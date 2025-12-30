< sekcia Šport
V roku 2025 odišli športové legendy, ale aj súčasné hviezdy
Teraz.sk prináša prehľad úmrtí najvýznamnejších osobností zo sveta športu za uplynulých 12 mesiacov podľa TASR.
Bratislava 30. decembra (TASR) - V roku 2025 opustilo športový svet niekoľko významných športových osobností. Slovensko sa v januári rozlúčilo s olympijským víťazom v boxe Jánom Zacharom, v lete šokovala futbalový svet informácia o tragickom úmrtí futbalistu FC Liverpool Dioga Jotu a jeho brata, a potom aj správa o tragickom skone biatlonistky Laury Dahlmeierovej. TASR prináša prehľad úmrtí najvýznamnejších osobností zo sveta športu za uplynulých 12 mesiacov.
Vo veku 103 rokov zomrela 2. januára najstaršia žijúca olympijská víťazka na svete, maďarská gymnastka Ágnes Keletiová. Získala na dvoch olympijských hrách dovedna desať medailí vrátane piatich zlatých. Vo veku 102 rokov sa stala 7. septembra 2023 najstaršou žijúcou olympijskou víťazkou všetkých čias, keď prekonala maďarského vodného pólistu Sándora Taricsa.
V ten istý deň zomrel vo veku 96 rokov bývalý slovenský boxer a olympijský víťaz Ján Zachara. Zachara bol dovtedy najstarší žijúci olympijský víťaz zo Slovenska. V roku 1952 vybojoval nečakane zlato v hmotnostnej kategórii do 57 kilogramov. Do boxerského klubu nastúpil, keď mal 15 rokov a do ringu vstúpil v čase druhej svetovej vojny v roku 1944. Na OH v Helsinkách v roku 1952 vo finále zdolal favorizovaného Taliana Sergia Caprariho. Štartoval aj na OH v Melbourne v roku 1956, na ktorých sa prebojoval do štvrťfinále. Československú socialistickú republiku (ČSSR) reprezentoval taktiež na majstrovstvách Európy v rokoch 1949, 1955 a 1959.
Vo veku 84 rokov zomrel 17. januára bývalý škótsky futbalista Denis Law. Podľa agentúry AP trpel Law od roku 2021 demenciou. Je to je jediný škótsky futbalista, ktorý získal Zlatú loptu (Ballon d'Or) magazínu France Football. Prestížnu cenu dostal v roku 1964. Preslávil sa najmä v drese Manchestru United, počas 11-ročného pôsobenia na Old Trafford nastrieľal 237 gólov v 404 zápasoch. V historickej streleckej tabuľke klubu figuruje na treťom mieste, viackrát skórovali len Wayne Rooney a Bobby Charlton.
Vo veku 73 rokov zomrel 25. januára po chorobe člen Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) Dražen Dalipagič. Bývalý reprezentant Juhoslávie patril v 70. a 80. rokoch k najlepším hráčom Európy, v roku 1991 ho FIBA zaradila medzi 50 historicky najlepších hráčov. Vo svojej bohatej zbierke úspechov má kompletnú medailovú zbierku z olympijských hier - zlato získal v roku 1980 v Moskve, striebro v roku 1976 v Montreale a bronz v roku 1984 v Los Angeles. Okrem toho bol Dalipagič majstrom sveta (1978) a trojnásobným majstrom Európy (1973, 1975 a 1977).
Na konci mesiaca 29. januára zomrel vo veku 26 rokov na rakovinu nemecký hokejový reprezentant Tobias Eder. Útočník Eisbärenu Berlín ešte nastúpil na MS v Česku v roku 2024 a skóroval vo víťaznom stretnutí proti Slovensku. Za nemeckú reprezentáciu odohral celkovo 27 duelov, jeho gól proti Slovensku (6:4) bol jeho jediným na svetovom šampionáte. V sezóne oslavoval aj titul s Eisbärenom, no už krátko po MS mu objavili zhubný nádor.
