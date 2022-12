MESSI SA DOČKAL TRIUMFU NA MS, VLHOVÁ ZLATÁ NA ZOH: Taký bol rok 2022

JANUÁR

FEBRUÁR

MAREC

APRÍL

MÁJ

JÚN

JÚL

AUGUST

SEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

Bratislava 30. decembra (TASR) - Výberová chronológia významných udalostí vo svete športu v SR a vo svete v roku 2022:- Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo vyhral preteky na 15 km klasicky s hromadným štartom v talianskom Val di Fiemme. Zaznamenal tak 46. víťazstvo vo Svetovom pohári a vyrovnal historický rekord krajana Björna Dählieho.- Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo a Ruska Natalia Neprjajevová si pripísali celkové prvenstvo na Tour de Ski. Kläbo zopakoval triumf z roku 2019, Neprjajevová vyhrala podujatie premiérovo a ako prvá Ruska.- Slovenskí cyklisti Peter a Juraj Saganovci mali po roku opäť pozitívne testy na koronavírus. Saganovci prestúpili od novej sezóny z nemeckého tímu BORA-hansgrohe do francúzskeho TotalEnergies.- Japonský skokan na lyžiach Rjoju Kobajaši sa stal druhýkrát v kariére celkovým víťazom Turné štyroch mostíkov. Sošku Zlatého orla si zabezpečil vďaka triumfu v troch zo štyroch jeho súťaží.- Tenisti Kanady sa stali prvýkrát víťazmi ATP Cupu v Sydney, keď vo finále zdolali Španielsko 2:0. O triumfe už vo dvojhrách rozhodli Denis Shapovalov a Felix Auger-Aliassime.- Slovenská lyžiarka Petra Vlhová si druhým miestom v Schladmingu v predstihu zabezpečila malý glóbus za slalom Svetového pohára. Vyhrala Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá dosiahla 47. víťazstvo v pretekoch jednej disciplíny a prekonala rekord legendárneho Švéda Ingemara Stenmarka. Ten zvíťazil 46-krát v obrovskom slalome.- Futbalisti Interu Miláno v zostave so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom sa stali víťazmi talianskeho Superpohára. Úradujúci majstri zdolali na San Sire Juventus Turín 2:1 po predĺžení.Srbský tenista Novak Djokovič neuspel na federálnom súde v Melbourne s odvolaním sa proti opätovnému zrušeniu jeho víza a deportovali ho z krajiny. Nemohol tak obhajovať titul na grandslamovom Australian Open. Zrušenie víz nariadil austrálsky minister pre imigráciu Alex Hawke, keďže Djokovič nebol zaočkovaný proti koronavírusu.- Futbalisti Realu Madrid triumfovali vo finále španielskeho Superpohára nad Athleticom Bilbao 2:0. Góly Realu v saudskoarabskej Džidde strelili Luka Modrič a po zmene strán z jedenástky Karim Benzema.- Poliak Robert Lewandowski sa stal Hráčom roka 2021 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Útočník Bayernu Mníchov obhájil prvenstvo v ankete, keď zdolal ďalších finalistov - Argentínčana Lionela Messiho z Paríža St. Germain a Egypťana Mohameda Salaha z FC Liverpool.- Slovenský obranca Zdeno Chára nastúpil v drese NY Islanders na svoj 1636. zápas v základnej časti profiligy a v historickom rebríčku obrancov sa osamostatnil na druhom mieste, keď prekonal Scotta Stevensa.- Štefan Tarkovič sa so Slovenským futbalovým zväzom dohodol na pokračovaní pôsobenia na poste trénera slovenskej futbalovej reprezentácie. Tarkovičovi sa pôvodná zmluva skončila k 31. decembru 2021.- Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová sa stala prvýkrát v kariére víťazkou dvojhry na grandslamovom Australian Open v Melbourne. Vo finále zvíťazila v pozícii turnajovej jednotky nad nasadenou dvadsaťsedmičkou Američankou Danielle Rose Collinsovou 6:3, 7:6 (2).- Španielsky tenista Rafael Nadal sa stal druhýkrát v kariére víťazom dvojhry na Australian Open a získal rekordný 21. grandslamový titul. Vo vyše päťhodinovom päťsetovom finále zdolal v pozícii turnajovej šestky nasadenú dvojku Rusa Daniila Medvedeva po skvelom obrate 2:6, 6:7 (5), 6:4, 6:4, 7:5.- Hádzanári Švédska sa stali majstrami Európy. Vo finále ME v Budapešti zdolali Španielov 27:26 a zastavili na ceste za zlatým hetrikom. Bronzové medaily získali Dáni. S Maďarskom spoluorganizovalo šampionát aj Slovensko.- Novým trénerom slovenskej hádzanárskej reprezentácie žien sa stal Španiel Jorge Dueňas. Bývalý kormidelník španielskej i brazílskej reprezentácie podpísal zmluvu do konca roka 2024. Vo funkcii nahradil Pavla Streichera.- Čínsky prezident Si Ťin-pching slávnostne otvoril XXIV. zimné olympijské hry. Stalo sa tak v piatok 4. februára o 21.51 h miestneho času, čiže o 14.51 SEČ.- Prvé zlato na ZOH v Pekingu získala Therese Johaugová. Nórska bežkyňa na lyžiach suverénnym spôsobom triumfovala v skiatlone na 15 km a vo veku 33 rokov si konečne splnila sen o zisku najcennejšieho kovu v individuálnej disciplíne pod piatimi kruhmi.- Alexander Boľšunov vo farbách Ruského olympijského výboru (ROC) získal zlatú medailu v skiatlone na 30 km na ZOH v Pekingu. Bola to jeho piata olympijská medaila, ale prvá v najcennejšom lesku.- Futbalisti Senegalu sa stali premiérovo víťazmi Afrického pohára národov. Vo finálovom súboji v kamerunskom Yaoundé zdolali Egypťanov v jednástkovom rozstrele 4:2, keď ani v predĺžení gól nepadol.