných MS je ohrozená, keďže sa Bielorusko zmieta v nepokojoch po vyhlásení výsledkov augustových prezidentských volieb, po ktorých sa v krajine spustili masívne protesty proti Lukašenkovmu režimu. Lotyšsko, ako druhá hostiteľská krajina, sa od sporných volieb verejne dištancuje od spolupráce s Bieloruskom.