Vo veku 63 rokov náhle zomrel 4. februára bývalý slovenský hokejista Karol Ondreička. Odchovanec banskobystrického hokeja prišiel do Slovana Bratislava ako 21-ročný a v 80-tych rokoch zaň odohral takmer 10 sezón. Vo federálnej lige si zahral aj za Duklu Trenčín. Po odchode zo Slovana si v sezóne 1992/1993 vyskúšal druhú najvyššiu súťaž v drese Zvolena. V jej závere zamieril do fínskeho klubu HeKi, no od ďalšej sezóny sa vrátil na Slovensko. V drese Martina následne odohral tri sezóny v slovenskej extralige, kariéru uzavrel štyrmi sezónami v drese Banskej Bystrice.
Vo veku 88 rokov zomrel 27. februára bývalý ruský a neskôr francúzsky šachista Boris Vasilievič Spasskij. Už ako 16-ročný získal titul medzinárodný šachový majster a o dva roky neskôr v roku 1955 sa stal juniorským majstrom sveta. V poradí desiaty majster sveta sedel na šachovom tróne v rokoch 1969 až 1972, kým neprehral v slávnom dueli s Američanom Robertom "Bobbym" Fischerom.
Vo veku 41 rokov zomrel 28. februára bývalý hráč najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Tomáš Pančík. Niekdajší stredopoliar Dukly Banská Bystrica podľahol leukémii. Pančík pomohol Dukle v sezónach 2007/08 a 2008/09 k záchrane, obliekal aj dresy Podbrezovej, Moldavy nad Bodvou, Detvy či Žarnovice. V súťaži, ktorá dnes nesie názov Niké liga, nastúpil na 32 duelov. Ešte v minulej sezóne nastúpil v šiestej najvyššej súťaži za Bacúch.
Vo veku 49 rokov zomrel 2. marca legendárny ruský zápasník Buvajsar Sajtijev. Mnohí ho považovali za jedného z najlepších voľnoštýliarov histórie. Rodák z Dagestanu získal v kategórii do 74 kg zlato na OH 1996 v Atlante, 2004 v Aténach i 2008 v Pekingu, vybojoval aj šesť titulov majstra sveta a šesť titulov majstra Európy. Aktívnu kariéru ukončil v roku 2009. V roku 2007 ho Medzinárodná zápasnícka federácia (FILA, dnes UWW) spoločne s Alexandrom Karelinom vyhlásila za najlepšieho zápasníka v histórii.
Svet opustil 9. marca aj šesťnásobný olympijský víťaz v gymnastike Akinori Nakajama z Japonska vo veku 82 rokov. Získal celkovo 10 olympijských medailí (6-2-2). Miestne médiá ako príčinu smrti uviedli rakovinu žalúdka. Legendárny gymnasta získal aj 12 medailí na majstrovstvách sveta, z toho sedem zlatých.
Vo veku 59 rokov zomrel 14. marca bývalý slovenský cyklista Peter Hric. Bol špičkový cyklokrosár, neskôr aj výborný horský cyklista (v tomto odvetví súťažil na OH 1996 v Atlante), ale presadil sa aj v cestnej cyklistike. Hric zomrel v Luxembursku, kde sa usadil na začiatku profesionálnej kariéry v roku 1991.
Vo veku 45 rokov zomrel 16. marca bývalý český hokejový obranca Tomáš Klouček. O život prišiel 16. marca pri tragickej nehode na zjazdovke v Špindlerovom Mlyne. Príčinou úmrtia bol náraz do rozvádzača elektriky na okraji zjazdovky. Hráčsku kariéru ukončil po sezóne 2016/2017. Odchovanec pražskej Slavie mal na konte celkovo 141 zápasov v zámorskej NHL, kde si obliekal dresy New Yorku Rangers, Nashvillu Predators a Atlanty Thrashers. Na Slovensku pôsobil v sezóne 2011/2012 v HC Lev Poprad, s HC Košice získal v ročníku 2013/2014 majstrovský titul.
Na následky rakoviny prostaty zomrel 20. marca írsky podnikateľ a televízny expert Eddie Jordan, zakladateľ tímu formuly 1 Jordan. Mal 76 rokov. V oficiálnom stanovisku pre médiá jeho rodina uviedla, že zomrel pokojne v kruhu najbližších v Kapskom Meste. Pod patronátom Jordana debutoval v seriáli F1 Nemec Michael Schumacher, neskorší sedemnásobný víťaz šampionátu. Počas fungovania tímu do roku 2005 sa v monoposte vymenilo viacero známych mien, ako napríklad Damon Hill, Rubens Barichello, Heinz-Harald Frentzen, Jean Alesi a mnohí ďalší. V seriáli F1 dokázal Jordan zvíťaziť v štyroch pretekoch, celkovo odjazdil tím 250 podujatí. Jeho aktuálnym nasledovníkom je po sérii predajov Aston Martin.