- Švajčiarsky lyžiar Beat Feuz získal zlatú medailu v zjazde na ZOH v Pekingu. O desať stotín sekundy zdolal Francúza Johana Clareyho a vo veku 34 rokov sa dočkal titulu olympijského šampióna. Skompletizoval medailovú zbierku, pred štyrmi rokmi získal striebro v super-G a bronz v zjazde.- Rakúsky lyžiar Matthias Mayer obhájil zlatú olympijskú medailu v super-G. Na ZOH v Pekingu predstihol o štyri stotiny sekundy Američana Ryana Cochrana-Siegleho a stal sa prvým alpským lyžiarom v histórii, ktorý triumfoval na troch ZOH za sebou. Super-G vyhral aj v Pjongčangu 2018, v Soči 2014 sa radoval v zjazde.- Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo získal zlatú medailu v šprinte voľnou technikou na ZOH v Pekingu. Rozšíril tak svoju zbierku zo ZOH na štyri kovy najcennejšieho lesku.- Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa stala olympijskou víťazkou v slalome. Na ZOH v Pekingu triumfovala z ôsmeho miesta po prvom kole, keď o osem stotín sekundy zdolala Rakúšanku Katharinu Liensbergerovú a pre Slovensko získala historicky prvý cenný kov v alpskom lyžovaní.- Americký krasokorčuliar Nathan Chen získal na ZOH v Pekingu zlatú medailu v súťaži sólistov. Triumfoval vo svetovom rekorde 332,60 b. a odsunul za seba trojicu japonských konkurentov. Chen stanovil nové svetové rekordy aj v krátkom programe a vo voľných jazdách.- Na ZOH v Pekingu vypukla dopingová kauza ruskej krasokorčuliarky Kamily Valijevovej. Tá mala pozitívny test už pred hrami, v Pekingu napriek tomu pomohla k zisku zlatých medailí v tímovej súťaži. CAS jej napokon umožnil štartovať aj v súťaži sólistiek.- Nórska biatlonistka Marte Olsbuová Röiselandová vybojovala svoj prvý individuálny najcennejší kov pod piatimi kruhmi, keď na ZOH v Pekingu vyhrala šprint na 7,5 km.- Futbalisti Chelsea Londýn prvýkrát v histórii vyhrali MS klubov FIFA. Vo finále v Dubaji zdolali brazílsky Palmeiras 2:1 po predĺžení, keď v 117. minúte z penalty rozhodol Kai Havertz.- Francúzsky biatlonista Quentin Fillon Maillet sa po zisku striebra v štafete na 4x7,5 km stal prvým športovcom na ZOH v Pekingu s piatimi medailami (2-3-0).- Ruská krasokorčuliarka Kamila Valijevová nezvládla tlak po vypuknutí jej dopingovej kauzy. Vo voľnej jazde dvakrát spadla a z postu líderky súťaže sólistiek sa prepadla až na konečné štvrté miesto. Vyhrala jej krajanka Anna Ščerbakovová.- Iba 18-ročná čínska reprezentantka Eileen Gu získala na ZOH v Pekingu zlatú medailu na U-rampe a ako prvá akrobatická lyžiarka vybojovala na jednej zimnej olympiáde tri medaily v troch rôznych disciplínach.- Nórska biatlonistka Marte Olsbuová-Röiselandová získala bronz v pretekoch s hromadným štartom a ako druhá v histórii po krajanovi Olem Einarovi Björndalenovi vybojovala na ZOH cenný kov vo všetkých štyroch individuálnych súťažiach, V Pekingu získala celkovo päť medailí (3-0-2).- Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö suverénne triumfoval na ZOH v pretekoch s hromadným štartom. Pre svoju krajinu vybojoval v Pekingu už pätnástu zlatú medailu, čo bol nový rekord hier. Nóri napokon získali 16 zlatých kovov. Bö predtým zvíťazil v šprinte, štafete i mixe, vo vytrvalostných pretekoch bral bronz a so štyrmi zlatými sa stal najúspešnejším športovcom hier (4-0-1).- Ruský bežec na lyžiach Alexander Boľšunov získal na ZOH zlatú medailu v skrátených pretekoch na 30 km voľne s hromadným štartom. V kráľovskej bežeckej disciplíne si pripísal už tretiu zlatú a celkovo piatu medailu z Pekingu (3-1-1).- Slovenskí hokejisti získali historicky prvú medailu na ZOH. V dueli o tretie miesto na olympijskom turnaji v Pekingu zvíťazili nad Švédskom 4:0. Dva góly zaznamenal iba 17-ročný útočník Juraj Slafkovský, ktorý sa stal najproduktívnejším hráčom (7+0) i najlepším strelcom turnaja.- Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová sa na ZOH v Pekingu nedočkala medaily ani vo svojom záverečnom šiestom štarte, keď v tímovej súťaži obsadili USA štvrté miesto. Shiffrinová predtým trikrát nedokončila súťaž (slalom, obrovský slalom i kombinácia), v super-G skončila deviata a v zjazde na 18. priečke.- Nórska bežkyňa na lyžiach Therese Johaugová suverénne triumfovala na ZOH v pretekoch na 30 km voľne s hromadným štartom. V Pekingu tak získala svoju tretiu zlatú medailu, predtým vyhrala skiatlon i 10 km klasicky.Fínski hokejisti získali prvýkrát v histórii olympijské zlato. Vo finále na ZOH v Pekingu zvíťazili nad tímom Ruského olympijského výboru (ROC) 2:1.- Slovenský hokejista Juraj Slafkovský získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča olympijského turnaja v Pekingu (MVP). K zisku bronzu prispel siedmimi gólmi v siedmich zápasoch. Dostal aj do All Star tímu turnaja spoločne s brankárom Patrikom Rybárom.- Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach oficiálne ukončil XXIV. zimné olympijské hry v Pekingu. Usporiadateľskú štafetu na záverečnom ceremoniáli prevzali talianske strediská Miláno a Cortina d'Ampezzo.- Slovenský hokejista Zdeno Chára stanovil nový rekord NHL v počte odohratých zápasov obrancu. V dueli NY Islanders na ľade San Jose nastúpil na svoj 1652. duel v základnej časti a osamostatnil sa na prvom mieste v počte štartov medzi zadákmi, keď prekonal Chrisa Cheliosa.- Staronovým prezidentom Slovenského futbalového zväzu (SFZ) sa stal Ján Kováčik. Delegáti konferencie SFZ ho zvolili do funkcie na nasledujúce štvorročné obdobie už štvrtýkrát za sebou.- Európska futbalová únia (UEFA) po ruskej invázii na Ukrajinu odobrala Petrohradu právo usporiadať finálový duel Ligy majstrov. Zápas, naplánovaný na 28. mája 2022, presunula na Stade de France na predmestí Paríža.- Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) zrušila všetky zostávajúce sezónne podujatia Svetového pohára, ktoré sa mali konať v Rusku. Rozhodla sa tak po ruskej invázii na Ukrajinu v záujme bezpečnosti všetkých účastníkov a zachovania integrity seriálu.- Vedenie seriálu majstrovstiev sveta F1 zrušilo Veľkú cenu Ruska 2022. Reagovalo tak na ruskú inváziu na Ukrajinu. Preteky v Soči sa mali uskutočniť 25. septembra.- Poľsko oznámilo, že v súvislosti s inváziou na Ukrajinu nenastúpi proti Rusku na marcové semifinále baráže o postup na majstrovstvá sveta vo futbale. Informoval o tom prezident Poľskej futbalovej federácie (PZPN) Cezary Kulesza.- Dánsky futbalista Christian Eriksen sa po srdcovej príhode z ME vrátil do súťažného diania v anglickej Premier League. Na trávnik vybehol opäť po ôsmich mesiacoch v drese Brentfordu v domácom stretnutí proti Newcastlu.- Fínsko informovalo, že pre inváziu na Ukrajinu neumožní štart Rusku a Bielorusku na májových MS v hokeji. Na oficiálnej stránke tamojšej federácie to uviedol jej prezident Harri Nummela.- Exekutíva Medzinárodného olympijského výboru (MOV) odporučila všetkým športovým federáciám, aby neumožnili účasť športovcov a funkcionárov z Ruska a Bieloruska na medzinárodných podujatiach. V reakcii na inváziu na Ukrajinu zároveň odobrala ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi ocenenie Olympijský rad.- Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) aj Európska futbalová únia (UEFA) vylúčili reprezentačné tímy aj kluby z Ruska zo všetkých súťaží v dôsledku invázie na Ukrajinu. Rusko nemohlo hrať baráž o postup na MS 2022 do Kataru a Spartak Moskva skončil v osemfinále Európskej ligy.- Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) vylúčila Rusko aj Bielorusko z MS 2022 vo Fínsku- Rusko stratilo aj organizátorské práva na najbližšie MS hráčov do 20 rokov na prelome rokov.- Ruský tenista Daniil Medvedev sa prvýkrát v kariére stal mužskou svetovou jednotkou. Na čele rebríčka ATP Entry vystriedal Novaka Djokoviča a po Jevgenijovi Kafeľnikovovi a Maratovi Safinovi sa stal tretím ruským hráčom na tróne.- Hokejisti švédskeho klubu Rögle BK sa po prvý raz stali víťazmi Ligy majstrov. Vo finále zvíťazili nad fínskou Tapparou Tampere 2:1, o oba góly domácich sa postaral švédsky útočník Daniel Zaar.- Športovci z Ruska ani Bieloruska nemohli súťažiť na zimných paralympijských hrách v Pekingu. Medzinárodný paralympijský výbor (MPV) im zakázal účasť len deň pred otváracím ceremoniálom.- Francúzsky biatlonista Quentin Fillon Maillet sa stal premiérovo v kariére celkovým víťazom Svetového pohára. Zisk veľkého glóbusu spečatil druhým miestom v pretekoch s hromadným štartom v estónskom stredisku Otepää.- Hokejisti Slovana Bratislava sa stali víťazmi základnej časti Tipos extraligy 2021/2022 a získali pohár Dušana Pašeka.- Nór Marius Lindvik triumfoval v individuálnej súťaži na MS v letoch na lyžiach. Na domácom mamuťom mostíku vo Vikersunde vyhral po štyroch kolách s náskokom 9,9 bodu.- Cristiano Ronaldo zariadil hetrikom ligový triumf futbalistov Manchestru United nad Tottenhamom Hotspur 3:2 a 807. gólom v kariére prekonal o dva zásahy dovtedajší oficiálny svetový rekord podľa FIFA Čecha Josefa Bicana.- Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt získal premiérovo v kariére veľký glóbus za celkový triumf v SP. Na definitívu mu stačilo tretie miesto v obrovskom slalome v Kranjskej Gore.- Nór Jarl Magnus Riiber získal štvrtýkrát za sebou veľký krištáľový glóbus za celkové víťazstvo v seriáli Svetového pohára. Potvrdil to triumfom v záverečných pretekoch sezóny v nemeckom Schonachu.- Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová získala štvrtýkrát v kariére veľký glóbus celkovej víťazky Svetového pohára. Spečatila ho druhým miestom v super-G vo finále SP vo francúzskom dejisku Courchevel/Meribel a na tróne vystriedala Petru Vlhovú.- Nórska biatlonistka Marte Olsbuová Röiselandová si druhou priečkou v stíhacích pretekoch Svetového pohára v Holmenkollene zabezpečila zisk veľkého glóbusu za celkové prvenstvo v seriáli.- Peter Kukučka skončil na poste trénera slovenskej mužskej reprezentácie hádzanárov. Výkonný výbor Slovenského zväzu hádzanej (VV SZH) ho odvolal tri dni po neúspechu v 1. kole play off kvalifikácie o postup na MS 2023 proti Belgicku.- Najlepším futbalistom Slovenska za rok 2021 sa stal obranca Milan Škriniar z Interu Miláno. V 29. ročníku tradičnej ankety Slovenského futbalového zväzu (SFZ) obhájil prvenstvá z minulého i predminulého roka.- Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová ukončila vo veku 25 rokov profesionálnu hráčsku kariéru. Svetová jednotka oznámila nečakané rozhodnutie na sociálnej sieti necelé dva mesiace po svojom triumfe na Australian Open, čo bol jej tretí grandslamový titul v kariére.