Bývalý americký profesionálny boxer a majster sveta v ťažkej váhe George Foreman, ktorý v ikonickom zápase obhajoval svoj titul proti Muhammadovi Alim, zomrel 22. marca vo veku 76 rokov. Kariéra „Big Georgea“ trvala v ringu 30 rokov (1967 - 1997), z 81 súbojov dokázal vyhrať 76 duelov. Na olympijských hrách v Mexiku v roku 1968 získal zlatú medailu v ťažkej váhe. Prvý opasok pre svetového šampióna prišiel o päť rokov neskôr, keď zdolal Joea Fraziera. Druhýkrát sa stal majstrom sveta v roku 1994 po výhre nad Michaelom Moorerom, vtedy bol historicky najstarší šampión v ťažkej váhe. Jeho bohatú boxerskú kariéru najviac preslávila rivalita s Muhammadom Alim a ich slávny súboj „Rachot v džungli“. Foremana uviedli neskôr do Medzinárodnej siene slávy boxu, svojimi úspechmi sa zaradil na popredné pozície medzi najlepšími boxermi všetkých čias.
Vo veku 78 rokov zomrel 3. apríla bývalý československý hokejový reprezentant Jiří Kochta. Majster sveta z roku 1972 a dvojnásobný olympijský medailista skonal po dlhom boji s chorobou. Rodák z Prahy získal s československou reprezentáciou šesť cenných kovov na MS vrátane zlata z domáceho šampionátu v Prahe 1972. Bývalý útočník má v zbierke takisto striebro zo ZOH 1968 v Grenobli, o štyri roky neskôr pomohol v Sappore k zisku bronzu. Za národný tím odohral 148 zápasov a strelil 56 gólov.
Vo veku 62 rokov zomrel 9. apríla dlhoročný manažér zámorských hokejových klubov Ray Shero. Ako generálny manažér Pittsburghu Penguins získal v roku 2009 Stanleyho pohár. Päť rokov pôsobil v tejto funkcii aj v New Jersey Devils.
O deň neskôr 10. apríla zomrel aj bývalý holandský futbalový tréner Leo Beenhakker vo veku 82 rokov. Beenhakker viedol Real Madrid v rokoch 1986 až 1989 a neskôr v roku 1992. S „bielym baletom“ vybojoval šesť trofejí vrátane troch španielskych titulov v rade. Okrem Realu viedol Holanďan aj Ajax Amsterdam a Feyenoord Rotterdam i reprezentácie Holandska, Saudskej Arábie, Trinidadu a Tobaga či Poľska.
Futbalový svet zasiahla 20. apríla ďalšia smutná správa, keď vo veku 76 rokov zomrel bývalý nemecký futbalový tréner Werner Lorant. V sezóne 2008/09 a potom i v roku 2012 si vyskúšal aj pôsobenie na Slovensku, keď viedol DAC Dunajská Streda. Počas bohatej kariéry strávil viac ako deväť rokov na lavičke tímu Mníchov 1860 a doviedol ho do Pohára UEFA a k štvrtému miestu v domácej Bundeslige. Pôsobil aj v ďalších tradičných nemeckých kluboch Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt či Schalke 04. Okrem Slovenska trénoval aj v Turecku, kde necelý rok šéfoval lavičke Fenerbahce Istanbul.
Vo veku 77 rokov zomrel 22. apríla bývalý generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Peter Židovský. Počas hráčskej kariéry obliekal Židovský dresy bratislavských klubov Vajnory, ČH, Slovan a Trnávka. Na funkcionárskej úrovni zastával na vtedajšom Československom zväze telesnej výchovy viacero športových odvetví a neskôr pôsobil na sekretariáte futbalového zväzu. Po dvoch rokoch sa presunul na post vedúceho sekretára a z neskoršej pozície generálneho sekretára SFZ koordinoval vstup Slovenska do štruktúr a súťaží Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) a Európskej futbalovej únie (UEFA).
Prvého mája prišla informácia o úmrtí legendárneho fanúšika španielskej futbalovej reprezentácie Manuela Cáceresa Artesera, ktorého svet poznal pod menom „Manolo el del Bombo“. Mal 76 rokov. Manolo a jeho charakteristický bubon boli pravidelnou súčasťou stretnutí španielskeho tímu, reprezentáciu sprevádzal na desiatich majstrovstvách sveta a ôsmich európskych šampionátoch. Najskôr ho hospitalizovali s respiračnými problémami a potom zomrel v nemocnici vo Villarreale.
Ďalšia osobnosť, ktorá v roku 2025 opustila športový svet, je bývalý nemecký jazdec Formuly 1 a víťaz pretekov 24 hodín Le Mans Jochen Mass. Svoju kariéru v F1 odštartoval v tíme Surtees, neskôr pôsobil aj v stajni McLaren. Jediné víťazstvo v kráľovskej motoristickej sérii dosiahol v roku 1975 na VC Španielska. Preteky však boli predčasne ukončené po vážnej nehode jeho tímového kolegu Rolfa Stommelena, pri ktorej zahynulo niekoľko divákov, a Mass si za triumf pripísal len polovičné body. Z Formuly 1 odišiel v roku 1982. O sedem rokov neskôr zvíťazil v prestížnych vytrvalostných pretekoch Le Mans 24. Zomrel 4. mája po komplikáciách spôsobených mozgovou príhodou, ktorú utrpel vo februári. Mal 78 rokov.
Jedenásteho mája zomrel vo veku 76 rokov bývalý československý hokejový reprezentant a obranca Ľubomír Ujváry. Počas 13 sezón v Slovane Bratislava odohral 544 ligových zápasov, v ktorých strelil 51 gólov. V 70-tych rokoch tvoril obrannú dvojicu s Jozefom Bukovinským, ktorá kryla chrbát útočnej formácii bratov Šťastných. Spoločne sa výrazne podieľali na zisku federálneho majstrovského titulu pre Slovan a slovenský klubový hokej v roku 1979. Na konte má aj jeden významný reprezentačný úspech. Na MS 1970 v Štokholme prispel k zisku bronzovej medaily. Celkovo odohral v najcennejšom drese 21 stretnutí a dvakrát skóroval.
Na následky pádu z výšky zomrel 9. júna bývalý slovenský futbalista Marek Košút. Tragicky zahynul vo veku 36 rokov. V najvyššej slovenskej súťaži odohral 16 zápasov v drese FC Nitra. Počas kariéry hral aj za Duslo Šaľa, Nové Zámky a Slovan Galanta.
Prvého júla zomrel vo veku 93 rokov člen Hokejovej siene slávy v Toronte Alex Delvecchio. V NHL odohral 24 sezón, všetky v drese Detroitu Red Wings, s ktorým trikrát získal Stanleyho pohár. Za „červené krídla“ hrával v rokoch 1951 - 1973. V 1671 zápasoch základnej časti nazbieral 1325 bodov. Niekoľko sezón bol spoluhráč ďalšej legendy Gordieho Howea. Stanleyho pohár získal v rokoch 1952, 1954 a 1955. V zbierke trofejí mal aj Lady Byng Trophy pre hráča najlepšieho spájajúceho vysoké herné kvality a správanie džentlmena. Do Hokejovej siene slávy v Toronte ho uviedli v roku 1977. V roku 2017 ho NHL vybrala medzi 100 najlepších hráčov svojej histórie pri príležitosti ligovej storočnice.
O dva dni neskôr 3. júla šokovala futbalový svet správa o úmrtí futbalistu FC Liverpool Dioga Jotu. Ten zomrel po autonehode v Španielsku vo veku 28 rokov. Jota cestoval v aute aj so svojím bratom Andrem, ich vozidlo zišlo z cesty. K incidentu došlo na ceste A-52 v provincii Zamora na západe Španielska. K tragédii prišlo len dva týždne po tom, čo sa Jota oženil so svojou dlhoročnou priateľkou Rute Cardosovou v Porte. Majú spolu tri deti. Portugalský útočník hral za Liverpool od roku 2020, do klubu prišiel z Wolverhamptonu za 41 miliónov libier.