- Futbalisti Talianska senzačne zlyhali v boji o postup na MS 2022 v Katare. Úradujúci majstri Európy prehrali v semifinále baráže doma v Palerme so Severným Macedónskom 0:1, v nadstavení o tom rozhodol Aleksandar Trajkovski.- Japonský skokan na lyžiach Rjoju Kobajaši sa stal druhýkrát v kariére celkovým víťazom Svetového pohára. K zisku veľkého krištáľového glóbusu mu stačilo aj ôsme miesto v záverečných pretekoch sezóny v slovinskej Planici.- Vo veku 86 rokov zomrel po dlhej chorobe bývalý československý krasokorčuliar Karol Divín, strieborný medailista zo ZOH 1960 v Squaw Valley.Slovenský hokejista Marián Hossa oficiálne ukončil hráčsku kariéru. Rozlúčil sa symbolicky v drese Chicaga, s ktorým zažil v minulosti v NHL najúspešnejšie obdobie a trikrát získal Stanleyho pohár. Pred domácim zápasom so Seattlom podpísal s bývalým klubom jednodňovú zmluvu.Novým prezidentom Slovenského tenisového zväzu (STZ) sa stal Miloslav Mečíř st. Vo voľbách uspel pred dvojicou bývalých daviscupových reprezentantov Martinom Kližanom a Jánom Krošlákom.- Hádzanárky Iuventy Michalovce získali svoj jubilejný 10. titul v MOL lige. Definitívne o ňom rozhodli v dueli záverečného 26. kola nadnárodnej súťaže, v ktorom na domácej palubovke zdolali Kynžvart 33:25.- ŠK Slovan Bratislava získal rekordný dvanásty titul v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži. Štvrtú majstrovskú trofej vo Fortuna lige za sebou si zaistil v predstihu štyri kolá pred koncom nadstavby bezgólovou remízou na ihrisku MFK Ružomberok.- Organizátori Wimbledonu zakázali štart ruským a bieloruským tenistom na treťom grandslamovom turnaji sezóny i na ďalších britských trávnatých podujatiach. Dôvodom bola ruská vojenská invázia na Ukrajinu.- Futbalisti Bayernu Mníchov si zabezpečili 31. majstrovský titul v Bundeslige. Definitívu získali v domácom zápase 31. kola s priamym konkurentom Borussiou Dortmund vďaka víťazstvu 3:1. Bavori v súťaži triumfovali desiatykrát v sérii.- Futbalisti Paríža St. Germain sa stali šampiónmi francúzskej Ligue 1. Zisk majstrovskej koruny spečatili v domácom zápase 34. kola, v ktorom remizovali s Racingom Lens 1:1. PSG vybojoval desiaty titul v klubovej histórii.- Volejbalisti Rieker UJS Komárno obhájili majstrovský titul v slovenskej extralige. Vo finálovej sérii zdolali VK MIRAD UNIPO Prešov hladko 4:0 na zápasy a získali druhý titul v klubovej histórii.- Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) odňala Rusku organizáciu MS v roku 2023. Dôvodom bola ruská invázia na Ukrajinu, turnaj sa mal hrať v máji v Petrohrade.- Basketbalistky Piešťanských Čajok sa historicky prvýkrát stali víťazkami Niké extraligy žien. Vo štvrtom finálovom zápase zvíťazili na domácej palubovke nad MBK Ružomberok 63:44 a celú sériu vyhrali 3:1 na zápasy.- Hokejisti HC Oceláři Třinec v kádri so siedmimi slovenskými hráčmi získali v českej extralige tretí majstrovský titul v sérii. Zlatý hetrik vybojovali triumfom 4:2 na zápasy vo finále nad Spartou Praha.- Hokejisti Floridy získali Prezidentskú trofej v NHL. Prvenstvo v základnej časti a pozíciu najvyššie nasadeného mužstva do play off si zabezpečili triumfom na ľade Ottawy 4:0.- Súd v Londýne poslal bývalého nemeckého tenistu Borisa Beckera na dva a pol roka do väzenia. Šesťnásobného grandslamového šampióna uznal vinným z nelegálnej manipulácie s peniazmi po vyhlásení bankrotu v roku 2017.- Volejbalistky VK Slávia EU Bratislava získali jubilejný 20. majstrovský titul. Vo štvrtom finálovom stretnutí play off Niké extraligy žien triumfovali na palubovke Volley project UKF Nitra 3:0 a sériu vyhrali 3:1 na zápasy.- Futbalisti Realu Madrid získali 35. titul španielskeho majstra. Definitívne si ho zabezpečili vďaka domácemu víťazstvu 4:0 nad Espanyolom Barcelona v 34. kole La Ligy.- Futbalisti Trabzonsporu so slovenským stredopoliarom Marekom Hamšíkom získali siedmykrát v klubových dejinách majstrovský titul v Turecku. Stačila im k tomu aj domáca remíza 2:2 v 35. kole s Antalyasporom.- Hokejisti Slovana Bratislava získali svoj deviaty titul majstra SR. V šiestom finále play off triumfovali na ľade HK Nitra 5:2 a celú sériu vyhrali 4:2 na zápasy.- Patrioti Levice sa stali víťazmi Niké Slovenskej basketbalovej ligy a získali svoj tretí titul. V piatom zápase finále play off zdolali BKM Lučenec 85:75 a v v celej sérii triumfovali 4:1.- Futbalisti FC Spartak Trnava triumfovali v Slovenskom pohári 2021/2022. Vo finále Slovnaft Cupu na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave zdolali ŠK Slovan Bratislava 2:1 po predĺžení. Získali tretiu pohárovú trofej v ére samostatnosti.- Miroslav Šatan zostal naďalej na poste prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Na volebnom kongrese zdolal jediného protikandidáta Ľudovíta Jurinyiho.- Futbalisti Interu Miláno s Milanom Škriniarom získali ôsmykrát v histórii Taliansky pohár. Vo finále na rímskom Stadio Olimpico zdolali obhajcu trofeje Juventus Turín 4:2 po predĺžení, dvoma gólmi k tomu prispel Ivan Perišič.