Tretieho júla zomrel vo veku 61 rokov zomrel aj bývalý futbalový brankár Peter Rufai. Niekdajší reprezentant Nigérie skonal na následky choroby. Brankár prezývaný „Dodomayana“ nastúpil za národný tím v rokoch 1983 až 1998 v 65 zápasoch. Zúčastnil sa aj na MS 1994, ktoré boli pre Nigériu premiérové a dosiahla na nich doposiaľ najlepšie umiestnenie (9. miesto). Rufai bol s národným tímom aj o štyri roky neskôr na MS vo Francúzsku a zároveň sa podieľal aj na druhom z troch titulov „Super Eagles“ v Africkom pohári národov, keď jeho tím zdolal v tuniskom finále Zambiu 2:1 (1994).
Devätnásteho júla zomrel vo veku 88 rokov zomrel bývalý reprezentant Československa v hádzanej a neskôr tréner Vojtěch Mareš. V rokoch 2002 až 2004 bol kormidelníkom ženského reprezentačného tímu Slovenska. Mal kompletnú medailovú zbierku z majstrovstiev sveta - zlato (1967), striebro (1958, 1961) i bronz (1964). V reprezentácii odohral cez 100 duelov, po konci hráčskej kariéry viedol z pozície hlavného trénera aj mužov Československa. Na olympiáde 1988 v Soule sa s nimi umiestnil na šiestej pozícii. Neskôr koučoval ženské reprezentačné tímy Slovenska a Česka.
Dňa 17. júla tragicky opustil svet vo veku 56 rokov rakúsky vyznávač extrémnych športov Felix Baumgartner, ktorý sa v roku 2012 preslávil zoskokom zo stratosféry. Zahynul pri nehode počas paraglajdingu. K tragédii došlo v severnom Taliansku v regióne Marky. Polícia v meste Porto Sant'Elpidio na pobreží Jadranského mora po nehode identifikovala Baumgartnera. Podľa denníka Corriere della Sera prišlo Rakúšanovi vo vzduchu náhle nevoľno a stratil kontrolu nad svojím padákovým klzákom. Dopadol do hotelového bazéna v rekreačnom rezorte, pričom poranil mladú ženu. Baumgartner bol na mieste mŕtvy.
V lete obletela svet ďalšia šokujúca informácia. Bývalá nemecká biatlonistka Laura Dahlmeierová zomrela 28. júla vo veku 31 rokov počas horolezeckého výstupu v Pakistane. Dvojnásobná olympijská šampiónka bola nezvestná od pondelka, keď ju počas výstupu na horu Laila Peak zasiahli padajúce kamene. Dahlmeierovú zasiahol skalný zosuv v pondelok okolo poludnia v nadmorskej výške približne 5700 metrov a odvtedy strávila v náročnom teréne dve noci v mínusových teplotách a snehu. Počas biatlonovej kariéry získala dve zlaté a jednu bronzovú medailu na ZOH v Pjongčangu. Stala sa tak prvou biatlonistkou, ktorá získala na jedných hrách zlato v šprinte aj stíhacích pretekoch. Okrem toho zaknihovala aj 20 víťazstiev vo svetovom pohári a v sezóne 2016/17 sa stala jeho celkovou víťazkou. Biatlonovú kariéru ukončila vo veku 25 rokov.
Začiatkom mesiaca 3. augusta zomrel bývalý hokejový útočník Peter Veselovský, mal 60 rokov. Väčšinu hráčskej kariéry strávil v Košiciach. Počas deviatich sezón s nimi získal federálny titul (1989), v rokoch 1995 a 1996 sa tešil z triumfu v slovenskej extralige. V najvyššej československej súťaži odohral 253 zápasov, strelil 84 gólov a pridal 104 asistencií. Neskôr si obliekal dresy Plzne, Karlových Varov, Liptovského Mikuláša, francúzskeho Caenu či maďarského Dunaújvárosu. V sezóne 1992 reprezentoval Československo na MS aj zimnej olympiáde v Albertville. Z oboch podujatí si odniesol bronzové medaily.
V septembri vo veku 78 rokov zomrel 5. septembra bývalý kanadský brankár Ken Dryden, člen Hokejovej siene slávy v Toronte. V 70. rokoch minulého storočia pomohol Montrealu Canadiens vyhrať šesťkrát Stanleyho pohár. „Habs“ oznámili úmrtie Drydena, ktorý prehral svoj boj s rakovinou. Najúspešnejšiemu tímu NHL pomohol k šiestim titulom. Päťkrát získal Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára súťaže, na konte mal aj Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika sezóny. V ročníku 1970/71 dostal ocenenie Conn Smythe Trophy, ktoré patrí do rúk najužitočnejšieho hráča play off. Do Siene siene slávy ho uviedli v roku 1983.
Pár dní po ňom 14. septembra zomrel ďalší legendárny kanadský hokejový brankár Ed Giacomin, mal 86 rokov. Člen Siene slávy absolvoval takmer celú kariéru v klube NHL New York Rangers. V profilige odchytal v základnej časti 610 duelov, z toho 290 víťazných. V 54 stretnutiach si udržal čisté konto. V roku 1971 získal Vezinovu trofej určenú pre najlepšieho brankára. Kariéru ukončil po sezóne 1977/78. Pätnásteho marca 1989 vyvesili Rangers jeho dres s číslom 1 pod strechu Madison Square Garden.
V deň svojich 78. narodenín 9. septembra zomrela bývalá československá reprezentantka v športovej gymnastike Bohumila Řešátková, za slobodna Řimnáčová. Na OH 1968 v Mexiku pomohla družstvu k zisku strieborných medailí. Bola členka zlatého tímu Československa na MS v 1966 v Dortmunde. V 60-tych rokoch patrila k popredným československým gymnastkám spoločne s Věrou Čáslavskou. Na MS 1970 získala bronzovú medailu v tímoch. Krátko po OH 1972, na ktorých bola v pozícii náhradníčky, ukončila kariéru pre problémy s chrbtom. Neskôr sa venovala tancu a podieľala sa na rozvoji športového aerobiku.
Vo veku 80 rokov zomrel 21. septembra bývalý špičkový hokejový brankár Bernie Parent, ktorý v rokoch 1974 a 1975 získal v drese Philadelphie Flyers dvakrát Stanleyho pohár. Rodáka z Montrealu považujú za jedného z najlepších brankárov všetkých čias. V NHL odohral spolu 13 ročníkov, okrem Philadelphie chytal aj za Boston Bruins a Toronto Maple Leafs. V oboch sezónach, keď s Philadelphiou vybojoval Stanleyho pohár, získal aj Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára a Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off. V roku 1984 ho uviedli do Hokejovej siene slávy v Toronte (HHOF).
Vo veku 77 rokov zomrel 2. októbra bývalý futbalista a tréner MŠK Žilina Miroslav Kráľ. Obliekal si dres Žiliny v rokoch 1966 - 1975, dovedna nastúpil v 1. československej lige v 170 stretnutiach a strelil 27 gólov. Počas OH 1968 v Mexiku sa predstavil aj v drese Československa. V 90-tych rokoch sa angažoval vo vedení klubu a v roku 1994 pôsobil ako hlavný tréner.
Tréner argentínskeho futbalového klubu Boca Juniors Miguel Angel Russo zomrel 8. októbra vo veku 69 rokov. Klub nezverejnil príčinu úmrtia, no bývalému defenzívnemu stredopoliarovi v roku 2017 diagnostikovali rakovinu. Bocy trénoval aj Lanus, Estudiantes de La Plata, Velez či San Lorenzo. Počas aktívnej kariéry hral v rokoch 1975 až 1988 za Estudiantes.
Vo veku 25 rokov zomrel taliansky cyklista Kevin Bonaldo. Člen tímu SC Padovani Polo Cherry Bank ešte 21. septembra skolaboval v cieli etapy na pretekoch Piccola Sanremo a odvtedy bol v nemocničnej starostlivosti. Po zástave srdca dostal okamžitú zdravotnícku pomoc a v nemocnici následne ležal v umelom spánku. Napokon svoj viac ako mesiac trvajúci boj o život prehral 24. októbra, v nemocnici vo Vicenze.
Bývalý viceprezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Lambis Nikolau zomrel 27. októbra vo veku 89 rokov. Dvojkou strešného orgánu svetového olympizmu bol v rokoch 2005-2009, keď MOV viedol Jacques Rogge. Predtým riadil sedem rokov Grécky olympijský výbor a to až do olympijských hier v Aténach 2004.