- Futbalisti FC Liverpool vyhrali ôsmykrát domáci FA Cup. Vo finále zdolali FC Chelsea 6:5 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa duel vo Wembley skončil v riadnom hracom čase i predĺžení bezgólovou remízou.- Srbský tenista Novak Djokovič dosiahol svoje 1000. víťazstvo v kariére na okruhu ATP. Stalo sa tak v semifinále na turnaji ATP Masters 1000 v Ríme, keď zdolal Nóra Caspera Ruuda v dvoch setoch 6:4 a 6:3.- Hádzanárky Iuventy Michalovce získali 14. titul majsteriek Slovenska. V druhom finálovom stretnutí play off triumfovali na palubovke HC DAC Dunajská Streda 31:19 a finálovú sériu vyhrali 2:0 na zápasy.- Futbalisti Eintrachtu Frankfurt sa stali prvýkrát v histórii víťazmi Európskej ligy UEFA. Vo finále v španielskej Seville zdolali Glasgow Rangers 5:4 v jedenástkovom rozstrele, v riadnom hracom čase i po predĺžení sa duel skončil 1:1.- Hádzanári Tatrana Prešov získali 17. majstrovský titul v slovenskej extralige. V treťom finálovom zápase zdolali HK Košice 38:22 a v sérii triumfovali 3:0 na zápasy.- Futbalisti Manchestru City obhájili titul v najvyššej anglickej súťaži. V záverečnom 38. kole Premier League zdolali doma Aston Villu 3:2, hoci ešte v 76. minúte prehrávali 0:2. "Citizens" si udržali na čele tabuľky jednobodový náskok pred FC Liverpool.- Futbalisti AC Miláno vybojovali po jedenástich rokoch titul v talianskej Serie A. V nedeľnom záverečnom 38. kole zvíťazili na pôde Sassuola hladko 3:0 a udržali si na čele tabuľky dvojbodový náskok pred mestským rivalom Interom.- Kapitán slovenských futbalistov Marek Hamšík ukončil reprezentačnú kariéru. Rozhodnutie oznámil na svojej oficiálnej webstránke v deň nominácie národného tímu na júnové stretnutia Ligy národov.- Futbalisti AS Rím sa stali historicky prvými víťazmi Európskej konferenčnej ligy. Vo finále v Tirane zvíťazili nad Feyenoordom Rotterdam 1:0 a ich tréner Jose Mourinho získal už piatu trofej z európskych klubových súťaží v kariére.- Zväz slovenského lyžovania (ZSL) sa stal plnoprávnym členom Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS). Delegáti na Kongrese FIS v Miláne schválili, že ZSL bude výlučným zástupcom Slovenskej republiky v štruktúrach federácie.- Futbalisti Realu Madrid triumfovali v Lige majstrov. V sobotnom finále na parížskom Stade de France zdolali FC Liverpool 1:0 a najcennejšiu klubovú trofej na kontinente získali rekordný štrnástykrát v histórii. O ich víťazstve rozhodol gól Viniciusa Juniora v 59. minúte.- Austrálsky cyklista Jai Hindley sa stal víťazom 105. ročníka Giro d'Italia. Definitívne o tom rozhodla záverečná 21. etapa, ktorou bola časovka na 17,4 km vo Verone. Hindley sa postaral o premiérový celkový triumf pre Austráliu.- Hokejisti Fínska sa stali majstrami sveta. Vo finále na domácom šampionáte zdolali v Tampere Kanadu 4:3 po predĺžení. Víťazný gól strelil v presilovke Sakari Manninen. Bronzové medaily vybojovalo Česko.- Milan Škriniar sa stal novým kapitánom slovenskej futbalovej reprezentácie. Tréner Štefan Tarkovič informoval o nástupcovi Mareka Hamšíka na tlačovej konferencii pred stretnutím Ligy národov s Bieloruskom v srbskom Novom Sade.- Poľská tenistka Iga Swiateková sa stala druhýkrát víťazkou ženskej dvojhry na Roland Garros. Turnajová jednotka zdolala vo finále nasadenú osemnástku Američanku Cori Gauffovú hladko 6:1, 6:3 a získala druhý grandslamový titul.- Španielsky tenista Rafael Nadal triumfoval štrnástykrát v kariére na Roland Garros a získal rekordný 22. grandslamový titul. Vo finále mužskej dvojhry zdolal v pozícii turnajovej päťky nasadenú osmičku Nóra Caspera Ruuda hladko 6:3, 6:3, 6:0.- Štefan Tarkovič skončil na poste trénera slovenskej futbalovej reprezentácie. Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (VV SFZ) ho odvolal deň po prehre v domácom stretnutí Ligy národov s Kazachstanom 0:1.- Craig Ramsay sa dohodol na predĺžení pôsobenia pri slovenskej hokejovej reprezentácii. So Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) podpísal zmluvu na nasledujúcu sezónu, ktorej súčasťou je aj opcia na ročník 2023/24.- Basketbalisti Golden State Warriors sa stali víťazmi NBA. V šiestom stretnutí finále play off uspeli na palubovke Bostonu Celtics 103:90 a sériu vyhrali 4:2 na zápasy. Klub zo San Francisca vybojoval celkovo svoj siedmy titul v histórii.- Útočník Auston Matthews z Toronta získal premiérovo Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča sezóny v zámorskej hokejovej NHL. Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára udelili Igorovi Šesťorkinovi z NY Rangers. Najlepším obrancom sezóny a držiteľom Norrisovej trofeje sa stal Cale Makar z Colorada.- Hokejisti Colorada Avalanche získali tretíkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom dueli finále play off NHL zvíťazili na ľade Tampy Bay Lightning 2:1 a v celej sérii triumfovali 4:2 na zápasy.- Cale Makar získal prestížnu Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off NHL (MVP). Obranca majstrovského Colorada bol najproduktívnejší hráč svojho tímu a celkovo tretí najproduktívnejší vo vyraďovačke, keď zaznamenal v 19 zápasoch 29 bodov (8+21).- Francúzska tenistka Alize Cornetová sa postarala o senzáciu vo Wimbledone. V 3. kole dvojhry vyradila najvyššie nasadenú Poľku Igu Swiatekovú 6:4, 6:2 a ukončila jej 37-zápasovú víťaznú sériu. Svetová jednotka prehrala prvýkrát od februára.- Španielsky tenista Rafael Nadal pre zranenie brušného svalstva odstúpil z grandslamového turnaja vo Wimbledone pred semifinálovým súbojom. Austrálčan Nick Kyrgios tak bez boja postúpil do finále dvojhry.- Juraj Slafkovský sa stal historicky prvým Slovákom, ktorého si kluby zámorskej hokejovej NHL vybrali z prvého miesta draftu. Z najvyššej pozície po ňom siahol Montreal Canadiens. Aj dvojkou draftu bol Slovák - obrancu Šimona Nemca si vybrali New Jersey Devils.- Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa stala víťazkou ženskej wimbledonskej dvojhry a získala prvý grandslamový titul v kariére. Vo finále zdolala v pozícii turnajovej dvanástky tretiu nasadenú Tunisanku Ons Jabeurovú 3:6, 6:2, 6:2.- Srbský tenista Novak Djokovič siedmykrát v kariére triumfoval vo Wimbledone. Ako nasadená jednotka a obhajca prvenstva zdolal vo finále Austrálčana Nicka Kyrgiosa 4:6, 6:3, 6:4 a 7:6 (3). Djokovič si pripísal 21. grandslamové víťazstvo.- Španiel Fernando Gurich sa stal novým trénerom slovenskej reprezentácie hádzanárov. Vo funkcii nahradil Petra Kukučku, ktorého odvolali v marci po neúspechu v kvalifikácii MS 2023. Gurich podpísal zmluvu na štyri roky.- Majstrom sveta v behu na 100 m sa na domácom atletickom šampionáte v Eugene stal Američan Fred Kerley časom 9,86 s. V tesnom súboji zdolal o dve stotiny sekundy dvoch krajanov, druhý skončil Marvin Bracy a tretí Trayvon Bromell.- Slovinský cyklista Primož Roglič odstúpil z Tour de France pred štartom 15. etapy. Jazdca tímu Jumbo-Visma limitovali zranenia, ktoré utrpel počas piatej etapy po páde na dlažobných kockách.- Jamajská atlétka Shelley-Ann Fraserová-Pryceová sa stala po piatykrát majsterkou sveta v behu na 100 m. Na šampionáte v americkom Eugene zvíťazila v novom rekorde šampionátu 10,67 s.- Japonský krasokorčuliar Juzuru Hanju vo veku 27 rokov ukončil aktívnu kariéru. Dvojnásobný olympijský šampión odôvodnil tento krok pretrvávajúcimi zdravotnými problémami.- Americká atlétka Sydney McLaughlinová prekonala vo finále behu na 400 m prek. na MS v Eugene svoj vlastný svetový rekord. Časom 50,68 tak získala prvé individuálne zlato na svetovom šampionáte.- Švédsky skokan o žrdi Armand Duplantis sa stal majstrom sveta v novom svetovom rekorde 621 cm. Na šampionáte v americkom Eugene prekonal o centimeter svoje dovtedajšie maximum. Úradujúci olympijský víťaz i majster Európy skompletizoval zlatú zbierku z vrcholných podujatí.- Nigérijčanka Tobi Amusanová stanovila v semifinále na MS v americkom Eugene nový svetový rekord v behu na 100 metrov prekážok časom 12,12 sekundy. Vo finále získala historicky prvé zlato pre svoju krajinu a bežala ešte rýchlejšie, no víťazný výkon 12,06 s nevošiel do tabuliek pri príliš silnú podporu vetra.- Futbalisti FC Liverpool sa stali šestnástykrát v histórii víťazmi anglického Superpohára. V dueli FA Community Shield v Leicestri zdolali úradujúceho ligového šampióna Manchester City 3:1.- Futbalisti Bayernu Mníchov získali rekordný desiatykrát nemecký Superpohár. Úradujúci bundesligový majster zvíťazil v Lipsku nad domácim RB 5:3 a obhájil trofej.- Anglické futbalistky získali prvýkrát titul majsteriek Európy. Vo finále EURO 2022 vo Wembley zdolali Nemky 2:1 po predĺžení. O triumfe domácich rozhodla v 111. minúte Chloe Kellyová. Finále sledovalo 87.192 divákov, čo bola historicky najvyššia návšteva na zápase ME (mužov i žien).- Ruský súd poslal americkú basketbalistku Brittney Grinerovú na deväť rokov do väzenia po tom, čo ju uznal vinnou z pašovania a prechovávania drog. Vo februári ju zadržali na moskovskom letisku Šeremetevo, keď jej v batožine našli náplne s konopným olejom.- Futbalisti Realu Madrid získali piatykrát v histórii Superpohár UEFA. Úradujúci šampióni Ligy majstrov zdolali na Olympijskom štadióne v Helsinkách víťaza Európskej ligy Eintracht Frankfurt 2:0.- Slovenským hokejistom roka sa stal Juraj Slafkovský. Okrem premiérovej trofeje za celkové prvenstvo si odniesol aj ocenenia pre najlepšieho útočníka a najlepšieho hráča do 20 rokov v sezóne 2021/22. Do Siene slávy vstúpili majstri sveta z Göteborgu Peter Bondra a Žigmund Pálffy.- Hokejisti Kanady triumfovali na MS hráčov do 20 rokov v Edmontone. Vo finále zdolali Fínsko 3:2 po predĺžení, rozhodujúci gól strelil Kent Johnson v 64. minúte. Šampionát sa hral pôvodne na prelome rokov, no pre koronavírus ho predčasne ukončili.- Srbský tenista Novak Djokovič nedostal možnosť štartovať na grandslamovom turnaji US Open. Trojnásobný newyorský šampión nebol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 a vakcinácia bola podmienkou vstupu do USA.- Francúzsky futbalista Karim Benzema z Realu Madrid sa stal najlepším hráčom sezóny 2021/2022 podľa Európskej futbalovej únie (UEFA). Tridsaťštyriročný útočník uspel v hlasovaní pred brankárom Realu Thibautom Courtoisom a stredopoliarom Manchestru City Kevinom De Bruynem.