Vo veku 101 rokov zomrel 30. októbra francúzsky dráhový cyklista Charles Coste, najstarší držiteľ olympijského zlata. Coste má zlato z Londýna 1948, kde spoločne so Sergeom Blussonom, Fernandom Decanalim a Pierrom Adamom ovládli tímovú stíhačku pred Talianmi. O rok neskôr pridal k úspechu na prvých povojnových OH aj veľký skalp v cestnej cyklistike. V individuálnej časovke na podujatí Grand Prix des Nations zdolal talianskeho velikána Fausta Coppiho. Rodák z Ollioules ukončil profesionálnu kariéru v roku 1959. Na minuloročných OH v Paríži sa zapojil do ceremoniálu, keď ako predposledný niesol olympijský oheň.
Vo veku 95 rokov zomrel 25. novembra bývalý taliansky futbalový brankár Lorenzo Buffon. Preslávil sa v 50-tych rokoch minulého storočia, keď s AC Miláno získal štyri majstrovské tituly. Piatu trofej pre šampióna Serie A pridal v sezóne 1962/63 už ako brankár mestského rivala Interu. Mal príbuzenský vzťah s Gianluigim Buffonom, 176-násobným reprezentantom Talianska a majstrom sveta z roku 2006. Bol bratrancom jeho starého otca.
Vo veku 92 rokov zomrel 1. decembra Nicola Pietrangeli, dvojnásobný víťaz Roland Garros. Pietrangeli sa narodil v Tunisku v roku 1933 talianskemu otcovi a ruskej matke, všeobecne ho považovali za najväčšieho tenistu v Taliansku až do príchodu súčasnej svetovej dvojky Jannika Sinnera. Počas svojej kariéry získal 44 titulov vo dvojhre vrátane dvoch grandslamových v rokoch 1959 a 1960.
Rovnako vo veku 92 rokov zomrela 7. decembra bývalá športová gymnastka Matylda Růžičková-Šínová, ktorá vybojovala na olympijských hrách dve medaily - bronz v roku 1952 v Helsinkách a striebro v Ríme 1960. Mala veľký športový talent, ktorý rozvíjala v mnohých odvetviach. Napríklad vo volejbale, basketbale alebo atletike. Napokon však dala prednosť gymnastike, v drese Československa v nej dosiahla veľa úspechov. Okrem tých na OH získala na majstrovstvách sveta v roku 1958 striebro vo viacboji družstiev.
V stredu 10. decembra zomrel vo veku 73 rokov bývalý slovenský basketbalista Marian Kotleba. Rodák z Bratislavy získal 11. marca 1979 s Interom historický prvý titul majstra Československa po víťazstve 95:86 nad Zbrojovkou Brno vo vypredanej hale na Pasienkoch. V slávnej ére Interu vytvoril obávanú podkošovú dvojicu so Stanislavom Kropilákom. So „žltočiernymi" si zopakoval titul v roku 1980. Na ďalší rok bol vicemajster. Bronzový v najvyššej československej súťaži bol dvakrát, s Interom v roku 1977 a Duklou Olomouc v roku 1974. Na sklonku kariéry obliekal dres BC Prievidza, celkovo odohral v celoštátnej lige 11 sezón. V rokoch 1973–1978 nastúpil za ČSSR v 75 zápasoch a predstavil sa aj na majstrovstvách sveta 1978 vo filipínskej Manile.
Vo veku 79 rokov zomrel 15. decembra po zdravotných komplikáciách bývalý hokejový reprezentant Československa a majster sveta z roku 1972 Josef Horešovský. Vo svojej medailovej zbierke s reprezentáciou mal okrem iného striebro zo zimných olympijských hier 1968 v Grenobli a bronz z roku 1972 v Sappore. Na svetových šampionátoch sa postaral o zisk ďalších štyroch cenných kovov, päť vybojoval na majstrovstvách Európy. Ako tréner doviedol Spartu k dvom majstrovským titulom (1990, 1993), v pozícii hráča zdvíhal nad hlavu víťaznú trofej tiež dvakrát, ale s Jihlavou (1970, 1971). V roku 2010 ho uviedli do Siene slávy českého hokeja.