- Futbalisti FC Liverpool vyrovnali najvyššie víťazstvo v histórii Premier League. Vo 4. kole sa dočkali prvého ligového triumfu v novej sezóne, keď na domácom ihrisku zdolali Bournemouth 9:0.- Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Francesco Calzona. Slovenský futbalový zväz (SFZ) podpísal s Talianom kontrakt do 31. decembra 2023 s tým, že v prípade postupu na ME 2024 sa automaticky predĺži aj na EURO.- Hokejistky Kanady obhájili titul majsteriek sveta. Vo finále MS v Dánsku zdolali USA 2:1 a získali už 12. titul v histórii. Z historického bronzu sa radovali Češky.- Thomas Tuchel skončil na poste trénera futbalistov FC Chelsea. Vedenie londýnskeho klubu ho odvolalo deň po prehre v úvodnom dueli skupinovej fázy Ligy majstrov na ihrisku Dinama Záhreb 0:1. Nemecký kormidelník vydržal na lavičke iba sedem zápasov v novej sezóne, jeho nástupcom sa stal Graham Potter.- Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) nezakázal reprezentovať hráčom, ktorí pôsobia v Rusku a v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL). Rozhodol o tom Výkonný výbor, o čom informoval v krátkom stanovisku.- Tréner Marek Kardoš skončil na lavičke slovenskej mužskej volejbalovej reprezentácie po neúspešnej kvalifikácii o postup na ME.- Poľská tenistka Iga Swiateková sa stala prvýkrát v kariére víťazkou ženskej dvojhry na US Open. Turnajová jednotka zdolala vo finále nasadenú päťku Tunisanku Ons Jabeurovú 6:2, 7:6 (5) a získala svoj tretí grandslamový titul.- Remco Evenepoel sa stal po 44 rokoch prvým belgickým cyklistom, ktorý triumfoval na podujatí Vuelta a Espaňa. Červený dres získal v 6. etape a už ho z rúk nepustil.- Volejbalisti Talianska získali štvrtý titul majstrov sveta v histórii. V Katoviciach zdolali vo finále šampionátu domáce Poľsko 3:1 na sety.- Španielsky tenista Carlos Alcaraz triumfoval v mužskej dvojhre na US Open a získal prvý grandslamový titul v kariére. Vo finále zdolal v pozícii turnajovej trojky Nóra Caspera Ruuda 6:4, 2:6, 7:6 (1), 6:3 a vo veku 19 rokov a 4 mesiace sa stal najmladšou svetovou jednotkou v histórii.- Nórsky cyklista Tobias Foss sa stal prekvapujúcim majstrom sveta v časovke na šampionáte v austrálskom Wollongongu. Dvadsaťpäťročný špecialista zdolal o 2,95 sekundy Švajčiara Stefana Künga.- Basketbalisti Španielska sa stali po štvrtý raz majstrami Európy. Vo finále zvíťazili v Berlíne nad Francúzskom 88:76. Nadviazali tak na tituly z rokov 2015, 2011 a 2009. Pri všetkých triumfoch bol Rudy Fernandez.- Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára oficiálne ukončil hráčsku kariéru. Uzavrel ju ako hráč Bostonu Bruins, s ktorým podpísal jednodňový kontrakt.- Švajčiarsky tenista Roger Federer na Laver Cupe v Londýne oficiálne ukončil aktívnu kariéru. V rozlúčkovej štvorhre spoločne so Španielom Rafaelom Nadalom prehrali s americkým párom Frances Tiafoe, Jack Sock 6:4, 6:7 (2) a 9:11.- Belgický cyklista Remco Evenepoel suverénne triumfoval v pretekoch s hromadným štartom na MS v austrálskom Wollongongu. Pred súpermi mal v cieli viac ako dvojminútový náskok.- Kenský vytrvalec Eliud Kipchoge zlepšil vlastný svetový rekord v maratóne. V Berlíne zabehol čas 2:01:09 h a dosiahol štvrté víťazstvo v nemeckej metropole.- Americké basketbalistky obhájili na šampionáte v austrálskom Sydney titul majsteriek sveta. Vo finále zvíťazili nad Čínou 83:61. Zlato na MS získali štvrtýkrát v sérii a celkovo majú v zbierke 11 primátov.- Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull v predstihu obhájil titul majstra sveta v F1. Definitívu získal po víťazstve na Veľkej cene Japonska, osemnástom podujatí seriálu.- Volejbalistky Srbska obhájili titul majsteriek sveta. Vo finále v holandskom Apeldoorne vyhrali nad Brazíliou hladko 3:0. Pre Srbky to bolo druhé zlato zo svetových šampionátov v histórii.- Francúzsky futbalista Karim Benzema získal Zlatú loptu magazínu France Football. Útočník Realu Madrid vsietil v sezóne 2021/22 za španielsky tím 44 gólov v 46 súťažných zápasoch. Výrazným spôsobom mu pomohol k zisku španielskeho titulu i triumfu v Lige majstrov.- Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull triumfoval na Veľkej cene Mexika, dvadsiatom podujatí sezóny F1. Bolo to pre neho rekordné 14. víťazstvo v jednom ročníku, čím prekonal historické zápisy Nemcov Michaela Schumachera a Sebastiana Vettela. Napokon si v sezóne pripísal 15 triumfov.- Líder svetového rebríčka tenistov Carlos Alcaraz zo Španielska utrpel zranenie v brušnej oblasti a oznámil absenciu na Turnaji majstrov v Turíne i v novembrových zápasoch Davisovho pohára.- Španielsky futbalový obranca Gerard Pique sa definitívne rozlúčil s kariérou. Vo svojom poslednom zápase sa tešil z výhry, keď s kapitánskou páskou doviedol Barcelonu k ligovému triumfu nad Almeriou 2:0.- Francúzska tenistka Caroline Garciová triumfovala na MS WTA Tour. Vo finále v americkom Fort Worthe zdolala Bielorusku Arinu Sobolenkovú 7:6 (4), 6:4 a pripísala si najväčší úspech v kariére.- Švajčiarske tenistky sa stali prvýkrát v histórii víťazkami Pohára Billie-Jean Kingovej. Vo finále zvíťazili v Glasgowe nad Austráliou 2:0. O rozhodujúci bod sa zaslúžila Belinda Benčičová.- Španielsky tenista Carlos Alcaraz získal istotu ukončenia roka na pozícii svetovej jednotky, keď jeho krajan Rafael Nadal prišiel aj o teoretickú šancu na postup do semifinále turnaja majstrov v Turíne.- Francúzsky futbalista Karim Benzema prišiel o štart na majstrovstvách sveta v Katare. Držiteľa Zlatej lopty vyradilo z turnaja zranenie stehna.- Dlhoročný kapitán slovenského národného tímu Marek Hamšík sa rozlúčil s reprezentačnou kariérou v prípravnom zápase s Čile (0:0) na Tehelnom poli. Tridsaťpäťročný stredopoliar odohral za SR rekordných 136 zápasov, v najcennejšom drese strelil 26 gólov.- V otváracom zápase 22. majstrovstiev sveta v katarskom meste Al Chor vyhrali futbalisti Ekvádoru zásluhou dvoch presných zásahov Ennera Valenciu nad reprezentáciou organizátora šampionátu 2:0.- Srbský tenista Novak Djokovič sa stal šiestykrát v kariére víťazom turnaja majstrov. Vyrovnal tak rekordný zápis Švajčiara Rogera Federera. Vo finále dvojhry zvíťazil v pozícii nasadenej sedmičky nad trojkou "pavúka" Nórom Casperom Ruudom 7:5, 6:3.- Hádzanárky Nórska obhájili titul majsteriek Európy. Vo finále 15. ME v slovinskej Ľubľane si poradili s Dánkami 27:25. Kontinentálnymi šampiónkami sa stali rekordný deviatykrát.Futbalisti Argentíny šokujúco prehrali vo svojom prvom zápase na MS v Katare. V stretnutí C-skupiny v meste Lusail podľahli Saudskej Arábii 1:2, ktorá tak ukončila ich sériu 36 zápasov bez prehry.- Portugalský futbalový útočník Cristiano Ronaldo skončil po vzájomnej dohode s okamžitou platnosťou v Manchestri United. Stalo sa tak po kontroverznom televíznom interview, v ktorom kritizoval vedenie klubu i trénera Erika ten Haga.- Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa stal prvým hráčom v histórii, ktorý zaznamenal gól na piatich rôznych svetových šampionátoch. V zápase H-skupiny MS v Katare prispel jedným zásahom k triumfu nad reprezentáciu Ghany 3:2.-Tenisti Kanady sa stali prvýkrát v histórii víťazmi Davisovho pohára. Vo finálovom dueli v Malage si poradili s Austráliou 2:0. O oba body sa už vo dvojhrách postarali Denis Shapovalov a Felix Auger-Aliassime.- Futbalisti Nemecka už na druhých MS za sebou nečakane skončili už v základnej skupine. Na šampionáte v Katare im nestačilo ani víťazstvo v záverečnom dueli nad Kostarikou 4:2, v tabuľke skončili až tretí o skóre za Španielskom.– Futbalisti Maroka sa prvýkrát v histórii prebojovali do štvrťfinále MS. V osemfinálovom dueli šampionátu v Katare zdolali Španielsko 3:0 v jedenástkovom rozstrele, keď sa v riadnom čase i po predĺžení skončil zápas nerozhodne 0:0.- Novým trénerom slovenskej volejbalovej reprezentácie mužov sa stal Belgičan Steven Vanmedegael. Na poste vystriedal Mareka Kardoša, ktorý viedol národný tím od decembra 2019 do augusta 2022.- Rusko prepustilo väznenú americkú basketbalistku Brittney Grinerovú výmenou za ruského obchodníka so zbraňami Viktora Buta, ktorý si odpykával trest v USA. Grinerová sa vrátila do zámoria a oznámila, že plánuje pokračovať v kariére.- Futbalisti Brazílie skončili ako topfavorit MS v Katare už vo štvrťfinále po prehre s Chorvátskom. Úradujúci vicemajstri sveta vyhrali 4:2 v rozstrele z 11 m, keď po predĺžení bol stav nerozhodný 1:1. Chorváti vyrovnali v závere predĺženia zo svojej prvej strely na bránku.- Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer musel pre zranenie predčasne ukončiť sezónu. Kapitán Bayernu Mníchov si počas lyžovačky zlomil nohu a podrobil sa operácii, ktorá ho vyradila na zvyšok ročníka.- Futbalisti Maroka zvýraznili svoj historicky najväčší úspech postupom do semifinále MS v Katare. Vo štvrťfinále zvíťazili nad favorizovaným Portugalskom 1:0 gólom Youssefa En-Nesyriho zo 42. minúty. Maroko sa stalo prvým tímom z Afriky, ktorý sa dostal do semifinále MS.- Futbalisti Francúzska vyhrali vo štvrťfinálovom šlágri MS v Katare nad Anglickom 2:1. Víťazný gól obhajcov titulu strelil v 78. minúte Olivier Giroud.- Argentína postúpila do finále futbalových MS v Katare. V semifinále zvíťazila nad Chorvátskom 3:0 po góloch Lionela Messiho z 11 m a dvoch zásahoch Juliana Alvareza.- Futbalisti Francúzska sa stali druhými finalistami MS v Katare. V semifinále zdolali prekvapenie šampionátu Maroko 2:0 gólmi Thea Hernandeza a Randala Kolo Muaniho.- Chorváti získali bronzové medaily na MS vo futbale v Katare. V dueli o 3. miesto zdolali Maroko 2:1 po góloch Joška Gvardiola a Mislava Oršiča. Pre Chorvátov to bol historicky tretí cenný kov z MS.- Kapitán argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Messi nechýbal v základnej zostave vo finále svetového šampionátu v Katare proti Francúzsku a nastúpil na rekordný 26. zápas v rámci finálových turnajov MS. V historických tabuľkách sa odpútal od Nemca Lothara Matthäusa.- Argentínski futbalisti sa stali tretíkrát v histórii majstrami sveta. Vo finále MS v katarskom Lusaile zvíťazili nad obhajcami titulu Francúzmi 4:2 v jedenástkovom rozstrele. V riadnom hracom čase sa zápas skončil 2:2 a po predĺžení bol stav 3:3. Argentína pretavila šiestu finálovú účasť na zisk tretieho titulu po rokoch 1978 a 1986. Messi strelil dva góly a nezaváhal ani v rozstrele, hetrikom v drese Francúzska sa blysol Kylian Mbappe.